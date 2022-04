España mete el acelerador con México

Quién está alistando su mejor traje es el embajador de México en España, Quirino Ordaz, pues el próximo lunes, apenas una semana después de haber llegado a Madrid, será recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores español para presentar copias de estilo de sus credenciales que lo acreditan como representante diplomático. Con ello, Ordaz Coppel podrá empezar a trabajar oficialmente en espera a que se le asigne fecha para entregar cartas al rey Felipe VI. Nos hacen ver que la actitud del gobierno español nada tiene que ver con pausas y que la señal es muy clarita: quieren una relación bilateral que vaya a un ritmo revolucionado.

INE solo quiere críticas de Palacio Nacional

El Instituto Nacional Electoral se niega a permitir que los internautas comenten, para bien o para mal, los videos que difunde en su canal de YouTube. Nos comentan que un usuario de internet obtuvo un amparo en el que se ordenó al INE habilitar los comentarios en sus contenidos en esta red social. Sin embargo, el instituto presentó un recurso de revisión en el que alegó que la sentencia del juez de amparo viola el principio de relatividad que establece que las sentencias en este tipo de juicios únicamente deben beneficiar a la persona que pidió el amparo. En sus argumentos el INE indicó que la orden es demasiado general y no beneficia a nadie en particular. ¿Será que el INE no quiere recibir más críticas que las que vienen desde la Presidencia de la República?

¿Aguantará el PRI las presiones?

Nos cuentan que la oposición en San Lázaro tiene listas las cobijas, almohadas y pantuflas para la pijamada de fin de semana en vísperas del domingo, que esperan no sea de resurrección de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Sin embargo, algo que les quita el sueño, y no el frío, son las fuertes presiones y amenazas que les hacen llegar desde Palacio Nacional, en especial a los priistas. Nos aseguran que, aunque los tricolores han dado muestras de que están firmes en el rechazo a la iniciativa de AMLO, hay algunas señales que ponen nerviosos a los panistas y perredistas, por ejemplo, aseguran que los priistas no protestaron ni se opusieron lo suficiente en la Junta de Coordinación Política cuando se cambió la sesión para el próximo domingo. Muy pronto sabremos si solo eran temores.

¿Cuánto costó la inauguración del AIFA?

Muchos señalamientos ha tenido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), desde el anuncio de la obra, su construcción y ahora, sobre su inauguración. Nos detallan que al pedir por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información sobre el costo que tuvo la celebración de inauguración, el pasado 21 de marzo y la cual encabezó el presidente López Obrador, resulta que por más que los directivos del AIFA y de la Secretaría de la Defensa Nacional buscaron y buscaron, nunca encontraron una sola factura o documento que comprobara los gastos que llevó el agasajo para miles de invitados que asistieron a la inauguración de esta obra insignia del gobierno federal. ¿Será que entre tanta fiesta a alguien se le perdieron las facturas?