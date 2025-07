Pronto terminará la tregua de los aranceles

El presidente Donald Trump enfatizó que será el 1 de agosto la fecha en la que impondrá los aranceles “recíprocos” y que ya no habrá nueva prórroga, luego de que la tregua anunciada el 9 de abril concluyó ayer. Al respecto, envió cartas a algunos países urgiéndolos a llegar a acuerdos comerciales, entre quienes destacaban Japón, Corea del Sur e India.

En ambos casos, trascendió que fue el Secretario del Tesoro, Scott Bessent quien convenció al mandatario norteamericano, de dar espacio para la negociación, que ha avanzado en el caso de Reino Unido, Vietnam y China; sin embargo, llegar a acuerdos con una gran diversidad de países resulta complicado, y máxime si en el camino se aplican aranceles a bienes o sectores específicos como 25% al acero y al aluminio, que se elevó a 50% en junio pasado, 25% a la industria automotriz en mayo, 50% al cobre el martes pasado, y a su vez se anuncia que en un plazo de 2 años se impondría una tasa de 200% a la industria farmacéutica.

A su vez, anunció un 10% adicional de arancel a 10% fijado el 9 de abril a los países que se hayan unido a los BRICS. En este sentido, fue afortunado que México sólo participara como observador en su reciente cumbre, aunque siempre está latente un riesgo de represalia.

En el caso de México, además de que aplican los aranceles específicos a productos, se ha impuesto un 21% al tomate, 15% a la industria automotriz que no cumpla con las reglas de origen del TMEC, así como las restricciones de importación de ganado por el gusano barrenador, y otro tipo de presiones como, la prohibición de operaciones a Vector, CiBanco e Intercam, instituciones acusadas de lavado de dinero, que obligó al gobierno mexicano a intervenirlas.

En el caso de las remesas, si bien la medida terminó siendo marginal, al solo aplicarse 1% a los envíos en efectivo a partir del próximo año, las redadas y el temor a ser identificados ha provocado caídas significativas los últimos meses, por lo que este año quedarán por debajo del récord de 64,746 millones de dólares (md) en 2024. En el acumulado de los primeros cinco meses de 2025 sumaron 24,375 md, una caída de 3% respecto a los 25,120 md del mismo periodo del año pasado.

Por otra parte, aunque las exportaciones de vehículos ligeros crecieron en junio pasado 14% respecto a hace un año, en el acumulado del año se registra una caída de 2.8%. Considerando el valor de las exportaciones de la industria automotriz de enero a mayo, el monto fue de 75,049 md, 5.7% menor al del mismo periodo de 2024. El dato favorable de unidades exportadas de junio, no implica un cambio de tendencia, como algunos medios lo anunciaron.

La cercanía del fin de la tregua comercial de EU, no quiere decir que no haya implicaciones negativas para México. La semana pasada Bloomberg confirmó que BYD descartó la construcción de una planta en México debido a tensiones geopolíticas e incertidumbre derivadas de las políticas comerciales del presidente Trump. La misma nota recoge que el motivo se debió a la preocupación del Ministerio de Comercio de China de que Estados Unidos pudiera acceder a la tecnología de la compañía, según informó el Financial Times en marzo.

En un sentido similar, a principios de semana se anunció que Samsung Electro-Mechanics abandonó sus planes de construir una nueva planta de manufactura en México y disolvió su unidad local, ante las tensiones derivadas por la política arancelaria. Se trataba de un proveedor de cámara para los vehículos eléctricos de Tesla, empresa que decidió cancelar sus planes en México, ante el cambio de políticas hacia los vehículos eléctricos y las medidas proteccionistas de la administración Trump.

Por lo pronto, México podría estar tranquilo de que Trump está enfocando en presionar a los países con los que no tiene acuerdos comerciales, especialmente a los doce a quien dirigió las misivas con la amenaza de que se aplicarían los aranceles “recíprocos” en caso de falta de acuerdos.

Sin embargo, una vez que pase esta etapa, regresaría la incertidumbre por el inicio de las renegociaciones del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) por el proceso de revisión al 2026. Si bien México puede seguirse beneficiando de la relocalización de inversiones extranjeras desde China, ante las creciente presiones gubernamentales; la pérdida de la exención de aranceles de inversiones procedentes de Asia y Europa podría desalentarlas. Adicionalmente, también es previsible que se intensifiquen las presiones para que el gobierno mexicano desestimule la inversión china en México.

En conclusión, el anuncio de la culminación de la tregua comercial decretada por EU, podría presagiar el reinicio de la volatilidad en los mercados internacionales que observamos a principios de año, porque no hay ninguna garantía de que Bessent pueda seguir serenando a su jefe, menos después de que logró sacar adelante su paquete fiscal en el Congreso.

Adenda

1. La inflación al consumidor en junio con resultados mixtos. Por un lado, la tasa general a la segunda quincena se ubicó en 4.13% cuando en la segunda de mayo fue de 4.62%; por otro, la subyacente siguió subiendo a 4.28%; mientras que la no subyacente fue de 3.43% en la segunda de junio.

2. La xenofobia se desata cuando el discurso oficial está desbordado de nacionalismo, y se reitera la condena de las actitudes racistas de la modelo argentina generando estigmas hacia personas extranjeras. Tratar de neutralizar el efecto negativo de las protestas violentas de la gentrificación con esa estrategia de comunicación resulta una mala apuesta.

3. El rescate de Pemex reabre el debate sobre la debilidad de las finanzas públicas.

4. La aclaración de la SHCP de que la compactación de programas presupuestarios no implica reducción de montos no descarta el cambio de prioridades en las políticas públicas a favor de proyectos de inversión de baja rentabilidad.

5. Apostar a la ampliación de transporte de pasajeros por ferrocarril es una señal de mayor déficit público futuro, porque el sector privado no le va a entrar a un negocio que no es rentable.

Catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad.