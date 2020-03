Delitos sexuales en San Lázaro, dos raseros

La Cámara de Diputados reportó ayer que en el caso del médico que tuvo en su nómina durante más de un año, se levantaron 3 denuncias por delitos sexuales. Sin embargo, la Cámara guardó silencio sobre el caso de un funcionario administrativo de la bancada de Morena que reportó EL UNIVERSAL el pasado viernes 6 de marzo y que tiene una denuncia penal en su contra por acosar sexualmente a una trabajadora. ¿Será que hay unos casos más preocupantes que otros, o que el doctor despedido de San Lázaro no hubiera salido de la Cámara si hubiera tenido la protección de un partido?

Las mujeres, agenda posterior

Con todo el escándalo por el supuesto espionaje que acusaron los senadores del PAN, el Senado dejó la agenda de las mujeres para después. Nos dicen que el jueves, en caso de que pueda llevar a cabo la sesión ordinaria, primero terminarán con los pendientes que se arrastraron desde la semana pasada y luego, a ver si realizan la sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que es voluntad de todos reponer esa actividad, pero lo cierto es que ha quedado claro que con anticipación se resolverá el asunto del presunto espionaje. Ya se verá mañana si las mujeres pueden ser parte de la discusión legislativa en la Cámara de Senadores o las dejan para otro día con más calma.

Protegen a diplomáticos del coronavirus

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza el canciller Marcelo Ebrard, se hace una revisión de los viajes que tienen que hacer funcionarios de la dependencia, para participar en distintas reuniones a nivel mundial, de lo que se trata, comentan, es de evitar desplazarse sobre todo a zonas en donde la propagación del coronavirus se ha expandido. Por lo pronto, ya ha habido cancelaciones de reuniones a nivel internacional a las cuales los funcionarios de Relaciones Exteriores no se han trasladado. Asimismo, las representaciones diplomáticas tienen la encomienda de estar en revisión permanente de protocolos de lugares en que se ubican. Nos dicen que, por ahora, los miembros de la embajada y consulados en Italia, trabajan desde casa en donde se mantienen atentos, por la emergencia sanitaria en aquella nación.

Los hilos negros del Conacyt

En las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) destacan las cualidades de investigación de esta casa editorial y no tenemos nada más que agradecimiento. En el trabajo que se publicó el lunes 9 de marzo en la primera plana de este diario se da cuenta de un informe pedido por el Conacyt a especialistas que señalan los diversos riesgos que implica la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos emblema de este gobierno. En el reportaje, algunos de los académicos participantes en el estudio aseguran que el Conacyt los apremió para que el trabajo fuera entregado antes de la fecha de la consulta popular que se realizó sobre la obra del citado tren. Ellos aseguran que lo entregaron antes de la consulta y que el Consejo prefirió no darlo a conocer. A propósito de fechas, antes de la publicación del reportaje se le pidió al Conacyt una postura que nunca llegó. En lugar de responder a tiempo, y ayudar a que su punto de vista se hubiera considerado en el reportaje, la dependencia, que encabeza la científica María Elena Álvarez-Buylla, decidió plasmar su postura en un comunicado que emitió tras la publicación del reportaje y asegura que con la investigación periodística se descubrió el “hilo negro de la 4T”, pero nunca dice que la información, negra o blanca, sea falsa, ni que los riesgos advertidos por los expertos no existan. Lo anterior confirma que el área de comunicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es tan bueno para responder a los medios, como los es el Conacyt para gastar 15 millones de pesos en menús gourmet, como otra investigación de este diario documentó con anterioridad, otro hilo negro descubierto. ¿Cuántos hilos negros nos faltarán por encontrar en el Conacyt? A jalar la madeja.