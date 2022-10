¿Silvano Aureoles le hace un favorcito a la 4T?

Nos cuentan que ayer, al interior de la Cámara de Diputados, algunos legisladores circularon la versión de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, recibió llamadas que le pedían que ayudara a que se avalara la minuta que autoriza extender el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028. A su vez, personas dentro de la bancada nos confirman que fue el propio Aureoles quien estuvo cabildeando con sus cuatro paisanos legisladores para que respaldaran este dictamen empujado por Morena, partido que tanto critica el exgobernador. Y fue el legislador del Sol Azteca, Javier Huacus, quien confirmó que los cuatro diputados michoacanos votarían a favor del proyecto bajo el argumento que hacer lo contrario es ir en contra de lo que quiere la ciudadanía y que en su entidad la situación es complicada. Si las cosas son como dicen, ¿con qué le irán a pagar a don Silvano el “favorcito”?

Otro contrato para youtuber de la Mañanera

Y los huesos siguen llegando para quienes defiendan a la autollamada Cuarta Transformación. Ayer le comentamos el caso de una youtuber simpatizante del gobierno y asidua a las conferencias mañaneras del Presidente, que ligó una chamba de 120 mil pesos en Canal Once. Ahora, nos dicen, el tiempo de pagar con amor, y algo de dinero, el amor profesado, le llegó a la youtuber Nancy Rodríguez. Doña Nancy, también una de las “estrellas” de la Mañanera, prestará sus servicios al Canal del Congreso, nos aseguran. A diferencia del caso del Canal Once, aquí no se sabe el monto del contrato con la televisora legislativa. Sin embargo, nos dicen, el monto que sea se sumará a otros contratos que la señora Rodríguez tiene con el sector público.

Se encomienda Monreal a la divinidad maya

Ahora que el Santo Niño de Atocha ya le cumplió, con su inclusión a la lista de corcholatas presidenciables, nos dicen que el senador Ricardo Monreal lo dejará descansar por un momento, y ahora, se encomendará a alguna deidad maya. En el marco del Día de la Diversidad Cultural, don Ricardo fue invitado por los herederos de la civilización maya a tomar parte en una ceremonia prehispánica. En ese tenor, el senador morenista estará en Chiapas conviviendo con esa comunidad que, con cerca de tres mil hombres y mujeres, mantiene vivos sus ritos y costumbres milenarios en el sureste mexicano. Los autodenominados Hach Winik, hombres de la selva, tienen todo listo para su ritual religioso en el municipio de Palenque, uno de los principales asentamientos de la cultura mesoamericana. ¿Será que ese ritual acerque a Monreal a alguna candidatura y lo aleje de sus enemigos?

Sigue el debate por la donación de órganos

Ante la falta de acuerdos para aprobar en la Cámara de Diputados, la minuta que plantea modificar la Ley General de Salud, para incorporar el concepto de “consentimiento presunto”, y así todos los fallecidos sean donadores de órganos, a menos que hayan dejado constancia de su negativa, hoy se realizará un Parlamento Abierto en materia de donación y trasplantes de órganos, para que los especialistas enriquezcan la iniciativa presentada hace unos días por el diputado Alejandro Robles Gómez. Nos dicen que, si en verdad quieren incorporar la visión de los especialistas, escuchen sus peticiones fundamentales: infraestructura, personal y capacitación es lo que necesitan para potenciar los trasplantes de órganos, y eso, nos hacen ver, no se construye de la noche a la mañana.