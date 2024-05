Estados Unidos contra TikTok

TikTok representa un asunto particularmente incómodo para un gran número de expertos en temas de seguridad nacional en Estados Unidos. Cabildearon la posibilidad de contenerla y, al parecer, sus gestiones parecer arrojar los resultados esperados.

El miércoles de la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden aprobó la venta de TikTok y estableció un ultimátum de un año para concretarla. El proyecto de ley le fue presentado por el Senado.

El gobierno estadounidense teme que TikTok pueda jugar el papel de un efectivo caballo de Troya en las próximas elecciones presidenciales, como ocurrió con Facebook en 2016, con la infiltración de hackers rusos en los comicios que llevaron a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

ByteDance, el propietario de TikTok en China debe encontrar a un nuevo propietario para la popular plataforma. Si se niega a desprenderse de su participación en la empresa, el gobierno estadounidense prohibirá la aplicación en todo el país.

El gobierno de China, a través del Ministerio de Comercio, afirmó que se opondrá a la venta forzada de TikTok, la cual, de acuerdo con ByteDance, reporta 24,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense.

La posible venta de TikTok agitó a los grandes mercados de inversión. La venta de la popular plataforma digital no solo resulta atractiva para firmas tecnológicas, también es de gran interés para empresas de capital de riesgo y bancos, aunque la suma definitivamente sería exorbitante, muy superior a lo que Elon Musk pagó por Twitter.

Las gigantes tecnológicas disponen de los recursos necesarios para adquirir TikTok; sin embargo, a Google y Meta Platforms particularmente no les convendría intentarlo, debido a las fuertes presiones que tendrían que enfrentar por incurrir en prácticas monopólicas.

La Comisión Federal de Comercio ha pretendido desmembrar Meta Platforms, y continúa objetando la compra de WhatsApp e Instagram. El furioso expansionismo de Zuckerberg tendrá que esperar mejores días

Microsoft, que también ha sido cuestionado por incurrir en prácticas contrarias al sistema de competencia —en la agonía de la administración del presidente Clinton fue considerada la posibilidad de dividirla en varias empresas—, podría considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo para quedarse con TikTok.

Microsoft dispone de una red sociodigital dirigida a profesionales —LinkedIn—, la cual, no precisamente se ubica entre las plataformas con el mayor número de usuarios en el mundo, pero sí es la primera plataforma digital en su ámbito específico: las relaciones profesionales.

Tampoco se podría descartar el posible interés de Elon Musk, propietario de X, considerado como uno de los principales barones del tecnofeudalismo -agudo concepto acuñado por Yanis Varoufakis-. Musk podría armar una mancuerna interesante entre X y TikTok.

TikTok en el ecosistema digital en Estados Unidos

De acuerdo con lo asentado en el reporte Digital 2024 United States of America, realizado por las firmas we are social y Meltwater, la población total en la Unión Americana fue estimada en 340,900,000 personas, de las cuales, 331,000,000 son usuarios de internet y 231,000,000 son usuarios de plataformas y redes sociodigitales.

La penetración de internet fue determinada en 97.1%, y la de las plataformas y redes sociodigitales en 70.

Cada día los estadounidenses dedican a internet un promedio de 7 horas y 3 minutos, a la televisión (broadcast y streaming) 4 horas con 39 minutos, a las plataformas y redes sociodigitales 2 horas con 18 minutos, a informarse sobre noticias (medios convencionales y medios en línea) 1 hora con 58 minutos

En cuanto a la edad de los usuarios de redes sociodigitales, el mayor porcentaje se presenta en el grupo de 25 a 34 años (mujeres 12.4%, hombres 11.9%).

Cada mes los estadounidenses emplean un promedio de 6.7 plataformas y redes sociodigitales. La plataforma más utilizada es Facebook (75.3%). TikTok fue ubicada en cuarto lugar (50.2%).

Entre las plataformas y redes sociodigitales predilectas, TikTok ocupa el tercer sitio (14.8%). La red virtual favorita de los estadounidenses es Facebook (25%).

TikTok es la plataforma digital a la cual destinan la mayor cantidad de tiempo al mes los estadounidenses (45 horas con 37 minutos) —ello definitivamente debería preocupar a los educadores, más allá del conocido repertorio de lamentaciones que suelen expresar los expertos en seguridad nacional.

La segunda plataforma digital a la que dedican mayor cantidad de tiempo los estadounidenses es YouTube (26 horas con 20 minutos).

TikTok afirma ser utilizada por 170,000,000 de estadounidenses.

Como medio publicitario, la audiencia potencial de TikTok fue estimada en 148,000,000 personas, quienes representan 43.4% de la población total en Estados Unidos. La mayoría de los usuarios de TikTok (mayores de 18 años) son mujeres y representan 59.1%.

TikTok en el mundo

De acuerdo con lo asentado en el reporte Digital 2024 Global Overview, TikTok tiene 1,562,000,000 de usuarios en el mundo, su penetración en la población mundial, mayores de 18 años, fue estimada en 27.5%

TikTok ocupa el quinto sitio entre las plataformas y redes sociodigitales más populares. El primer lugar corresponde a Facebook, con 3,049,000,000 usuarios

Entre las plataformas y redes virtuales predilectas de los usuarios, TikTok ocupa la quinta posición (7.4%), y ningún grupo de edad la considera como su red sociodigital favorita.

Sin embargo, TikTok arrasa en el promedio mensual de horas dedicadas: 34 horas, casi 6 horas más que YouTube.

Cada día 61.7% de los usuarios de plataformas y redes sociodigitales emplea TikTok. Ello le instala en la quinta posición —el primer lugar correspondió a WhatsApp (83.2%)—.

TikTok es la cuarta plataforma más empleada para buscar información sobre marcas de interés (44.9%).

Por género, 52% de los usuarios de TikTok son de sexo masculino, 48% de sexo femenino.

Por edad, el mayor porcentaje de usuarios de TikTok se ubica entre los 18 y los 24 años (mujeres 18.1%, hombres 18.6%).

Los países con el mayor número de usuarios de TikTok son: 1.- Estados Unidos, 2.- Indonesia, 3.- Brasil, 4.- México.

Además, 80.3% de los usuarios de plataformas y redes sociodigitales señalan como principal motivo para usar TikTok el “buscar contenido entretenido, gracioso, divertido".

Respecto al hueco que TikTok podría dejar en Estados Unidos, Makena Kelly, columnista en Wired afirma:

La popularidad de TikTok en Estados Unidos obligó a Google y Meta a invertir en video vertical, pero esas plataformas se dirigen sobre todo a la generación más joven de los "Skibidi Toilet", la nueva cosa rara de internet. No llenarían fácilmente el vacío de TikTok en Estados Unidos.