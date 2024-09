Reflexiones para mejorar el deporte mexicano

El Congreso Internacional de Natación y Fitness ANV, que fue inaugurado el pasado viernes 30 de agosto, sigue su curso y sigue dejándonos grandes enseñanzas y reflexiones para mejorar la experiencia del usuario en nuestros clubes, con conceptos que bien podrían retomar las empresas de cualquier rubro y hasta el servicio público.

Es algo que me tiene muy satisfecho con lo que está pasando. Ponentes de México, Estados Unidos, Francia, España, Colombia y Argentina nos han dejado grandes cosas que si logramos implementar en nuestros clubes, lograremos que la gente no solamente asista, sino que siempre tenga en la mente regresar.

Lo más importante del Congreso es que la gente entienda qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Me queda muy claro que un Congreso que te imparten en 30 horas no te va a hacer salir del marasmo que tenemos en capacitación en México como por arte de magia, pero te dará las herramientas para que si quieres trascender como técnico, como instructor de las disciplinas que estamos manejando, puedas hacerlo.

Para ello, tienes que aprender, tienes que actualizarte, tienes que entender cómo atraer a la gente a que haga ejercicio. Lo que estamos impartiendo en este Congreso es principalmente la columna vertebral de la empresa, que es la natación, ya sea de alto rendimiento, competitiva, máster, de enseñanza y para bebés.

Otra área que se está manejando es, sin lugar a dudas, la cultura del fitness, la cultura de los gimnasios. ¿Por qué la gente no asiste a los gimnasios? La gente está harta de que le traten de vender algo que no quiere, porque no hay de ninguna manera una estrategia.

Y más que nada, lo que debemos entender es que el cliente debe sentirse a gusto con ir a aprender, con ir a adquirir condición física en un medio ambiente que les agrade y que no sea un suplicio.

Eso lo dejó muy claro Julian Rud, ponente argentino que me dejó impresionado después de escuchar dos pláticas que dio. Temas de gran profundidad y que son muy importantes para este negocio. Porque ya sea que la gente quiera nadar, correr o practicar taekwondo, siempre se tiene que tener en cuenta que su experiencia sea memorable, amigable, trascendente y eficiente. Son conceptos tan sencillos y claros, que dejó a más de 750 asistentes al curso completamente satisfechos.

Porque al final de cuentas, lo importante no es que vengas un día al gimnasio, sino que regreses una y otra vez, ya que de nada sirve que la gente vaya un día a un centro deportivo y ya no vuelve; o sea, que se sienta a gusto como para hacerlo.

En lo que es natación de competencia, Frank Bush dejó muy claro qué es lo que le falta al entrenador para poder trascender. Y viene pegado con lo mismo que dice el argentino Rud. Hay que hacer que la gente tenga gusto por hacer las cosas.

Lo que hacemos desde hace 40 años con este Congreso, sería fabuloso que lo hicieran muchas empresas y clubes o escuelas de natación, que si lo hicieran otra cosa sería el deporte.

Y que no nada más sean los clubes privados, que sean también los públicos. Que haya una política para que la gente que maneja instalaciones públicas haga lo mismo.

Para poder tener éxito en el deporte mexicano, se tiene que entender como una política pública y que la entidad pública tiene que estar más cerca de la entidad privada. Si la entidad pública no se compromete a trabajar con la entidad privada, los resultados van a ser mínimos.

Ustedes analicen todas las selecciones de los Olímpicos. La mayor parte de los deportes que asisten a los Juegos son de gente que no practica deporte en clubes privados, que sale de las entidades públicas.

¿Por qué no hay más atletas de las entidades privadas, que tienen mucho mejor alimentación, tienen mucho mejor forma de vida? Es porque no hemos convencido a la gente de esas entidades privadas a trabajar.

Los que salen adelante son la gente que tiene hambre, la gente que quiere trascender. Y así ha sido la historia de nuestros medallistas olímpicos. Pero sí tiene que entenderse que la obligación del gobierno es buscar una empatía con todo lo que es la sensibilidad.

Me ha dado mucho gusto que toda la gente está muy contenta con el Congreso. Te das cuenta cuando la gente no se queda en los pasillos, no se queda en los sillones afuera de los diferentes salones donde se está llevando a cabo el Congreso. Todos están esperando la hora en punto, para iniciar cada conferencia.

Otra de las cosas que aprendí mucho, y que lo practicamos mucho en nuestra empresa, es que mientras no haya el reconocimiento para la gente que asiste a nuestras instalaciones, el reconocimiento permanente, no va a haber una satisfacción del cliente. Ese reconocimiento permanente lo he hecho en la empresa durante 45 años, y ahora que me dicen que es una parte fundamental en el desarrollo de la empresa, me pone muy orgulloso.

Lo mismo que hacer eventos de calidad, para que la gente se prepare para ir a eventos. Es algo que hacemos en nuestra empresa, y nos sale bien. El ejemplo está en el último torneo Nuevos Valores en Toluca, los Children Games en León. Estoy orgulloso de la inversión que se hizo aquí, porque ha valido la pena, para que todo nuestro personal trate de atraer a más personas a nuestras 17 sucursales con una gran experiencia para el usuario.

Profesor