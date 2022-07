Morena ya ve trampa en el Edomex

Nos comentan que en Morena generó descontento la elección de Amalia Pulido como presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, a quien acusaron de afectar la equidad para la contienda en 2023. Sin embargo, los señalamientos no fueron suficientes para reunir votos en su contra en el Consejo General del INE, cuyas consejeras denunciaron que los argumentos estaban cargados de machismo y misoginia, por relacionar sus capacidades a sus vínculos familiares. Hubo morenistas que llegaron incluso a presentar como razón para impedirle convertirse en consejera presidenta del órgano electoral mexiquense el terrible delito de no comulgar con las opiniones del presidente de la República. No son pocos, nos hacen ver, los cuadros de ese partido que ya se muestran convencidos de que diferir del pensamiento presidencial es un impedimento legal para ocupar cargos en organismos autónomos. Por lo pronto, para la elección del próximo año en el bastión priista por excelencia, los de Morena llegan denunciando trampa antes de que comience el proceso. Todo normal, pues.

Que ahora sí van a cubrir vacantes en órganos autónomos

A más tardar en septiembre, cuando se inicie el nuevo período ordinario de sesiones en el Congreso, podría haber acuerdos en el Senado para destrabar los nombramientos pendientes, entre ellos, los de magistrados electorales e integrantes del pleno del El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Nos hacen ver que la reincorporación de José Manuel del Río Virgen a la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política ha abierto un espacio de diálogo entre los líderes de los grupos parlamentarios. Pronto se verá si es así.

Los aspirantes y su cercanía con AMLO

Nos comentan que en la esquina del médico cirujano y homeópata Pedro Zenteno están firmes en mantenerse hasta la recta final para ser el candidato de Morena a la gubernatura del Estado de México. Sus simpatizantes dicen que el exalcalde de Teoloyucan se ha mantenido lejos de los escándalos y por eso tiene posibilidades, pero nos comentan que en realidad a lo que le apuestan es a su cercanía de décadas con el Presidente de la República, a quien ha acompañado en diversos cargos y funciones desde que era jefe de Gobierno y también en sus batallas electorales, siempre al tanto de las finanzas, oficiales y del movimiento. Sin embargo, otros cercanos al mandatario ven un escenario diferente en el que don Pedro no está en los planes de Palacio Nacional para la candidatura del Edomex. En unas cuantas semanas se sabrá quién de los cercanos al mandatario es el más cercano.

Reciben al hijo pródigo

Nos cuentan que en el grupo de los llamados duros o radicales de la bancada de Morena en el Senado se congratularon por el nombramiento de César Yáñez como subsecretario de Gobernación. Los también llamados “rudos” de la bancada guinda, nos dicen, consideran que el lopezobradorismo reincorporó a uno de sus mejores cuadros para el último tramo de gobierno. Sin embargo, nos cuentan, ya hay dos bandos: los que ven bien el retorno de don César porque apoyan a su jefe directo, Adán Augusto López, y los que están con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero reconocen la larga travesía de Yáñez en el movimiento. Nos aseguran que, en donde el nombramiento de don César y su regreso a los reflectores no cayó muy bien, fue en algunas de las oficinas de los rudos de Palacio Nacional.