Perspectivas a la baja para Estados Unidos y México del FMI

Como era de esperarse, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para todo el mundo, y particularmente para Estados Unidos (EU) y México. Aclaró que tuvo que rehacer un ejercicio de cálculo por las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump el pasado 2 de abril, por lo que sólo se trata de un “pronóstico de referencia” con información disponible al día 4, que podría empeorar si la guerra comercial entre las dos potencias mundiales sigue escalando y si surgieran nuevos factores de incertidumbre, como ha venido ocurriendo.

En enero, el organismo tenía una perspectiva francamente optimista de la economía. El PIB mundial crecería 3.3% en 2025 y 3.3% en 2026; el de EU, respectivamente 2.7% y 2.1%, y; el de México, 1.4% y 2.0%. Luego de los anuncios del martes pasado, ahora se espera que la economía mundial crezca 2.8% este año y 3.0% en 2026; la de EU, 1.8% y 1.7%, y la de México -0.3% y 2.0% el siguiente.

El FMI consideró que el brusco aumento de los aranceles y de la incertidumbre provocará una notable desaceleración del crecimiento mundial a corto plazo. El menor dinamismo se debe a que “la reacción inicial de muchas empresas será hacer una pausa, reducir la inversión y recortar las compras.”

Para Estados Unidos: “La revisión a la baja se debe a una mayor incertidumbre política, tensiones comerciales y unas perspectivas de demanda más moderadas, dado un crecimiento del consumo más lento de lo previsto. También se espera que los aranceles lastimen el crecimiento en 2026, que se proyecta en 1.7%, en un contexto de consumo privado moderado.”

Para el caso de México, el FMI señaló que: “Las revisiones se deben en gran medida a una importante rebaja del crecimiento en México, de 1.7 puntos porcentuales para 2025 y 0.6 puntos porcentuales para 2026, lo que refleja una actividad más débil de lo esperado a finales de 2024 y principios de 2025, así como el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, la incertidumbre asociada y las tensiones geopolíticas, y un endurecimiento de las condiciones de financiamiento.”

Implícitamente, se justifica la recuperación para el 2026 del PIB de México, considerando que “algunos países podrían beneficiarse del redireccionamiento de los flujos comerciales.” No obstante, no deja de reconocer que el efecto de los aranceles al aluminio, acero, y a la industria automotriz y de autopartes, tendrán impactos relevantes en el corto plazo, que no se pueden minimizar.

En lo que respecta a la economía mundial, las proyecciones del FMI resultan a pesar de todo, bastante optimistas e inconsistentes con sus advertencias. Desde el principio reconocen que a pesar de que muchos aranceles programados están en suspenso, las tasas arancelarias de EU y del mundo están en niveles no registrados hace un siglo, que el contexto actual resulta más complicado, porque “… la economía mundial ahora se caracteriza por un alto grado de integración económica y financiera, con cadenas de suministro y flujos financieros que surcan el planeta, y que de desarticularse podrían convertirse en una importante fuente de agitación económica.” Sin embargo, sólo baja su proyección para el crecimiento del comercio mundial en 1.5 puntos a un alza de 1.7% en 2025, siendo incluso más elevado que 1.0% de 2023, cuando las medidas proteccionistas no eran tan agresivas.

Desde la semana pasada, con el discurso de Kristalina Georgieva Directora Gerente del FMI se ha reiterado que la economía mundial no va a la recesión destacando su resiliencia. Se entiende que el organismo quiera dar un mensaje tranquilizador y no abonar al nerviosismo que prevalece; pero tampoco puede dejar de reconocer los riesgos desfavorables que dominan las perspectivas; pero al hacerlo de esa manera, deja abierta la esperanza de que no se materialicen. Sin entrar al detalle, sólo los mencionaré:

1. Recrudecimiento irreversible de la guerra comercial y una mayor incertidumbre en torno a las políticas comerciales. 2. La inestabilidad financiera podría extenderse y dañar incluso al sistema monetario internacional. 3. Los cambios demográficos y la contracción de la fuerza laboral internacional. 4. El malestar social ante las insuficientes políticas para mitigar los problemas económicos. 5. El elevado nivel de endeudamiento. 6. La disminución de la asistencia internacional para el desarrollo.

Regresando a las perspectivas de México, el FMI es incluso más optimista que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que hace unas semanas previó una caída de 1.3% y que generaron una enorme molestia al gobierno mexicano, al punto que sus expertos tuvieron que salir a declarar que se trataba de un modelo que consideraba la aplicación hipotética de aranceles. Ahora no fue la excepción y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se quejó de que no se contempló el efecto del Plan México en las proyecciones.

Por lo pronto, al considerar las cifras de febrero y marzo del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), se tendría cero crecimiento del primer trimestre respecto al anterior y en tasa anual una disminución de -0.1%, con señales mixtas respecto al PIB del cuarto trimestre de 2024 que registró una variación trimestral de -0.6% y anual de 0.5%.

Sin embargo, no debemos olvidar que: el IOAE es un indicador experimental y ha dado señales equivocadas en un pasado; el IGAE de febrero se anuncia mañana y los datos de los meses anteriores podrían revisarse, pero sobre todo que el anuncio del PIB oportuno se dará el 30 de abril.

La disputa por la narrativa de si México ya está en una recesión técnica -caída consecutiva del PIB en dos trimestres- entre los críticos y el gobierno, si bien en términos mediáticos puede ser importante, en el fondo no resulta relevante para definir la perspectiva de la economía en el corto plazo.

Coincido con la estimación de la OCDE y preveo una contracción del PIB de 1.5% para este año y una caída aún mayor en 2026 (-2.1%), no solo porque los riesgos que plantea el FMI se harán realidad, sino porque los internos como la falta de confianza de los empresarios que no tienen certeza jurídica porque la reforma al poder judicial elimina el Estado de derecho, la inseguridad elevada desalienta la inversión, la falta de una reforma fiscal, impide que el gobierno tenga recursos para implementar las acciones propuestas en el Plan México, entre otros factores que ya he comentado anteriormente.

Finalmente, no puedo dejar de destacar que el efecto negativo en los mercados de la presión de Donald Trump para despedir a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), aunque no tenga facultades para ello, luego de que Stephen Miran, presidente del Consejo Económico de Asesores, señaló que se estaba buscando la forma de hacerlo, obligó al mandatario norteamericano a negarlo. Como con la pausa de 90 días de los aranceles anunciada el pasado día 9, los secretarios del Tesoro Scott Bessent y de Comercio Howard Lutnick, tuvieron que convencerlo de que declarará que esa no era su intención. Sin embargo, Trump no ha dejado de insistir que la Fed debe bajar pronto las tasas de interés. ¿Les recuerda a alguien?

Adenda

1. El rumor de que se podrían reducir los aranceles a China, hizo que los mercados subieran y que el VIX, indicador de riesgo, disminuyera ayer.

2. El Inegi anuncia la inflación al consumidor de la primera quincena de abril. ¿Continuará la tendencia de alza?

3. El tipo de cambio FIX se ubicó en 19.6278 ayer. El peso se beneficia del debilitamiento mundial del dólar y de la apuesta a un trato preferente en los aranceles.

4. A fin de mes, se presentará el Informe de las finanzas y de la deuda pública del primer trimestre, así como la Cuenta Pública del 2024.

5. Mala decisión de la presidenta CSP de no asistir en persona al funeral del Papa Francisco.

Catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad.