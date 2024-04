México y las esperanzas en París 2024

Con poco menos de 100 días para los Juegos Olímpicos, todos hacen pronósticos y tienen esperanzas de que la delegación mexicana sea protagonista en esta justa.

Las autoridades del deporte mexicano ya están haciendo sus estudios para tener un panorama de lo que los atletas pueden generar en estos Juegos, en busca de superar lo logrado en Tokio 2020 (cuatro bronces).

La delegación mexicana va a rebasar los 100 deportistas, aunque es una lástima que en esta ocasión se ha complicado la participación de los deportes de conjunto.

Estoy convencido que, después de los resultados en los Juegos Centroamericanos de El Salvador (en los que México arrasó) y los Panamericanos de Chile (donde se colgó un honroso tercer lugar), México puede ser un buen competidor en París 2024.

En lo que se refiere a actividades acuáticas, hay que decir que —pese a que han sido castigadas para tener recursos y han obtenido dinero del apoyo de iniciativa privada, como Fundación Telmex o el fideicomiso que formamos para los nadadores— los clavadistas, por ejemplo, lograron conseguir buenos presupuestos.

Natación artística y clavados tienen grandes posibilidades de medalla en París 2024. La natación tendrá una participación más discreta, ya que solamente tenemos dos deportistas que han dado la marca: Miguel de Lara en los 200 metros pecho y Gabriel Castaño en los 50 libre.

Todos estamos con mucha ilusión de que arranquen estos Juegos Olímpicos, aunque —en el caso de la natación— no entendí muy bien por qué la alberca de París no excederá los cinco mil espectadores, cuando la World Aquatics no acepta menos de 10 mil.

Otra de las cosas que han surgido es que el COI ofrece acreditaciones para entrenadores, fisiatras y médicos que quieran agregarse en las delegaciones. Ojalá el COM y la Conade entiendan que, de ser posible, todos los entrenadores y especialistas tienen que estar al lado de sus atletas.

Por otro lado, sabemos que hay suficiente patrocinio para que esta delegación vaya en las mejores condiciones, en cuanto a uniformes y viajes previos, los que permite dar mejores resultados.

Si hay patrocinios suficientes, sería interesantísimo que los atletas lleguen con la anticipación requerida para una buena aclimatación y adaptación, con el fin de que entren a la villa en el momento en que se abra. Por supuesto, teniendo un campamento de preparación, lo que también tendría que salir del presupuesto de esas sociedades comerciales que se han generado para París.

Es básica esa permanencia previa a los Juegos. Sabemos que es costosa, pero —con tanto patrocinio— se puede hacer de una manera exitosa. Esperemos que la presidenta del COM tome en cuenta esta situación tan importante para los deportistas.