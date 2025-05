17 de mayo, Día Mundial de Internet

En el imaginario de internet y las telecomunicaciones, el 17 de mayo es un día agitado en materia de celebraciones.

Ese día se celebran el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información -impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, el aniversario de la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y el Día Mundial de Internet.

Como ha ocurrido en años recientes, en el marco de las celebraciones del 17 de mayo, algunas organizaciones aprovechan la oportunidad para dar a conocer información relativa al desarrollo y la penetración de internet.

En México, presentan datos de interés el INEGI, a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), y la Sociedad de Internet MX, a partir de sus estudios anuales sobre los hábitos de los usuarios de internet.

En esta oportunidad he recuperado información consignada en el reporte "Digital 2025 México", realizado por las firmas We are social y Meltwater, las cuales publicaron el "Digital 2025 Global Overview Report", en el mes de febrero.

Además, retomé algunos datos que, en días recientes, ofreció el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, a los medios de comunicación.

Total de usuarios

En enero de 2025, fueron estimados 110,000,000 de usuarios de internet en México, quienes representan 83.3% de la población total. En el periodo comprendido entre enero de 2024 y enero de 2025 fueron estimados 1,100,000 nuevos usuarios de internet en el territorio nacional.

Se estimó que 21,900,000 de personas, quienes representan 16.7% de la población total, todavía no tienen acceso a internet. De acuerdo con José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en México 15,000,000 de personas mayores a 14 años no tienen acceso a internet.

Además, Merino estimó que en 2024 había 97 millones de internautas en México.

Población

La población en el territorio nacional fue estimada en 131,000,000 de personas, de las cuales, 51.5% son mujeres y 48.5% son hombres. La edad media de la población fue establecida en 29.6 años.

Conexiones

En algunos países, el total de conexiones móviles puede superar al total de la población. Ello se debe a que algunos usuarios de internet emplean más de una conexión móvil. Sin embargo, ese no es el caso de México, donde GSMA Intelligence consideró un total de 127 millones de conexiones móviles celulares, las cuales corresponden al 96.5% de la población total.

Además, 97,7% de las conexiones móviles admiten ser consideradas de «banda ancha», debido a que los usuarios se conectan a través de redes móviles 3G, 4G o 5G. No obstante, la amplia penetración de la «banda ancha» debe ser ponderada.

Como veremos a continuación, la velocidad de internet en México no precisamente es la mejor. Las lentas velocidades de internet en México no precisamente fueron motivo de preocupación en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Velocidad de internet

La velocidad media de descarga de internet móvil, a través de redes de datos celulares, fue establecida en 33,10 Mbps. La velocidad media de descarga de internet fija fue determinada en 83,00 Mbps.

En el apartado dedicado a las velocidades de conexión a internet en el mundo, en el "Digital 2025 Global Overview Report", la velocidad media de descarga de internet móvil fue establecida en 61.52 Mbps, y la velocidad media de descarga de internet fija fue determinada en 95,10 Mbps.

En México, tanto la velocidad media de descarga de internet móvil y la velocidad media de descarga de internet fija, son sensiblemente inferiores al promedio mundial.

Redes sociodigitales

En enero de 2025 fueron estimadas 93,000,000 de identidades de usuarios activos de redes sociodigitales, las cuales representan 70.7% del total de la población.

Entre los inicios de 2024 y de 2025, el total de identidades de usuarios activos de redes sociodigitales registró un incremento estimado en 3% (2,800,000 nuevas identidades).

La edad es un factor de enorme relevancia a considerar. Del total de personas mayores de 17 años, fueron estimados 93,000,000 de usuarios de redes sociodigitales, quienes representan 99.9% de ese segmento de la población.

Facebook

A comienzos de 2025, el total de usuarios de Facebook en México fue estimado en 93,000,000.

Con base en cifras publicadas por las herramientas de Meta, el alcance publicitario potencial de Facebook aumentó en 2.75 millones (+3.0%) entre enero de 2024 y enero de 2025.

El alcance publicitario de Facebook comprendió al 70,7% de la población total. Además, 99,9% de las personas mayores de 17 años usaban Facebook a principios de 2025. Debemos considerar que Meta solo autoriza el uso de Facebook a personas mayores de 13 años.

En cuanto al género de los usuarios de la mencionada plataforma, 51,8% son mujeres y 48,2%, hombres.

TikTok

De acuerdo con el número de usuarios, TikTok es la segunda plataforma digital con más usuarios en México (85,400,000), y ha relegado a YouTube a la tercera posición.

Entre los primeros meses de 2024 y 2025, el aumento de usuarios de TikTok en México fue considerable: 11,200,000 que representan un incremento de 15.1%.

Los anuncios a través de TikTok alcanzaron al 91,7% de las personas mayores de 17 años. La mayoría de los usuarios de TikTok son hombres (56.5%). Las mujeres representan 43,6% de la audiencia publicitaria de TikTok en México.

YouTube

A comienzos de 2025, el total de usuarios de YouTube en México fue estimado en 83,600,000. Los anuncios en YouTube alcanzaron al 76.3% del total de usuarios de internet, y al 63.6% de la población en el territorio nacional.

En cuanto al género de la población adulta usuaria de Google, 51.2% son mujeres y 48.8% son hombres.

Messenger

Según Meta, a principios de 2025 los anuncios en Messenger alcanzaron a 57 millones de usuarios en México. El alcance publicitario de Messenger en México equivalía al 43.3% de la población.

El 61.2% de los mayores de 17 años usaban Messenger. Meta solo permite el uso de Messenger a personas mayores de 13 años. Además, 52.2% de la audiencia publicitaria de Messenger en México son mujeres y los hombres representan el 47.8%.

Instagram

Fueron estimados 48.8 millones de usuarios a principios de 2025. El alcance publicitario equivalía al 37.1% de la población total. Al igual que Facebook, Meta solo permite el uso de Instagram a personas mayores de 13 años.

Del total de personas mayores de 17 años, 51% utilizan Instagram. Además, 53.5% de los usuarios de Instagram son mujeres y 46.5%, hombres.

Pinterest

A principios de 2025, Pinterest contaba con 26.7 millones de usuarios en México, quienes representaban 20.3% de la población total.

Pinterest solo permite el uso de su plataforma a personas mayores de 13 años. A principios de 2025, 67.2% de la audiencia publicitaria total era femenina, y el 26.2%, masculina.

LinkedIn

A principios de 2025, LinkedIn contaba con 26 millones de usuarios en México. La audiencia de LinkedIn equivalía a 19.8% de la población total.

En el periodo que comprende de los primeros meses de 2024 a los primeros meses de 2025, LinkedIn registró un incremento considerable en el número de usuarios en México (4,000,000).

De la audiencia publicitaria de LinkedIn en México, 44% son mujeres y 56%, hombres.

X

A principios de 2025 fueron estimados 16.9 millones de usuarios de X, quienes representan 12.8% de la población total.

X sólo permite el uso de su plataforma a mayores de 13 años. En cuanto al género de los usuarios, 33,6% son mujeres y 66,4% son hombres.

Snapchat

Snapchat contaba con 15.1 millones de usuarios en México a principios de 2025, quienes representan 11.5% de la población total.

Snapchat solo permite el uso de la plataforma a personas mayores de 13 años. Del total de personas mayores de 17 años, 13.9% usaban Snapchat a principios de 2025.

Snapchat es una plataforma digital acentuadamente femenina (el 73.9% de la audiencia publicitaria adulta de Snapchat son mujeres y 25%, hombres).

Conclusión

El reporte "Digital 2025 México" presenta información muy interesante, particularmente, sobra la penetración y uso de las redes sociodigitales, la cual, no suele ser recuperada ni por el INEGI ni por la Sociedad de Internet MX.

La información que ofrece el mencionado reporte es escueta, particularmente si la comparamos con el contenido que presenta el reporte mundial. No obstante, la información que ofrece el reporte "Digital 2025 México" cubre algunos huecos que dejan el ENDUTIH y el estudio anual de la Asociación Mexicana de Internet.