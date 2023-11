Un Fonden que en realidad no es un fondo

En 2020, desaparecieron 109 fideicomisos de diversa índole bajo el socorrido pretexto de combatir la corrupción, entre los que se encontraba el fideicomiso Fonden, denominado “Fideicomiso 2003 (Fondo de Desastres Naturales)", que tenía por objeto entregar recursos a las dependencias y entidades federales para las obras y acciones de reconstrucción que son responsabilidad del Gobierno Federal por la ocurrencia de desastres naturales.

La figura del fideicomiso comenzó a usarse a principios del siglo XXI y en ocasiones se cuestionaba su uso, porque les permitía a las autoridades hacendarias un manejo discrecional, opaco y difícilmente fiscalizable. La desaparición de los fideicomisos en realidad fue una maniobra para que el gobierno federal pudiera allegarse recursos disponibles para financiar programas prioritarios y sociales en una coyuntura complicada generada por la pandemia.

La ventaja de los fideicomisos era que podían usarse más allá del periodo del ejercicio fiscal anual, por lo que, si se presentaba una contingencia o emergencia, los recursos para operar estaban disponibles y se podían solventar los gastos urgentes con rapidez y diligencia. Analistas, expertos y académicos advirtieron que era una pésima idea eliminar al Fonden. Para taparle el ojo al macho, se crearon los programas presupuestarios N001 “Fondo de Desastres Naturales (Fonden)” N002 “Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden)” actualmente ubicados en el Ramo 23.

Sin embargo, estos programas presupuestarios (Pp) están sujetos a ejercicios anuales, por lo que, en caso de subejercicios, se tienen que regresar los remanentes a la Tesorería; por el contrario, si se necesitaran más recursos, deberían solicitarse ampliaciones, lo que no es un proceso sencillo y sujeto a que se cuente con disponibilidades. Por estas inconveniencias, fue que se crearon este tipo de fideicomisos.

La queja contra el Fonden más bien consistía en que la declaración de desastres naturales se hacía con mucha reticencia y rezago, por lo que la entrega de los recursos se escatimaba o se otorgaba con bastante retraso. El decreto de extinción del Fonden como fideicomiso, se publicó en el DOF el 6 de noviembre de 2020.

Para hacer frente a los cuestionamientos sobre cuántos recursos contaba ese fideicomiso en proceso de extinción, así como se había ejercido del Pp N001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundió una nota informativa el pasado 25 de octubre donde señalaba: “Desde 2021, el Fideicomiso ha cesado de tomar nuevos compromisos y se está enfocando exclusivamente en finalizar sus operaciones. Los fondos que quedaban en él, una suma de 25 mmdp, fueron transferidos a la Tesofe”.

Al revisar los anexos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del tercer trimestre de 2023, encontramos que para el Pp N001 Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se asignó originalmente un presupuesto de 17 mil 156.8 millones de pesos (mdp), pero que fue modificado a 13 mil 224.7 mdp y que hasta el 30 de septiembre no se había pagado nada. Se reconocía que se habían presentado 13 solicitudes, “no obstante, la ocurrencia de fenómenos naturales durante dicho periodo no derivó en una mayor utilización de los apoyos”. En lo que respecta al Fopreden, el presupuesto original era de 217.8 mdp y el modificado de 38 mdp; sin embargo, aparece en el calendario autorizado un monto de 163.4 mdp, de los cuales no se habían ejercido recursos.

Cabe comentar, que en varios PP el presupuesto original fue modificado a la baja en este 2023. Por ejemplo, para el Tren Maya originalmente se aprobaron 143 mil 73.3 mdp, pero el presupuesto modificado es de 126 mil 341.9 mdp, llevando ejercido respecto a este último 60.4%.

Identifiqué que en el Avance en materia de extinción de fideicomisos, mandatos o actos análogos y extintos o terminados se reportó que en el caso de Fonden, con clave 20000641101049, el avance en el proceso de extinción era de 43%. Mientras que en la Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente al 30 de septiembre de 2023, se reportan 95.9 mdp disponibles, esto es, prácticamente ya se agotaron. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en una nota publicada en febrero de 2022, reconocía que al cierre de 2020 tenía disponibles 30 mil 400.5 mdp pesos de 2022.

Si bien la autoridad informó que el "Programa para el Fondo de Desastres Naturales" contempla 18 mmdp en el PPEF 2024, lo importante es saber con claridad con cuanto se dispone en este momento, a reserva de que la Cámara de Diputados apruebe un monto mayor para el próximo año.

Ante la magnitud del desastre ocasionado por Otis, ayer la SHCP salió al quite para anunciar el Plan de Atención a la Población Afectada por el Huracán Otis, 61 mil 313 mdp, lo que es una buena señal de que al fin el gobierno está entendiendo la dimensión de la tragedia, se requeriría un programa de reconstrucción más amplio, y que vaya más allá de la ampliación de los programas sociales que ofrece el gobierno. Antes el sector privado ya había previsto que tardarían dos años en reactivar el puerto.

En conclusión, una tragedia como la provocada por el mega huracán, confirma que era mejor tener un fideicomiso que vaya más allá de las reglas de un programa presupuestario y que permitiera tener un fondo disponible, cuya figura está claramente contemplada y regulada por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su Reglamento. Llamar a un programa presupuestario como Fonden y seguir diciendo que dicho fondo sigue existiendo, es un engaño. El problema real es que al gobierno se le agotaron las vías para obtener recursos y deja el pendiente para el próximo gobierno el llevar a cabo una reforma fiscal.

Adenda

1) Se canceló el Tianguis Turístico en 2024 en Acapulco. Nuevo León lo quiere en pleno proceso electoral.

2) Como se esperaba, la Reserva Federal (Fed) no cambió la tasa de fondos federales, pero es muy probable que la haga la próxima reunión.

3) El PIB de Estados Unidos (EU) creció 4.9% en el tercer trimestre respecto al segundo en tasa anualizada. Con el mismo método el de México fue de 3.7%. Mientras que, en EU el crecimiento se aceleró en México se desaceleró, esto es, creció a menor ritmo.

