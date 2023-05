Banco de México pausará el alza de la tasa de referencia

Las cifras de las inflaciones al consumidor y al productor de abril anunciadas la semana pasada en México respaldaron la idea planteada por la gobernadora del banco central (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, y respaldada por el subgobernador Jonathan Heath de ya no incrementar el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 11.25%.

La inflación general al consumidor se ubicó en 6.25% en variación anual apoyada en gran medida porque la no subyacente se ubicó en 2.12%, mientras que la subyacente sigue estando en un elevado nivel 7.67% y es la que se mueve más por comportamiento de mercado, pero con una tendencia descendente desde 8.45% de enero. Dentro de los componentes de la subyacente el foco rojo sigue siendo alimentos procesados, bebidas y tabaco (12.14%) y amarillo, otros servicios, que incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros (7.10%).

Pero lo que tranquilizó a los analistas fue observar que la inflación al productor se está reduciendo marcadamente y que la de producción total se situó en 1.41% en variación anual en abril, lo mismo que la de bienes finales, en 2.46%; incluso, la de bienes intermedios ya registró una deflación (-1.17%), esto es, variación negativa. Este desempeño reforzaría la tesis de que ya no habrá traslado de los costos al consumidor final como sucedió el año pasado.

También hay que considerar el efecto rezagado de la política monetaria restrictiva, ya que Banxico comenzó el aumento en junio de 2021, antes que la Reserva Federal (Fed) que inició el alza en marzo de 2022. Además, en febrero pasado sorprendió con un incremento de medio punto porcentual, cuando la Fed lo venía haciendo últimamente sólo con 25 puntos base (pb), por lo que si decidiera no subirla, se mantendría el diferencial de 6%, que ha prevalecido desde hace más de un año.

El fuerte diferencial de tasas entre Estados Unidos (EU) y México ha contribuido a que el tipo de cambio haya registrado una fuerte apreciación rompiendo todos los pisos y ubicándose en niveles no vistos hace seis años y medio. Esto ha disminuido el impacto de la inflación importada, pero le ha quitado competitividad a las exportaciones manufactureras y alentando las importaciones de bienes de consumo afectando el crecimiento del producto interno bruto.

Las tasas tan elevadas han afectado la demanda agregada reduciendo el dinamismo del consumo y la inversión. Por ello es que los pronosticadores no se animan a subir las proyecciones de crecimiento considerando que ya hay señales claras de debilitamiento en el mercado inmobiliario y residencial, entre otros. Adicionalmente, las elevadas tasas han disparado el costo financiero de la deuda pública como ya lo alertó el titular de Hacienda, generando presiones presupuestales adicionales. El escenario macro con el que se diseñó el presupuesto para 2023, en particular a lo que se refiere al nivel previsto de las tasas de interés internas y externas no tiene nada que ver con lo que ocurre hoy en día.

Por su parte, en EU no se espera que la Fed suba las tasas de referencia porque la inflación ha seguido con su trayectoria a la baja. A su vez, se ha tomado en consideración la problemática en el sistema bancario, particularmente con los bancos regionales y la incertidumbre que genera la negativa del Congreso controlado por los republicanos de aceptar elevar el techo de endeudamiento, que podría comenzar a generar volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros, sobre todo si los representantes y senadores republicanos no toman en serio las advertencias de Yanet Yellen, secretaria del Tesoro, de que se podría generar una crisis con efectos devastadores.

Si la decisión de Banxico contribuyera a depreciar ligeramente el tipo de cambio, ello no sería mal visto por los analistas que consideran que una política monetaria muy restrictiva puede ampliar desequilibrios en las cuentas externas y alentar la desaceleración económica en un escenario de menor crecimiento en EU y en México.

En este momento hay tres posturas sobre lo que debe de hacer la Junta de Gobierno de Banxico:

1) Subir otros 25 pb porque la inflación subyacente sigue siendo bastante elevada y no debe de ceder en la lucha antiinflacionaria considerando que el objetivo principal es reducir la inflación (postura halcón).

2) Pausar y no mover el objetivo de la tasa considerando que la inflación ya va con tendencia de baja, pero mandando un mensaje de que se mantendrá alerta ante cualquier riesgo que haga que la inflación repunte, pero considerando que hay un sesgo de crecimiento a la baja que puede apoyar que se den menores presiones inflacionarias hacia adelante (postura neutra).

3) Bajar la tasa de interés 25 pb, ante las señales de que la economía mexicana está enfrentando una mayor desaceleración económica y que sería conveniente permitir que el tipo de cambio se deprecie un poco, desalentando además la inversión especulativa atraída por el elevado diferencial de las tasas de interés internas y externas (postura paloma).

Creo que se va a optar por la segunda alternativa, pero no estoy tan seguro de que sea unánime la decisión de la Junta de Gobierno, porque hay elementos razonables para apoyar las tres alternativas. Será interesante ver si Banxico reduce los pronósticos de la inflación general y subyacente. En esta coyuntura no es posible tener baja inflación y mayor crecimiento, no se puede todo.

ADENDA

1) La oleada de migrantes procedentes de Venezuela, Haití, Cuba, Honduras, Nicaragua, entre otros refleja la enorme crisis económica y social en esos países.

2) En la victoria de la derecha en Chile para elegir a constituyentes influyeron el tema de la inseguridad y de la migración, que ha impactado negativamente en la población. El miedo y la xenofobia han sido explotados por la oposición.

3) Ayer fue el Día Mundial del Internet entre otras efemérides. La brecha digital sigue acentuando la desigualdad social. En algunas regiones del país es mucho más grave.

4) Tomaré unas vacaciones, nos vemos el 1 de junio.

Catedrático de la EST-IPN

