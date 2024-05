Muy elevado déficit público en el 1er trimestre en México

Los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 2024 se hicieron públicos el pasado 30 de abril, por lo que quedó pendiente hacer un breve análisis. Los aspectos más inquietantes se refieren a las finanzas y la deuda públicas, no sin antes señalar que las cifras sobre la situación económica, tiene en general un tono demasiado optimista. Se presenta el crecimiento de 1.6% del PIB en cifras originales en variación anual del primer trimestre de México como si fuera un dato muy bueno, por ejemplo. No ahondaré más en este tema porque ya me he referido al mismo en las últimas colaboraciones.

Finanzas Públicas

Se enfatiza mucho en que el déficit observado fue de 452 mil 371 millones de pesos (mp), menor al programado de 570 mil 318 (mp), cuando la comparación con el primer trimestre de 2023 es escandalosa: 124 mil 42 mp. En una nota se trata de justificar la diferencia señalando que lo programado se hizo con base en la metodología utilizada para realizar este pronóstico, publicado el 5 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y a los Calendarios del Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2024, publicados el 8 de diciembre de 2023 en el DOF. La maniobra funcionó ya que algunos medios y analistas comentaron que el déficit fue menor a lo esperado. Esto es, se proyecta un monto muy elevado y luego se presenta como un gran logro que no haya sido tan alto.

Los ingresos presupuestarios sólo crecen 2.4% en términos reales. Los petroleros cayeron 5.2% y los no petroleros suben 3.7%, pero dentro de estos por ISR disminuyen también 5.2%. No se da alguna explicación al respecto sobre este último.

El gasto total aumentó 18.8% y el programable 24.9%, lo que está sesgado por las obras prioritarias y los programas sociales con un claro sello electoral. Se destaca que:

“El gasto en subsidios, transferencias y aportaciones fue superior en 64% real anual, como resultado del adelanto del pago de los programas sociales en el marco de la veda electoral y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 251 y 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” Es una interpretación muy peculiar, como no puedo entregar recursos durante esa etapa, los adelanto y con eso logro un efecto incluso más favorable.

“El gasto en inversión física fue superior en 23.3% real, el mayor incremento para el primer trimestre desde 2014, lo que obedeció fundamentalmente a las mayores erogaciones en la inversión física directa del Gobierno Federal, de la CFE y de Pemex que registraron crecimientos de 102.4, 98.4 y 14.7%, en términos reales.” Se sospecha que gran parte de estas obras tienen sobre costos que no se pueden verificar por falta de transparencia. Cabe comentar que el Formato 20-F que Pemex entrega a la Comisión de Valores (SEC) se reconoce que la refinería de Dos Bocas ya supera los 18 mil millones de dólares, pero algunos expertos consideran que esta cifra incluso ya quedó corta. En este caso se ubica también el Tren Maya por razones de “seguridad nacional”.

En Otros gastos de capital se reportan 82 mil 022.9 millones de pesos, esto es 333.2% más que en el primer trimestre de 2023, cuando fue por 18 mil 107.5. Increíble, no se da ninguna explicación en el Informe.

Sólo seleccioné algunos puntos que me llamaron la atención, pero evidentemente si se va retrasado el ejercicio del gasto es muy probable que en los próximos meses el déficit sea más elevado, o que algunas obras de infraestructura se queden sin terminar y su conclusión se deje para el próximo año.

Deuda Pública

Varias de las comparaciones en relación con el PIB son favorables retrospectivamente porque hay revisiones de las cifras. “En 2023, el SHRFSP pasó de 47.8% a 46.8% del PIB, principalmente, por la revisión realizada por el INEGI del PIB de 2023 y cambio de base de 2013 a 2018.”

Adicionalmente, para 2024, se utilizó el PIB del primer trimestre, de acuerdo con las estimaciones trimestrales de la SHCP, pero también presenta las cifras con el cálculo del PIB anual en el denominador, que como es mayor ocasiona que el porcentaje sea más bajo, generando confusión. Debiera usarse la estimación del PIB trimestral. Obviamente, se difunde la cifra más baja con el anual: 45.5% del PIB.

Además, hay la sospecha de que operaciones como la de Iberdrola, fueron hechas fuera de balance, por lo que no se registran como deuda pública, pero como están garantizadas por el gobierno mexicano, sí lo son. Es uno de los esqueletos que el próximo gobierno encontrará en el clóset.

El perfil de amortizaciones de la deuda externa del Sector Público Federal, 2024-2029 se ve complicado considerando que allí se incluye Pemex y CFE, aunque el de Gobierno Federal se ve más manejable.

Las finanzas públicas están en un proceso de deterioro progresivo. El déficit público creciente va a desencadenar un mayor endeudamiento, provocado por el disparo del gasto social, así como por proyectos que irán ocasionado pérdidas acumuladas: Mexicana de Aviación, Tren Maya, AIFA, que se sumarán a las que ocasiona Pemex, especialmente el segmento de Refinación, CFE, sin considerar los nuevos proyectos y programas y el impacto presupuestario de las reformas. Se está heredando a la próxima administración un fuerte ajuste al gasto público, cuando debería frenarse el excesivo en el año en curso. En conclusión, veo un reporte preocupante de las finanzas públicas del primer trimestre del 2024, que analistas y medios pasaron de largo.

Adenda

1. La inflación de abril a divulgarse hoy no influirá en la decisión de la Junta de Gobierno de mantener la tasa objetivo sin cambio.

2. Los indicadores de empleo de Estados Unidos de abril dan algunas señales de debilitamiento del mercado laboral.

3. Elección de Estado vs Marea Rosa. ¿Quién ganará?

4. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) es uno de los villanos favoritos porque ha exhibido la corrupción de este gobierno que es una de las banderas. Por eso el persistente ataque que ha tenido María Amparo Casar. Poner en duda su autoridad moral es una forma de descalificar la crítica. El presidente logró desviar la atención, pero al mismo tiempo provocó gran interés por el último libro de ella.

5. La inmensa mayoría de los republicanos cree que en 2020 le robaron las elecciones a Donald Trump a pesar de que tuvo menos de 7 millones que Joe Biden y que en votos electorales perdió 306 vs 232. Esto se puede repetir en 2024. Algunos políticos solo son demócratas cuando ganan. Para asegurarse de no perder, pretenden controlar a las autoridades electorales, como era México en el siglo XX.

Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN

Email: pabloail@yahoo.com.mx