Se desaceleran las exportaciones mexicanas en agosto

La balanza comercial oportuna de México ha sido de los indicadores económicos más monitoreados por analistas, porque son los que mejor dan indicios de la coyuntura. El desempeño de las exportaciones nos da luz sobre la fortaleza del sector externo, dada la gran integración que hay con la economía de Estados Unidos (EU) y en especial con la producción industrial. No en vano el crecimiento de esta variable y del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro vecino del norte se incluyen en el marco macroeconómico de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).

Por su parte, las importaciones dan más bien señales del funcionamiento del mercado interno, ya sea por la cifras de bienes de consumo, o por el incremento de la inversión a través de las de capital, que básicamente son maquinaria y equipo, así como de la compra de insumos. También el debilitamiento de las exportaciones petroleras se ha reflejado en los ingresos del gobierno.

Sin embargo, la atención no debiera centrarse en las cifras originales y en las variaciones anuales como habitualmente lo hacen los medios, sino en las desestacionalizadas o ajustadas estacionalmente, que son las comparables con el mes anterior, ubicadas en la parte final del comunicado, porque las gráficas que incluyen las series tendencia-ciclo de los principales componentes nos muestran de una manera más clara la trayectoria que llevan.

Las exportaciones totales siguen con una tendencia de alza muy moderada como resultado de que las no petroleras tienden a estabilizarse y las petroleras a recuperarse impulsadas por el repunte de los precios del petróleo.

Las exportaciones manufactureras, que por su peso determinan el comportamiento de las totales, al representar alrededor del 89%, siguieron con una tendencia de crecimiento moderado, afectadas por la fuerte apreciación del tipo de cambio. Sin embargo, ante la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) siga subiendo la tasa de interés de referencia al menos una vez más (1 de noviembre) y que el Banco de México la mantenga sin cambio, se ha depreciado ligeramente la paridad al reducirse un poco la brecha de tasas.

Por otra parte, las exportaciones manufactureras se han visto perjudicadas por las medidas antimigratorias más estrictas de EU, ya que la revisión en los cruces aduanales ha vuelto más lentos los traslados, alargando los tiempos de espera de los tráileres y contenedores; a su vez, el paro de trenes realizado por Ferromex también retrasó el envío de mercancías al exterior.

Las exportaciones automotrices a pesar de que retrocedieron 6.69% en agosto respecto al mes anterior, siguen mostrando una tendencia bastante favorable, según se observa en la gráfica. Sin embargo, pudiera revertirse los próximos meses porque las elevadas tasas de interés y el repunte del precio de la gasolina, ya están comenzando a desalentar la venta de vehículos en EU. Adicionalmente, los paros en las grandes armadoras y empresas de autopartes en Detroit, también tienen un efecto negativo al interrumpir las cadenas de suministro y los pedidos de fábrica.

Por su parte, las exportaciones manufactureras no automotrices registraron un alza mensual de 1.86% en agosto; sin embargo continuó la tendencia descendente observada desde principios de año, asociada al debilitamiento de la industria en EU y a la apreciación del peso frente al dólar. No se espera que cambie en los próximos meses y no extrañaría una recaída mensual en septiembre.

Las importaciones totales se han mantenido sin cambio desde principios de año, más allá de los altibajos registrados mensualmente, incluido el alza de 1.48% de agosto. El incremento del 9.14% de las petroleras parece romper la tendencia de baja que venía presentando desde julio de 2022, explicada en gran medida por la reducción del precio de la gasolina.

Las importaciones no petroleras subieron 0.83% en agosto confirmando la ligera trayectoria ascendente, que refleja un comportamiento mixto, ya que por un lado el alza está apoyada por la fortaleza del mercado interno; pero, hay una tendencia contraría de los bienes intermedios asociadas en gran parte a las debilitadas exportaciones manufactureras.

Se destaca la fuerte alza mensual de 5.82 % en las importaciones de bienes de consumo que provoca un repunte importante de la tendencia-ciclo apoyada por la apreciación del peso frente al dólar y por el dinamismo del mercado interno.

Las de bienes de capital crecieron 0.12% en agosto moderando la marcada tendencia de alza que han registrado desde 2022, impulsando la inversión con la compra de maquinaria y equipo, pero desacelerándose un poco para evitar la sobreacumulación, a pesar de la fortaleza del peso.

ADENDA

1) Las encuestas señalan claramente que el principal problema que preocupa a las personas es la inseguridad. La postulación de Omar García Harfuch para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se entiende en esa lógica y buscando atraer el voto de la clase media. Sin embargo, el reclamo por los 43, le quita un apoyo importante de la izquierda. La pregunta que ronda es si Morena decidirá con una encuesta entre el público en general o sólo con sus simpatizantes.

2) La conclusión de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de algunos columnistas coincide. La verdad histórica de Murillo y de Encinas es básicamente la misma. Sin embargo, la interpretación es diferente, puesto que los analistas consideran que los padres se niegan a reconocer la verdad, mientras que ellos creen que no se quiere llegar hasta las últimas consecuencias. El actual gobierno insiste en que no podemos juzgar al Ejército por el comportamiento de algunos malos elementos que ya fueron sentenciados; básicamente es la misma postura que la del anterior. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se retiró de México ante la negativa de las Fuerzas Armadas a entregar información que sus integrantes sabían que tenían; los padres creen que les pasó algo similar.

3) La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) acusó a Amazon de prácticas monopólicas que mantienen los precios artificialmente elevados. A diferencia de los casos de Microsoft y Meta los expertos creen que la FTC puede ganar esta vez.

4) En el Día Mundial del Turismo se hizo hincapié en las inversiones verdes. Pero, los megaproyectos han sido contrarios al objetivo de sustentabilidad en la gran mayoría de los casos, por lo que es importante que se tome nota de ello por parte de la Organización Mundial de Turismo.

5) Moody's advierte que la estrategia fiscal de la próxima administración será clave para la nota soberana de México. Reacción esperada al Paquete Económico 2024.

Profesor de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN