La Pregunta Judía

Por: Adina Chelminski

La semana pasada me marcó mi hijo que estudia fuera de México.

Se me hizo raro porque es bastante independiente pero me puso por chat “¿te puedo marcar? es una pregunta importante y rápida”.

Le marqué.

Ma, ¿Crees que debo esconderme mi tzion (la estrella de David que lleva colgada en el cuello)?

No pude contestar.

Siempre les he enseñado a mis hijos a no esconder quienes son, pero su miedo me caló.

Cuando colgamos, lloré.

No es un problema aislado. Es más, su sentir es mínimo en comparación con lo que viven hoy los judíos en todo el mundo.

Ataques violentos y destrucción de sinagogas.

Golpizas en plena calle.

Manifestaciones pro-palestinas que se vuelven antijudías (la línea es bien delgada).

Gritos de extraños en la calle.

Pintas y lonas en las calles de todo el mundo.

Fake news ridículas.

Hordas pagadas de trolls que incitan a las masas virtuales.

Suásticas.

Judíos Asesinos.

Hitler tenía razón.

Los vamos a hacer jabón.

Kill the Jews.

Gas the Jews.

Rape their daughters.

Esto no es un muro de lamentaciones, es la realidad cotidiana de lo que vivimos hoy los judíos, en algunos países más en otros menos, a lo largo y ancho del mundo.

Mucha gente piensa que el sacar la tarjeta roja de “ANTISEMITISMO” en este momento es para desviar la atención de los errores o responsabilidades de gestión israelí en el tema de palestina. Gaslighting, que le llaman.

No va por ahí. Para nada. La crítica a Israel (siempre y cuando sea informada, veraz y lo más objetiva posible) es válida, necesaria y los mismos judíos la hacemos todos los días.

Pero la realidad documentada es que estamos viviendo la ola de antisemitismo mundial más fuerte en los últimos 80 años.

¿Coincidencia? Sabemos que no

Siempre que hay un conflicto entre Israel y sus vecinos árabes, los eventos antisemitas se multiplican por cientos. Más allá de las redes sociales, empiezan a aparecer en el mundo “real”.

Esto no pasa en ningún otro conflicto a nivel mundial

Jamás he visto que los problemas en Siria inciten pintas de “maten a los musulmanes” (Asaad es musulmán ¿no?), que asedien a iranís en la calle por la gestión de los ayatolas, que ante la guerra en Ucrania nadie se manifieste al grito de “Muerte a los rusos” o se queme un templo Hinduista cuando hay problemas entre India y Pakistán.

¿Qué hay en los problemas en Israel que incita este nivel de visceralidad ante los judíos del mundo? Judíos que pueden o no sentir una conexión con el Estado de Israel y que, sin lugar a dudas, tienen posturas muy diversas sobre el conflicto.

Tristemente la respuestas es antisemitismo. Me encantaría encontrar otra razón. La línea entre odiar al Estado Judío y odiar al judío es muy delgada.

El decir la palabra antisemitismo se ha vuelto políticamente incorrecto pero no ha desaparecido, en algunos grupos sigue vigente, en otros se ha vuelto mucho más sutil y esa sutilidad se vuelve terrible en tiempos de conflicto.

Me explico: El problema no es el antisemita expreso y confeso. A eso estamos acostumbrados: los que abiertamente o en su círculos privados odian a los judíos. No serán los primeros ni los últimos.

El problema hoy, son aquellos y aquellas (incluso con amigos judíos) que tienen nociones preconcebidas sobre lo que los judíos somos o dejamos de ser Y ESO es lo que la hace llegar a conclusiones automáticas y sesgadas sobre todos los conflictos que involucran a los judíos y al estado judío.

Y esas ideas preconcebidas los hacen caer en la manipulación de los medios y minimizar el problema o los hace callar cuando los judíos son atacados.

Todos los judíos son ricos… por lo que demuestran su avaricia por la tierra.

Los judíos se sienten el pueblo elegido… Por eso son los colonizadores de los palestinos.

Los judíos quieren conquistar el mundo… por eso no me preocupo por leer la más básica historia universal para aprender del conflicto.

Los judíos controlan los medios de comunicación… por eso manipulan las noticias de Gaza.

Existe una cofradía judía… Por eso los apoyan los líderes mundiales.

Los judíos mataron a cristo (créanlo o no este es el mayor argumento que recibo en ataques privados)… entonces a quién no van a matar.

Tener nociones preconcebidas sobre cualquier persona o grupo de personas no sólo es falso e idiota, TAMBIEN ES UNA FORMA DE ODIO porque genera la indiferencia y el silencio que son elementos cómplices de las peores tragedias de la historia.

Y sí, hablo de antisemitismo porque es lo que a mí me duele y lo que hoy me toca vivir pero no es un tema sólo de judíos.

La misma lógica de nociones preconcebidas como antesala del odio/silencio les pega a las mamás musulmanas que quieren proteger a sus hijos de la islamofobia, a las mamás afroamericanas que quieren defender a sus hijos de la violencia policial, las mamás de jóvenes LGBTQ+ que presencian el odio que reciben sus hij@s por ser quienes son.

La pregunta judía es una pregunta universal sobre el entendimiento al otro, sobre la tolerancia al diferente, sobre el respeto, sobre las nociones preconcebidas que generan violencia, sobre la gente que no dice nada.

Y esta es una pregunta que a TODOS nos debe de importar.