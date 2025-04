La pausa quita presión, pero la volatilidad seguirá

Luego de la lista de aranceles “recíprocos” anunciada por el presidente Donald Trump las reacciones del mercado accionario fueron muy negativas. El jueves vino el desplome en las bolsas (S&P 500 cae 4.84%), el viernes continuó ante la represalia de China a 34% adicional de Estados Unidos (EU), lo que presagiaba la aceleración de la guerra comercial entre las dos potencias (S&P 500 -6%). El lunes la baja fue moderada ante la expectativa de que podría haber negociaciones, aclarando que el desplome en Asia venía del efecto de la semana pasada. El martes los mercados continuaron con esa esperanza subiendo con fuerza, hasta que Trump salió a declarar que elevaba los aranceles a China otro 50% para fijarlos en 104%, dejando a los mercados en terreno negativo (S&P 500 en -1.57%). El miércoles, Trump anunció que hará una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles, los mercados accionarios volaron, con lo que el S&P 500 subió 9.52%. De esta forma, el mandatario se vio presionado a mesurarse.

Con el tipo de cambio, las reacciones fueron análogas. El interbancario cerró el miércoles 2 de abril en 20.4546 antes del anuncio de Trump. Al día siguiente la lectura fue que a México le fue bien e incluso hasta podría salir beneficiado de que el resto del mundo fuese perjudicado cerrando la cotización en 19.9434. Sin embargo, el viernes cuando China anunció medidas de respuesta, y la amenaza de una recesión global aparece en el radar, regresa a 20.465. El temor continuó lunes y martes por lo que la paridad cerró en 20.8083. Por la mañana del miércoles la cotización rompió el nivel de 21, para cerrar en 20.2818.

Sin embargo, las reacciones de los mercados podrían no ser duraderas, considerando que: impondría un arancel de 125% con efecto inmediato a China, el aplicado a la Unión Europea se reduce de 20% a 10%, los efectos del arancel de 25% al acero y aluminio a todo el mundo impactarán a futuro, y que 25% a las importaciones de Canadá y México que no cumplan las normas del T-MEC no es un asunto menor, especialmente en lo que respecta a la industria automotriz que estaba dispuesta a pagar 2.5% aplicado bajo el criterio de Nación Más Favorecida.

A pesar de los aranceles que EU le ha impuesto a China desde 2018 y que se intensificaron con la administración Biden, en 2024 fue el segundo país de origen de las importaciones con 438 mil 947 millones de dólares (md), sólo debajo de México, 505 mil 851 md superando a Canadá con 412 mil 696 md, de acuerdo a las cifras preliminares reportadas en febrero pasado por la Oficina de Censos.

Estos impuestos perjudican fuertemente a China porque dañaría el flujo de sus exportaciones, ya que los importadores estadounidenses no estarían dispuestos a absorber ese incremento tan fuerte en sus costos, los comerciantes y productores norteamericanos se verían afectados por la interrupción de la cadena de suministros, puesto que no hay sustitutos en el corto plazo, y en el mejor de los casos serían más caros, lo que generaría un fuerte daño a EU.

Si bien es cierto, que la economía de China es más abierta que la de EU y que depende más de las exportaciones, y saldría más perjudicada porque no podría colocar esas mercancías en el resto del mundo tan fácilmente, la de EU no dejaría de tener daños considerables. Mientras que Trump se siente muy complacido con la idea de “que ellos saldrán más perjudicados que nosotros”, algunos empresarios, como Musk dueño de Tesla, que produce una gran parte de sus unidades en China, no le causa gracia las enormes pérdidas, de ahí su pleito en las redes con Pete Navarro. Muchas empresas pequeñas y medianas quebrarían por los efectos de los aranceles, por lo que los llamados a la ciudadanía de que “aguante”, resultan fuera de lugar.

Trump ha sido tan agresivo con sus aliados, que Japón y Corea del Sur contemplaron la posibilidad de hacer alianzas comerciales con China para enfrentar los aranceles de EU. En esa misma perspectiva se ha colocado España. El plan de Obama y Biden de hacer acuerdos para enfrentar al gigante asiático, y que se volvían más urgentes con Europa, luego de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2024, lo ha destrozado el mandatario de EU en menos de cien días en el cargo.

El Primer Ministro canadiense Mark Carney lo planteó con claridad en marzo. Con el gobierno de Trump, EU dejó de ser un socio confiable, si no está dispuesto a cumplir lo acordado En ese sentido, en reciprocidad aplicaría aranceles de 25 % de Canadá sobre todos los vehículos provenientes de EU que no cumplan con el T-MEC el 9 de abril.

En conclusión, la estrategia de Trump de pelearse con todo el mundo y castigar a los países con quienes tiene déficit comercial, no sólo es una idea económicamente equivocada, sino que de entrada le hizo perder apoyo en su disputa con China. Su pausa de 90 días con 75 naciones es una reconsideración que los mercados premiaron ayer; sin embargo, en un horizonte más largo, la incertidumbre continuará.

El mundo al revés: China defendiendo el multilateralismo y a la OMC, y EU regresando a posiciones nativistas de finales del siglo XIX, imponiendo aranceles para proteger su industria y revitalizar a su sector manufacturero, buscando destruir la globalización, que ha sido la gran culpable de todos los males según la izquierda altermundista. Se vislumbra a la sustitución de importaciones regionales como la gran oportunidad para la relocalización (nearshoring); pero, ni siquiera la inversión de las tres grandes armadoras de EU está segura. El anuncio de paro de actividades de Stellantis fue más relevante que el de las inversiones de Volvo, porque se suponía que las primeras no peligraban.

Adenda

1. Los datos de inflación al consumidor quincenales son más preocupantes que los mensuales. Pasaron de 3.67% en tasa anual en la primera quincena de marzo a 3.93% en la segunda. También repuntaron la subyacente y no subyacente de manera más marcada.

2. La inflación al productor en marzo rompió su tendencia ascendente; pero el traslado de los costos en el sector secundario a los consumidores es más probable.

3. La petición del Senado mexicano para destituir al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Olivier de Frouville recuerda a gobiernos autoritarios de América Latina, que rechazaban observaciones de derechos humanos de organismos internacionales.

*Catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad.

