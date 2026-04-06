Digital 2026. Tercera parte. Panorama de las redes sociodigitales

1. Estadísticas generales

El estudio Digital 2026 Global Overview Report, elaborado por We are Social y Mealtwater, ofrece una visión global del estado de las redes sociodigitales en 2026.

Según los datos recopilados, el número de identidades de usuarios en redes sociodigitales alcanza los 5 mil 660 millones, lo que supone el 68.7% de la población mundial. En cuanto a la distribución por género, el 45.6% de los usuarios son mujeres y el 54.4% son hombres.

El tiempo promedio que los usuarios dedican semanalmente a las redes sociodigitales es de 18 horas y 36 minutos. Asia Occidental destaca como la región con el mayor porcentaje de identidades de usuarios (88.1%), mientras que África Central presenta el menor porcentaje (12.1%).

2. Uso de redes sociodigitales y aplicaciones de chat

El informe señala que una parte significativa de los usuarios de internet mayores de 16 años ha utilizado al menos una red sociodigital o una plataforma de mensajería en el último mes. Además, el porcentaje de usuarios mayores de 15 años que han empleado estas plataformas también es elevado, lo que demuestra la penetración de estos servicios en distintos rangos de edad.

3. Principales razones para usar medios sociales

Entre las motivaciones principales para utilizar redes sociodigitales destacan: mantenerse en contacto con familiares y amigos, ocupar el tiempo libre, leer noticias, buscar contenido y estar al tanto de temas de actualidad. En todos los grupos etarios, la razón predominante es la comunicación y el contacto social.

4. Frecuencia de uso

La frecuencia de uso de las redes sociodigitales varía según el país y la edad. El promedio mundial es de 4.21 días por semana. Destacan países como Nigeria (5.84), Kenia (5.30), Serbia (5.29), Argentina (5.28) y Chile (5.26), mientras que México se sitúa en octavo lugar con 5.16 días. Los jóvenes de 16 a 24 años son los que más utilizan estas plataformas (mujeres 4.70 y hombres 4.49 días), mientras que los mayores de 63 años son los que menos las usan (mujeres 3.37 y hombres 2.81 días).

5. Tiempo semanal dedicado a navegar en redes sociodigitales

El tiempo promedio mundial dedicado a la navegación en redes sociodigitales, excluyendo la visualización de vídeos, es de 7 horas y 6 minutos por semana. Los países donde los usuarios dedican más tiempo son Kenia (14:18 horas), Filipinas (13:02 horas), Nigeria (12:10 horas), Brasil (12:01 horas) y Sudáfrica (11:05 horas). México ocupa la séptima posición con 11:18 horas.

6. Tiempo semanal dedicado a ver vídeos cortos en redes sociodigitales

El grupo de edad de 16 a 24 años dedica el mayor tiempo a consumir vídeos cortos (mujeres 19:26 y hombres 17:08), mientras que los mayores de 63 años dedican menos tiempo (mujeres 6:37 y hombres 5:27 horas).

7. Promedio de plataformas usadas

Los usuarios de internet mayores de 16 años utilizan activamente un promedio de 6.75 plataformas de redes sociodigitales al mes. Emiratos Árabes Unidos lidera con 8.69 plataformas, seguido de Filipinas (8.36), Malasia (8.30), Brasil (8.10) y Nigeria (8.06). México ocupa el décimo lugar con 7.65 plataformas. Los jóvenes de 16 a 24 años tienen los promedios más altos (mujeres 7.65 y hombres 7.67 plataformas), frente a los mayores de 63 años (mujeres 3.81 y hombres 3.49 plataformas).

8. Uso de plataforma declarada por los usuarios

El porcentaje de usuarios de internet mayores de 16 años que afirma haber utilizado cada plataforma es el siguiente: Facebook (56.9%), YouTube (55.4%), Instagram (55.1%), WhatsApp (54%) y Messenger (38.4%).

9. Aplicaciones de redes sociodigitales: índice de usuarios activos

En agosto de 2025, el índice de teléfonos inteligentes que usaban la aplicación móvil era: YouTube (100), WhatsApp (86.5), Instagram (79.9), Facebook (77.1) y TikTok (67.1).

10. Audiencias de anuncios en redes sociodigitales: total reportado

El alcance potencial de la publicidad en las principales plataformas sociales es: YouTube (2 mil 580 millones), Facebook (2 mil 235 millones), TikTok (mil 990 millones),Instagram (mil 910 millones) y LinkedIn (mil 330 millones). Cabe destacar que estos números pueden incluir usuarios no únicos.

11. Perspectivas: uso de las plataformas de redes sociodigitales

El informe presenta una combinación de métricas que ilustran el uso global de las principales plataformas: Facebook (3 mil 70 millones), Instagram (3 mil millones), WhatsApp (3 mil millones), YouTube (2 mil 580 millones) y TikTok mil 990 millones). Ni X ni LinkedIn se encuentran entre las 16 plataformas con mayor número de usuarios.

12. Redes sociodigitales y plataformas predilectas

En cuanto a preferencias, los usuarios activos mayores de 16 años señalan a WhatsApp (17.4%), Instagram (16.4%), Facebook (13%), WeChat (11.4%) y TikTok (9.1%) como sus plataformas predilectas. X, propiedad de Elon Musk, ocupa la séptima posición.

13. Tiempo medio diario por usuario de las redes sociodigitales

El tiempo medio diario que los usuarios activos dedican a cada aplicación en Android es: TikTok (1:37 horas), YouTube (1:25 horas), Instagram (1:13 horas), Facebook (1:07 horas) y WhatsApp (0:59). X está en octava posición con 28 minutos.

14. Aplicaciones de redes sociodigitales: tasa de apertura diaria promedio

Durante agosto de 2025, el porcentaje de días en que los usuarios activos abrieron cada aplicación en Android fue: WhatsApp (85.1%), Facebook (67.4%), Instagram (65.4%), YouTube (62.6%) y TikTok (61.2%). X figura en la novena posición con 42.6%.

15. Aplicaciones de redes sociodigitales: duración media de sesión

La duración media de cada sesión, cuando un usuario abre la aplicación en Android es: YouTube (14 minutos 29 segundos), TikTok (9 minutos 42 segundos), Facebook (7 minutos 17 segundos), IMO (6 minutos 52 segundos) e Instagram (5 minutos 56 segundos).

Las plataformas de redes sociodigitales continúan desempeñando un papel fundamental en la vida digital de los usuarios a nivel global. Las cifras de usuarios activos reflejan una preferencia clara por aplicaciones como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y TikTok, mientras que otras como X y LinkedIn quedan fuera del grupo de las más utilizadas.

En cuanto a las plataformas predilectas, WhatsApp lidera las preferencias de los usuarios mayores de 16 años, seguida de cerca por Instagram y Facebook. WeChat y TikTok también tienen presencia relevante, situándose entre las opciones favoritas. Mientras que X ocupa la séptima posición en el ranking.

El tiempo medio diario dedicado a cada aplicación muestra que TikTok es la plataforma en la que los usuarios pasan más tiempo, seguida de YouTube, Instagram, Facebook y WhatsApp. Además, la tasa de apertura diaria promedio indica que WhatsApp es la aplicación más utilizada, abriéndose en el 85.1% de los días, con Facebook, Instagram, YouTube y TikTok siguiendo en el listado.

Respecto a la duración media de cada sesión, YouTube destaca como la aplicación en la que se invierte más tiempo por sesión, seguida por TikTok y Facebook. IMO e Instagram completan el grupo de aplicaciones con sesiones relativamente largas.