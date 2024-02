La natación mexicana necesita fortalecer su estructura

El Comité Olímpico Mexicano y la Conade, de la mano de World Aquatics, deben resolver la situación actual y dar una proyección moderna a la entidad. ¿Qué esperamos?

Primero: Las Federaciones de Natación en los países de mayor desarrollo (Estados Unidos, Australia, Hungría, Italia, etc.) han optado por que cada deporte tenga su propia Federación, si bien, arriba habrá siempre un presidente y su Comité para ejercer el control total de las actividades acuáticas.

Además del motivo de la dimensión de tantas modalidades juntas, existe otro, incluso más importante: El técnico-metodológico, a sabiendas de que lo único en común entre las modalidades acuáticas es el agua, pues son muy diferentes y las capacidades para el máximo rendimiento que exigen una y otra difieren en mucho. Mientras en la natación y aguas abiertas la resistencia es lo básico, en clavados lo es la capacidad de realizar acrobacias en el aire, en natación artística es el arte competitivo llevado a la alberca y en polo acuático el juego con pelotas, más parecido al futbol y al baloncesto que a otro de los acuáticos. Diferencias técnicas que requieren atención especializada.

En cada modalidad hay más de un candidato para dirigir cada una de las disciplinas acuáticas, y no sólo administrativamente, sino desde el punto de vista técnico y metodológico. Y los potenciales de México, que son grandes, pueden dar mayores frutos que lo logrado hasta la fecha. Por los argumentos expuestos, considero que hay que modernizar la FMN y adoptar una estructura acorde con la época en que vivimos. Para lograrlo, bastaría que María José Alcalá, presidenta del COM, lo decida.

Segundo: Hay que planificar los procesos de entrenamiento, según los calendarios nacional e internacional. Ya debiéramos tener la propuesta de calendario para la temporada 2024-25, pero no existe, como tampoco tuvimos la de 2023-24. De hecho, los entrenadores están ordenando sus planes de preparación casi a ciegas.

Tercero: La actuación errática de la dirección de la Conade, respecto a los deportes acuáticos, constituye un factor de desestabilización. Mientras desconoce a la FMN, por haber sido sancionada por World Aquatics, nombra a uno de sus exdirectivos para liderar la organización de las competencias de natación en los Juegos Conade, algo contradictorio, pero tratando de beneficiar al extinto grupo de directivos de la entidad. ¿Qué pretenden? No vale la pena especular más, está claro que es un velado apoyo a los trasgresores.

La Conade, que desconoce a los exdirectivos de la FMN, debiera ser coherente y apoyar la renovación, con nuevos líderes, a fin de sacar del estancamiento a este grupo de deportes y modificar la postura ambivalente que muestra.

Quiero dejar claro que no tengo pretensión alguna de formar parte de la futura Federación. Factores como mi edad y las obligaciones que tengo no me lo permiten. Lo que sí deseo es que lleguen a la dirección de la FMN personas jóvenes, capaces, que puedan orientar debidamente el trabajo y hacer más grandes los deportes acuáticos de nuestro país.