La autonomía y mandato del Banco de México

El pasado lunes 25, el Banco de México (Banxico) cumplió Cien años de su fundación, con mayúscula. La efeméride resulta relevante porque nos recuerda cómo fue que este país creó instituciones para consolidarse como un Estado moderno, luego de que la Revolución mexicana recientemente acababa de terminar, llamada a reconstruirnos. Para entender su historia habría que consultar la obra publicada por Eduardo Turrent disponible en el portal del banco central.

El festejo tuvo como trasfondo la autonomía alcanzada en 1994 y la discusión impulsada por el oficialismo de que debiera tener un doble mandato como la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos (EU), a saber, promover el empleo (crecimiento) y mantener la inflación estable y baja.

La última vez que abordé este tema fue en un artículo publicado el 7 de septiembre de 2022 en EL UNIVERSAL. En ese entonces, el contexto era complicado. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había hostilizado al entonces gobernador Alejandro Díaz de León acusándolo de que le estaba negando los remanentes de operación y descalificándolo como corrupto. Banxico no se subió al ring y le explicó al expresidente porque no habían existido los remanentes.

En agosto de 2022, el subgobernador Gerardo Esquivel también cayó presa de los enojos del mandatario, cuando le aclaró que no era posible que el gobierno federal utilizara las reservas internacionales para impulsar el gasto público. De tecnócrata neoliberal no lo bajó. El gobierno estaba desesperado por obtener recursos de donde fuera. Ya se había apropiado de los fideicomisos, incluidos los de Fonden, había recortado los gastos de salud, incluso sacrificando el programa de vacunación que ahora estamos padeciendo por los rebrotes de sarampión, por lo que no faltó el creativo que le sugiere que se fueran por las reservas.

El desenlace de esta historia ya lo conocemos: Arturo Herrera no fue propuesto como gobernador del Banxico, la posición se le dio a Victoria Rodríguez Ceja. A Esquivel no se le permitió optar para un periodo más como subgobernador y su sucesor fue Omar Mejía Castelazo, asesor de Rodríguez y con un perfil mucho más bajo que el de Gerardo. Estaba claro que, de los cinco miembros en la Junta de Gobierno de Banxico, el gobierno necesitaba contar con tres votos para tener mayoría. La misma historia con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que la semana pasada nos dio una muestra de que se puede validar todo si se cuenta con mayoría.

La Fed tiene un doble mandato y creo que es bueno considerando que el banco central debe ser sensible a los efectos de una política monetaria muy restrictiva. Cuando ambos objetivos han entrado en conflicto, la Fed le ha dado prioridad a mantener baja la inflación. Esto es, el problema en Estados Unidos (EU) no es el doble mandato, sino la obsesión del presidente Donald Trump por controlar al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés).

Trump juega a apoderarse de la mayoría en el FOMC, que se conforma de siete miembros de la Fed y cinco puestos rotantes de presidentes de 11 distritos, porque el de Nueva York es miembro permanente. Cuenta con dos votos de gobernadores designados por él. El pasado 1 de agosto, Adriana Kruger, nombrada por el expresidente Joe Biden, renunció al cargo; el lunes pasado, despidió a Lisa Cook, aunque no tiene facultades para ello. Suponiendo que la Suprema Corte avale la decisión de Trump, ya contaría con cuatro de 12 votos, una vez que el Senado designe a las vacantes. De tal forma que sí logra obtener tres votos de los presidentes rotantes de los 11 distritos, podría obtener mayoría y habrá logrado capturar al banco central.

En México, aunque de forma no existe el doble mandato, de facto sí. Desde hace más de 10 años los comunicados de política monetaria de Banxico destacan que hay riesgos de crecimiento y de inflación, resaltando cuando los de un tipo o de otro son más relevantes. Que así sea no debiera resultar extraño, y me parece adecuado que se repliquen las buenas prácticas de la Fed.

Lo que resulta preocupante, es que la política monetaria sea definida por los objetivos políticos del gobierno en turno. Una política restrictiva era bien vista, si para ganar las elecciones de 2024 se buscaba que el tipo de cambio estuviese apreciado (señal de fortaleza de la economía para el público) o que la inflación fuera baja, no importando su efecto en las exportaciones y en crecimiento. En contrapartida, ahora que la inflación da señales de repuntar, se reducen las tasas de interés para disminuir el costo financiero de la deuda pública y para estimular el crecimiento.

En conclusión, el problema no es el doble o único mandato del banco central -en un pasado me he manifestado partidario del doble del banco central- si no que el Ejecutivo capture a los órganos de decisión y la política monetaria responda más a objetivos políticos del gobierno en turno.

Luis Echeverría en sus desplantes decía que la política monetaria se decidía desde Los Pinos; ahora se dicta desde Palacio Nacional. Antes la votación en la Junta de Gobierno era tres a dos, ahora es cuatro a uno. Penosa y heroica la circunstancia de mi estimado colega Jonathan Heath.

La fortaleza de las instituciones es lo que definirá si la autonomía es efectiva. El desafío es más evidente en Estados Unidos, porque Trump no cuenta todavía con mayoría.

Adenda

1. La caída de las exportaciones de la industria automotriz a Estados Unidos acumuladas a julio de 2025 de -4.4% marca un cambio de tendencia.

2. “No me preocupa lo que pueda decir el Mayo”. Traducción: estoy muy preocupada.

3. Bolivia, el país que fue el modelo para elegir al Poder Judicial en México. 20 años después la izquierda pierde el poder.

4. El 1 de septiembre termina el año de gracia para integrantes del gabinete de CSP heredados de AMLO. ¿Se anuncian cambios en el gabinete?

5. En la Comisión Permanente del Congreso apareció la miseria de la política. Ustedes saben a qué me refiero.

