AMLO, un día de suerte

Feliz, feliz, feliz está sin duda el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el destino trabaja a favor suyo, ya que hoy estará en Palacio Nacional con integrantes de la familia LeBarón y los podrá recibir con la información de que al menos hay cuatro detenidos que presuntamente participaron en la masacre que acabó con la vida de tres mujeres y seis niños de las familias mexicano-americanas LeBarón y Langford. Y para sumar a la buena fortuna, hoy que regresa a la vida el gobierno de Estados Unidos, luego de un largo fin de semana de fiestas, el presidente Donald Trump también recibirá la noticia de estos arrestos, tres de los cuales se dieron ayer mismo, lo que quizá le ayude a ir más despacio en su intención de mandar “ayuda” para combatir a los cárteles mexicanos. Así que ayer fue un día de suerte. Por la oportunidad que se dieron los hechos, ni mandado a hacer, así es el destino…

Nace la bancada presidencial

Como se lo adelantamos el pasado sábado, hoy será la asamblea fundacional de la Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes de la Cuarta Transformación. Nos dicen que en punto de la una de la tarde, legisladores de Morena, PT, PES y del Partido Verde, se aglutinarán en torno al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y le externarán su respaldo para lo que queda de la 64 Legislatura y el compromiso de seguir avalando las reformas que él impulse. Nos cuentan que, otro de los objetivos de esta organización, será proyectar los resultados alcanzados para que les vaya bien en las elecciones intermedias de 2021 y retengan la mayoría legislativa en San Lázaro, pues podría estar en riesgo el proyecto de la 4T sin una fuerza importante en el Legislativo, en especial en momentos en los que Morena pasa por una severa crisis desatada por la pelea interna por el poder, por la dirigencia nacional del partido. Así que si el partido desaparece, el Presidente ya puede tener seguro el voto de una bancada que le es leal, de una bancada presidencial.

Mañana, día de entrega de calificaciones a México

Mañana, la OCDE presentará oficialmente los resultados de la prueba PISA que mide el aprovechamiento escolar de los alumnos de tercero de secundaria, pero hoy lunes en Guadalajara, Jalisco, se tendrán ya listos los resultados. Por lo pronto, y por lo que pueda venir, las autoridades educativas ya se curaron en salud al asegurar que no sería justo comparar los resultados que obtiene México con los de sus otros socios de economías más adelantadas y que México no está buscando obtener los resultados más altos en la prueba y que los cambios se notan en el largo plazo. Lo cierto es que en 2015, México había acumulado 15 años en el fondo de la tabla y sin mostrar avances sustanciales. Se había dicho que costaría una década ver los resultados de la reforma Educativa de 2014 y, si las proyecciones continúan igual, habrá que esperar otros diez años para comenzar a ver si la Nueva Escuela Mexicana y las disposiciones de no evaluar a los docentes, son el camino correcto. Habrá que esperar.

Va el IMSS por mil médicos

Si usted es médico y no tiene trabajo hoy conocerá los requisitos para buscar integrarse a las filas del IMSS. Nos dicen que este día el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dará a conocer la convocatoria para que médicos especialistas y personal de enfermería concursen por una plaza de trabajo. Nos explican que de esta convocatoria deberán ser contratados mil nuevos médicos especialistas que cubran los cinco turnos de servicio en los hospitales rurales del IMSS Bienestar, y mil 269 plazas de enfermería. Estos más de dos mil trabajadores de la salud se sumarán al ejército de médicos y enfermeras que atienden a más de 70 millones de derechohabientes del Seguro Social.