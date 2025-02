Los plazos y las presiones con los aranceles

El 4 de marzo fue el plazo que dio el presidente Donald Trump para imponer aranceles de 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá, si no se dan avances en detener el flujo de inmigrantes y del fentanilo. El 12 de marzo, al acero y aluminio incluidos sus socios comerciales en una medida que se aplicaría también a otros países cuando entrara en vigor la medida. Y el 2 de abril con base en el estudio sobre comercio exterior, se anunciarían aranceles y muy probablemente el reinicio de las negociaciones del T-MEC, lo que es una contradicción en sí, por lo que analistas y funcionarios mexicanos se niegan a reconocerlo como probable.

A su vez el mandatario también advirtió la aplicación de aranceles recíprocos a países como India, Brasil y otros con especial dedicatoria a los BRICS, pero al mismo tiempo recibe al presidente hindú Narendra Modi para buscar estrategias para frenar a China.

Hasta el martes pasado, todo estaba tranquilo. No había nerviosismo en los mercados ni en los indicadores de riesgo como los índices Cboe o Vix, el tipo de cambio interbancario cerró en 20.2732 ese día. Pero, eso no le gustó nada al mandatario de Estados Unidos (EU) y volvió a las andadas el miércoles reactivando las amenazas de los aranceles, como diciendo, no entienden que si voy en serio y solo estoy dándoles tiempo para que hagan sus ajustes, como si las líneas de producción se pudieran desmantelar de manera inmediata.

Por su parte, el Departamento de Estado designó ayer como terroristas al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y a la nueva Familia Michoacana. Si esto no implica que de inmediato haya incursiones encubiertas en México, le pone presión al gobierno para cooperar. El anuncio se hizo mientras estaban de visita en Washington los secretarios de Seguridad y de Economía Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard en un claro mensaje para comprometer la colaboración del gobierno mexicano.

En ese sentido, se interpretó la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum reconociendo que los vuelos de los drones eran permitidos colaborando con el gobierno de EU. Como señaló Jorge Castañeda ayer, a su gobierno no le queda de otra que cooperar dadas las condiciones de debilidad en las que se encuentra México.

Luego de las declaraciones de Trump, el tipo de cambio se disparó de 20.20 a 20.45 a mediodía del miércoles, reviviendo la incertidumbre y el temor de la aplicación efectiva de aranceles en la industria automotriz mundial. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha reconocido que los amagos de Trump han pausado inversiones por 60 mil millones de dólares.

Respecto al anuncio de imponer aranceles al acero y aluminio procedente de Canadá y México, se ha filtrado que la medida obedece a una forma de presión para que ambos países renuncien al Tratado Integral y Progresista de Asociación TransPacífico (TIPAT, con la acusación de que Malasia y Vietnam reexportan producto procedente de China. Cabe comentar que el TIPAT forma parte de una estrategia comercial para diversificar las exportaciones mexicanas fuertemente concentradas en EU. Es decir, el mensaje que se estaría mandando es que no es suficiente que México homologue aranceles a China con sus socios de Norteamérica, sino que tiene que bloquear alternativas de negocios internacionales con otros países, lo que nos pondría en una situación de mayor dependencia. Mi impresión es que Canadá no aceptará esta presión, pero no estoy seguro de México, porque es más vulnerable si tan solo observamos las importaciones de gas y gasolina procedentes de EU.

Aunque el presidente Trump al asumir el cargo invocó a una ley de 1798 en tiempos de guerra que podría permitirle deportar a presuntos miembros de pandillas sin audiencias judiciales, algunos analistas han planteado su preocupación de que sea utilizada para imponer aranceles a México el 4 de marzo por razones diferentes a las comerciales. Esta posibilidad se incrementó luego de que durante la audiencia de confirmación en el Senado el martes pasado de Howard Lutnick como secretario de Comercio, declarara que los aranceles se utilizarán para reforzar la seguridad nacional de EU.

Seguiremos en este compás de espera hasta el 2 de abril, pero sigo creyendo que Trump impondrá aranceles a sectores vinculados con la industria automotriz, aunque no en el porcentaje anunciado, pero lo suficiente para afectar considerablemente su funcionamiento.

Adenda

1. El gobierno actual se parece mucho al de Echeverría. Un discurso nacionalista y progresista hacia afuera, pero en privado acordaba y negociaba con el norteamericano la participación de la CIA, en aquella época en tareas de contrainsurgencia, hoy en día en el combate al narcotráfico.

2. Complementando el artículo de la semana pasada, el gasto medio de los excursionistas sólo subió 1.9% en 2024 porque las horas efectivas que están en México se reducen por los tiempos de entrada y sobre todo por los de salida. Esto se vio acentuado porque el flujo de visitantes fronterizos de día creció 31.9% en 2024 a 31,221,729. Sin embargo, el gasto medio de los visitantes internacionales cayó 7% como resultado de los promedios ponderados. Es un caso muy curioso porque los componentes específicos de gasto medio registran crecimiento. Véase el Cuadro 2 del boletín de Inegi para checar las cifras.

3. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) creció 0.1% en enero o 1.8% en tasa anual. En un pasado ha dado señales en falso en sentido positivo y negativo. Suponiendo que a finales de marzo cuando se anuncie el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), se confirme el dato, tampoco implicaría un cambio de tendencia. Un buen o un mal dato no marcan tendencia, por eso es importante observar las series tendencia-ciclo y no solo las variaciones mensuales de las cifras.

4. Que Donald Trump califique a Volodymyr Zelensky como dictador porque no ha realizado elecciones luego de tres años de guerra confirma que el mandatario norteamericano vive en una realidad alternativa.

5. Este 23 de febrero serán las elecciones en Alemania, con una extrema derecha fortalecida por el apoyo recibido hace unas semanas por Elon Musk y el viernes pasado del vicepresidente J. D. Vance en Munich, que generó un fuerte reclamo de Europa.

*Catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad

Email: pabloail@yahoo.com.mx