Reconstruir el tejido social en Acapulco

El Gobierno Federal ha tratado de recuperar el manejo de la agenda pública con el desastre que dejó el huracán Otis en Acapulco y otras zonas de Guerrero hace 15 días, luego de la ola de críticas publicadas por la prensa nacional e internacional, por la falta de previsión, la carencia de información y por las primeras reacciones luego del desastre, como el buscar concentrar la ayuda a través de las fuerzas armadas.

El 1 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) daba a conocer mediante un comunicado el Plan de Atención a la Población Afectada por el Huracán Otis, por el que se anunciaba una inversión por 61 mil 313 millones de pesos (mdp). Cabe hacer hincapié, que desde el principio se destacaban que los apoyos financieros se destinarían a Acapulco y Coyuca de Benítez.

En ese sentido, no es extraño que, en la Declaratoria de Desastre Natural, se publicara una nota aclaratoria en el Diario Oficial de la Federación en la edición vespertina del 2 de noviembre que sólo eran esos dos municipios los que serían beneficiados por los fondos emergentes. Es curioso como este gobierno actúa como los anteriores, que ante las emergencias buscaba restringir el número de población, que en este caso la de los 45 municipios excluidos suman 1.5 millones de personas.

El presidente señaló en la mañanera que fue un error de la Coordinadora Nacional de Desastres, Laura Velázquez haber incluido a los 47 municipios inicialmente contemplados, cuando más bien lo equivocado fue haberlos dejado fuera, sobre todo considerando que tienen niveles de pobreza elevados y que incluso algunos quedaron incomunicados por el derrumbe de puentes. En este asunto, no quedó la menor duda de que la SHCP es la que manda.

En la búsqueda de recuperar la iniciativa sobre el proceso de recuperación, la Secretaría de Turismo anunció que el Tianguis de Turismo en 2024 sí se realizará en Acapulco en abril y que para ello se rehabilitarán 35 hoteles. Se buscaría mandar el mensaje de que se regresará a la normalidad, pero un evento de este tipo requiere de una logística e infraestructura mayor para que funcione adecuadamente, que, por cierto, no ha contado con la presencia del mandatario en las dos últimas ediciones. Este evento, dura una semana y seguramente se llevará en condiciones muy difíciles, no exento de protestas y manifestaciones, como en otras ocasiones, pero la vuelta a la realidad no será tan fácil.

Sin embargo, a pesar de todos estos anuncios espectaculares, antes de que Otis arrasara el puerto, el tejido social ya estaba dañado y bajo control de la delincuencia organizada, como ha mostrado ampliamente en su columna Héctor de Mauleon, que reportó como la rapiña se extendió varios días ante la inacción e incluso justificación de la presidenta municipal con sus desafortunadas declaraciones.

Cabe comentar que las compañías de seguro no cubren los robos de bienes, por lo que muchos de los hoteles, comercios, restaurantes, tiendas departamentales y de autoservicios tendrán que absorber las pérdidas, así que algunas inversiones ya no se realizarán en un futuro.

Posteriormente, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, se rechazó la propuesta de la oposición de asignar un fondo para la reconstrucción de Acapulco, a lo que el presidente respondió que no etiquetará gastos ni realizará recorridos por las colonias de Acapulco, considerando que ya hay un plan de atención y presupuesto suficiente.

Para enfrentar el problema de la seguridad, el general Luis Cresencio Sandoval, anunció el martes pasado un plan de seguridad con el despliegue de 10 mil efectivos, la construcción de 38 cuarteles y operativos permanentes, con lo que la seguridad pública se militariza, ya que la Guardia Nacional (GN) tomará el control territorial de Acapulco. Evidentemente, se hace a un lado o se subordina a las autoridades civiles, y queda la duda de si una presencia permanente sea la mejor estrategia como lo han advertido especialistas, Ernesto López Portillo, por ejemplo. Medidas espectaculares y eficaces en el corto plazo que a la larga terminan siendo contraproducentes, sobre todo considerando que la delincuencia tiene una amplia base social en Guerrero.

Ante las críticas y cuestionamientos el gobierno ha venido reaccionando con anuncios de diversos programas, que en algunos casos quedan indefinidos. Por ejemplo, en el comunicado de la SHCP de la semana pasada:

-Apoyo a familias de personas fallecidas y desaparecidas: por determinar.

-Implementación de cuarteles de la Guardia Nacional: por determinar.

Por lo que el impacto presupuestario del Plan de Atención no está todavía definido y algunos de los apoyos cuantificados en realidad no son entregas efectivas de recursos como son las exenciones y prórrogas de cobros y obligaciones.

La tragedia de Otis demostró que el presupuesto para este año del Fonden por 13 mil 224.7 mdp resulta completamente insuficiente y que hubiese sido conveniente contar con mayores recursos, y por ello se entiende el interés de la SHCP de reducir el alcance de esos fondos a solo dos municipios. Pero lo que resulta inexplicable es que a pesar de las advertencias de expertos de que por el cambio climático los daños por desastres naturales se incrementarán a futuro, la Cámara de Diputados se haya negado a ampliar el presupuesto para el 2024, dejando el monto en 18 mil mdp, como estaba en la propuesta del PEF.

Se especula mucho de cuál será el efecto político del manejo de la emergencia y la tragedia por parte del gobierno en las elecciones de 2024. Creo que tendrá un efecto más bien local y no nacional. Dependerá de la capacidad de respuesta que tenga el gobierno en sus tres niveles, pero también de que quienes vayan a votar tengan credencial de elector.

Si nos atenemos a la medición de aprobación semanal de Consulta Mitofsky del presidente, el efecto de Otis no ha sido favorable, antes del huracán, el 22 de octubre, era de 59.2%, el pasado 5 de noviembre, ya era de 57.9%; sin embargo, tampoco podemos afirmar que marca tendencia y menos considerando la habilidad del presidente para salir de situaciones complicadas.

En lo que respecta a la recuperación plena de la actividad turística, el pronóstico de la iniciativa privada de que llevará dos años, me parece certero. A diferencia de Cancún con Wilma en 2005, donde las coberturas de seguros eran mayores y el apoyo de los tres niveles de gobierno fue mucho más amplio y decidido, Acapulco no recibe a turistas residentes en el extranjero. La estrategia de militarización del puerto podrá ser efectiva en el corto plazo, pero no ayudará a reconstruir el tejido social. Al tiempo.

Adenda

1) Hoy sale el dato de inflación de octubre en México.

2) Las encuestas dicen que Harfuch es más competitivo que Brugada, pero los duros de Morena no lo van a apoyar si es el ganador de la encuesta. Dilema complicado.

