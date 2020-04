El equipo Eliot Ness de López Obrador

Hace una semana, nos recuerdan, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que cuenta con un equipo de abogados para dar seguimiento a cualquier litigio que emprendan las 15 grandes empresas que se nieguen a pagar 50 mil millones de pesos por adeudos de impuestos a la hacienda pública. El equipo de “abogados, muy preparados, pero sobre todo incorruptibles”, depende solamente del mandatario y enfrentará todo tipo de triquiñuelas, prácticas dilatorias y demás chicanadas para evadir las obligaciones fiscales, dijo López Obrador. El grupo de Los Intocables, que rememora al famoso e incorruptible Eliot Ness en contra del hampa, frenará las colusiones entre funcionarios y empresarios, situaciones que se daban en el pasado para evitar que los hombres de negocios pagaran sus impuestos, nos comentan. Ahora el Presidente tiene su propia versión de Los Intocables contra el hampa que evade o recibe condonaciones tributarias.

MC quiere acabar las diferencias en el Senado

En vista de que el Grupo Plural de Seguimiento al Covid-19, creado por el Senado de la República, trabaja a medias, sólo con los integrantes de los partidos de oposición y con reuniones que, aunque productivas, generan pocos resultados, nos dicen que Movimiento Ciudadano quiere conciliar con la mayoría legislativa de Morena para que se integre de una vez a los trabajos que se hacen de manera virtual y poder llevar a buen puerto los resultados de las reuniones. En una carta que los senadores de la bancada naranja hicieron llegar a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena, piden que interceda para que las sesiones que tienen en el grupo, que ya ha obtenido conclusiones importantes, puedan llegar a oídos del Presidente de la República. Pero ¿estará en prioridades de los morenistas este esfuerzo?

San Lázaro, con los dedos en la puerta

La emergencia sanitaria por Covid-19 agarró a la Cámara de Diputados con los dedos en la puerta. ¿De qué le hablamos? Nos explican que los legisladores siguen trabajando, pero hay un escollo en el proceso legislativo para dar trámite y curso a la iniciativa de ley que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar la modificación al Presupuesto de Egresos 2020, en consonancia con su plan emergente para enfrentar la crisis económica que provoca el parón de actividades por la pandemia de coronavirus. El asunto, nos dicen, es que desde fines de enero la Comisión de Presupuesto de la Cámara quedó acéfala, en aras de guardarle el lugar a Alfonso Ramírez Cuéllar, quien solicitó licencia como diputado para irse de presidente provisional de Morena. La plenaria de legisladores morenistas acordó el 31 de marzo dejar la presidencia de esa Comisión “en espera” hasta que regresara a su curul el barzonista. Pero ahora, de la veintena de comisiones de la Cámara que se han reunido virtualmente, la de Presupuesto no lo ha hecho, pues no hay presidente que convoque. ¡Uff!

Corte invalida ley en la CMDX

Ahora que comenzaron las sesiones virtuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tiempos donde todos los reflectores están en la pandemia, nos dicen que el pleno del tribunal invalidó en la semana, por unanimidad de votos, la totalidad de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México. Con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Pleno determinó que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal no siguió un procedimiento de consulta adecuado, pues no tomó en cuenta para su creación a las personas con discapacidad. La ministra Yasmín Esquivel Mossa argumentó que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino una condición genética que constituye una situación de vulnerabilidad muy distinta a la que viven los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas y, por tanto, debe haber directrices específicas para que el órgano legislativo realice una consulta adecuada a los destinatarios de la norma.

