Optimismo por el presente e inquietud por el futuro

Los indicadores económicos de Estados Unidos (EU) y de México han confirmado un escenario más optimista en el corto plazo. La semana pasada el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos correspondiente al primer trimestre fue revisado de 1.3% a 2% en tasa anualizada, así como del gasto de consumo; en México se anunciaron buenos datos en el mes de abril de consumo, inversión, de índices coincidentes y adelantados que confirman el buen desempeño de la economía nacional registrado en el segundo trimestre.

En EU, los economistas habían previsto una recesión que difícilmente se presentará este año, basados en que las agresivas alzas de las tasas de interés afectarían el consumo y la inversión, complementado con el menor otorgamiento de créditos, luego de los problemas presentados en los bancos intermedios en marzo, así como que la economía mundial fragmentada dañaría el dinamismo del comercio exterior y por ende frenaría el producto global.

Sin embargo, la fortaleza del mercado laboral, los apoyos económicos de la administración Biden para apoyar la industria de semiconductores y la producción de autos eléctricos, el impulso innovador que ha generado la inteligencia artificial, el fuerte gasto en servicios y turismo, ha generado una mayor demanda, que en contrapartida, ha ocasionado un descenso lento de la inflación sobre todo en los precios de los alimentos y de los servicios, por lo que la básica sigue estando en niveles elevados.

Sin embargo, hay señales de debilitamiento en el sector manufacturero en todo el mundo. En China se reportó que por tercer mes consecutivo presentó contracción, en EU el índice de gerentes de compra (PMI, por sus siglas en inglés) lleva una tendencia de ocho meses a la baja con un registro de 46 en junio respecto de 46.9% en mayo, esto es, contrayéndose más rápido, que de continuar podrían afectar el dinamismo de otros sectores.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro viaja a China para buscar aligerar las tensiones comerciales y políticas por el asunto de Taiwan. A las restricciones de controles tecnológicos que ha impuesto Washington, como la prohibición de exportar semiconductores avanzados a China, Beijing ha respondido con prohibir la exportación de minerales necesarios como insumos para la alta tecnología.

En lo que respecta a México, también hay contrastes. El consumo privado creció 3.5% en abril respecto al mismo mes de 2022, pero mientras que el gasto en los bienes de origen nacional cayó 0.7% los de origen importado aumentaron 12.4% impulsados por un tipo de cambio fuerte y un mercado interno reactivado, el cual también impulsó el alza de 5.2% de los servicios.

La inversión fija bruta creció 7% en abril en variación anual, pero mientras que la construcción apenas creció 0.1% la maquinaria y equipo subió 16.6%. La construcción residencial cayó 10% afectada por el alza de las tasas hipotecarias, la no residencial subió 10% impulsada por la obra pública. Los crecimientos de la maquinaria y equipo de origen nacional e importado son similares, 15.3% y 16.7% respectivamente.

Sin embargo, si comparamos la tendencia de la serie de construcción y de maquinaria y equipo, la primera confirmó que va a la baja, mientras que la segunda continúa al alza, por lo que la inversión fija bruta total se está desacelerando.

La confianza del consumidor en México de junio es la que mejor refleja el título de este artículo, vista a través de sus cinco componentes generales. Mientras que la situación económica actual por los miembros del hogar y sobre todo del país es percibida de manera muy optimista desde septiembre del año pasado; la esperada para el próximo año ha dejado de ser tan favorable desde principios de año, esto es, se muestra sólo ligeramente optimista.

Por otra parte, la posibilidad en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de bienes durables se percibe francamente optimista y ha ido mejorando de manera muy marcada desde septiembre de 2022, alentada por la fortaleza del tipo de cambio, la baja de la inflación y mejor seguridad en el empleo. Este indicador se refiere a muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos y en buena medida se ha reflejado en ventas de tiendas departamentales y en el consumo de bienes importados.

La Encuesta de confianza del consumidor también hace preguntas más específicas como sobre la planeación de algún miembro del hogar para comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años. Ha venido mostrando un desempeño positivo, lo cual en buena medida se refleja en las favorables ventas de vehículos ligeros, a pesar de que los créditos son más elevados.

En cambio, las posibilidades económicas para salir de vacaciones de los miembros del hogar durante los próximos 12 meses, se han estancado desde marzo pasado, luego de haber subido marcadamente desde septiembre de 2022, por lo que la temporada vacacional pudiera ser más moderada de lo que se esperaba, y esto no se debe a que la situación económica presente no se vea bien. Una hipótesis es que el tema de la seguridad genere esta actitud de cautela. Recordemos que no siempre la percepción se refleja en el dato duro.

En conclusión, la economía mexicana se observa con una tendencia favorable al menos en el corto plazo y eso fue confirmado por el indicador adelantado de mayo difundido por Inegi el martes pasado y por la tendencia que trae desde finales del año pasado, que anticipa un favorable desempeño para los próximos meses. Es importante precisar que esto se refiere al comportamiento global de la economía y no de todos los sectores, por lo que debemos evitar las falacias de composición, lo que es bueno para el todo, no lo tiene que ser para todas las partes, y viceversa.

ADENDA

1) El tipo de cambio parece estar haciendo un piso muy sólido en el nivel de 17 pesos por dólar.

2) La Reserva Federal dejó en claro que al menos habrá dos incrementos de tasas de interés. El mercado ya descontó la primera en julio.

3) La inflación al consumidor y al productor a divulgarse mañana podría alentar la expectativa de la baja de la tasa de interés interbancaria en un futuro.

4) Los especialistas del sector privado encuestados por el Banco de México consideran que los problemas de inseguridad pública siguen siendo el factor que podría obstaculizar la actividad económica del país.

5) La próxima semana comienzan los reportes financieros del segundo trimestre. Podría haber volatilidad luego de semanas bastante tranquilas.

Catedrático de la EST-IPN

Email: pabloail@yahoo.com.mx



