Señales de optimismo en los mercados

El tipo de cambio interbancario cerró el martes en 19.3926, nivel no visto desde el 14 de octubre de 2024, antes de que conociéramos la victoria electoral de Donald Trump. Por su parte, el índice Standard & Poor’s 500 regresó al terreno positivo, luego del desplome presentado a finales de febrero, ante la esperanza de que el acuerdo en principio entre Estados Unidos (EU) y China alcanzado el fin de semana, podría evitar un escenario de estanflación mundial, esto es, de una recesión provocada por una guerra comercial y un fuerte impacto en la inflación que podría ser provocado por los aranceles.

En este sentido resulta muy revelador que, en la más reciente Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, levantada por Banco de México (Banxico) en abril, el factor que más podría afectar el crecimiento económico pasó a ser “factores coyunturales: política sobre comercio exterior” con 23%, seguido por los “problemas de inseguridad pública” (15%), cuando hace dos meses este era el más preocupante entre los expertos.

Scott Bessent, Secretario del Tesoro se ha vuelto el bombero, que apaga el fuego provocado por su jefe. Su intervención para hacer reconsiderar al presidente Donald Trump ha sido fundamental en el repunte del mercado accionario. Convenció al mandatario de que diera una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles “recíprocos” el 9 de abril; posteriormente, el 22 de abril fue determinante en la declaración del mandatario sobre que no tenía la intención de despedir a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), lo que tranquilizó a los inversionistas, y finalmente, encabezó la delegación estadounidense que logró una tregua con el gobierno chino en Ginebra, Suiza, que acordó reducir el nivel base de aranceles a la mayoría de los productos chinos de 145% a 30%; mientras que China anunció la reducción de los gravámenes a los productos estadunidenses de 125% a 10%.

Sin embargo, el arancel efectivo aplicado a China será de 39% según Evercor ISI, citado por The Wall Street Journal. Este nivel, resulta muy elevado y reducirá las importaciones chinas, pero también podría tener un efecto inflacionario, ya sea porque eleve los precios de productos finales o los costos en caso de ser bienes intermedios o porque los sustitutos internos o de otros países resulten más costosos. En el corto plazo, conseguir nuevos proveedores no es tan sencillo, por lo que si bien este acuerdo resulta un alivio respecto a los niveles alcanzados luego del escalamiento registrado en los primeros cuatro meses del año, viene precedido de medidas implementadas desde la primera administración de Trump.

Por su parte, Reino Unido ya logró un acuerdo comercial con un arancel efectivo de 8% por debajo de 10% del general aplicado el 10 de abril, lo que resulta decepcionante para un país que tuvo un déficit comercial con EU de US$11,857 millones en 2024, por lo que no fue tan exitoso como la prensa financiera en principio presentó la noticia.

Cabe señalar, que las cifras de comercio exterior con EU, y en general las económicas basadas en datos en los primeros meses de 2025, están sesgadas por el efecto de compras adelantadas buscando anticiparse al cargo de los aranceles, por lo que no debiera extrañarnos el récord de déficit comercial de marzo anunciado por la Oficina de Censos Económicos de EU.

En ese mismo sentido, que la inflación al consumidor en abril en variación anual sea de 2.3% (2.4% en marzo) y que excluyendo energéticos y alimentos se haya mantenido en 2.8%, no debiera llevar a pensar que el descenso de la inflación esté garantizado en EU. Las alzas de los precios están latentes una vez, que las existencias se agoten y que los efectos directos e indirectos de los aranceles comiencen a reflejarse en los precios finales de las mercancías. Incluso, algunos establecimientos comerciales disfrazan muy bien los futuros aumentos, ya que retiquetan precios y ponen descuentos con los precios previos para disimular las alzas que vendrán una vez que el tiempo de la “oferta” concluya.

La incertidumbre va a continuar al menos hasta julio próximo cuando termine la pausa de los 90 días decretada el 9 de abril. En el caso de México, primero se aplicaron los aranceles de 25% al acero y aluminio en marzo, luego 25% a la industria automotriz que no cumpla con las reglas de origen del T-MEC desde el 3 de mayo -adiós al beneficio de nación más favorecida-, 21% al jitomate, seguimos con la prohibición de ganado por el gusano barrenador, 5% a las remesas, y así paulatinamente se han venido acumulando una serie de medidas que van mermando al sector externo. Te golpeo de a poquito para que no te duela.

Marcelo Ebrard lanzó la propuesta de adelantar la revisión del T-MEC para el segundo semestre para acabar la incertidumbre. La intención en principio no es mala, pero tiene algunos inconvenientes: 1) sienta un mal precedente que no se respeten los tiempos marcados por el acuerdo, 2) no hay ninguna garantía de que con el adelanto de la renegociación, los tiempos se vayan a acortar, 3) adelantarla pudiera ser perjudicial, ya que se evitaría que la discusión interfiera con las elecciones intermedias de 2026, por lo que México perdería elementos de presión, como los tuvo en 2018, cuando aplicó medidas de represalia a los aranceles del acero y aluminio en aquel entonces. Me da miedo que por querer pasarnos de listos o andar haciéndole al aprendiz de brujo en las negociaciones comerciales, nos salga el tiro por la culata, y máxime cuando tenemos paneles de controversia pendientes.

Un ejemplo de que la incertidumbre es muy elevada, es que en EU muchas empresas se han abstenido de hacer proyecciones de ingresos, utilidades esperadas, etc., argumentando que no tienen elementos para hacer cálculos confiables. En este sentido, la estrategia de la Fed de “ver y esperar” resulta la mejor. Ojalá los integrantes del Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) de la Fed aguanten la presión del presidente Trump.

En conclusión, buenos datos coyunturales no significan un cambio de tendencia. Tampoco ayuda mucho el optimismo sin bases del oficialismo que pretende revisar su estimación de crecimiento del PIB de 1.9% a 2.6% en 2025 y comiencen a estigmatizar como pesimistas a quienes se atrevan a dar datos negativos. Curiosamente, cuando la confianza del consumidor o las cifras de trabajadores asegurados del IMSS no salen favorables, hacen mutis.

Adenda

1. La semana pasada no publiqué porque me enfermé de Covid y no hubo manera de avisar. Ya estoy bien.

2. “El poder no cambia a las personas. Sólo revela lo que verdaderamente son.” Pepe Mujica. Contrasta con nuestros gobernantes.

3. La cancelación de la visa sólo es un asunto administrativo. Por favor, que no insulten nuestra inteligencia; pésimo control de daños.

4. La Junta de Gobierno de Banxico será complaciente. Bajará hoy 50 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a pesar de que la inflación en enero fue de 3.59% y en abril subió a 3.93% en variación anual.

5. León XIV representa continuidad de Francisco sin ruptura con la tradición. Difícil ecuación.

Catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad