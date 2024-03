La lucha de siempre para los nadadores mexicanos

Continuando con mi nostalgia por la falta de apoyo para los mejores nadadores de México, que han demostrado su valor en los pasados Juegos Centroamericanos y Panamericanos, sigo sin entender qué es lo que sucede y lo que genera esta situación.

¿Les parece justo que la mejor nadadora de nuestro país, Mía Mata Cocco, vaya a una competencia a República Dominicana a dar marca para los Juegos Olímpicos París 2024, sola, sin entrenador y con sus propios recursos? Pues así lo estará haciendo este fin de semana, y hace un mes y medio se fue con su dinero a un campamento en Europa para entrenar con las mejores mariposistas del mundo, seguido del campamento en Doha y al Campeonato Mundial igual ahí, en Qatar.

No entiendo bien cuál es el trabajo de nuestros dirigentes deportivos. Sabemos de antemano que no ven medallas en los nadadores en los Juegos Olímpicos, y que incluso tampoco ven que se pueda estar en una final. Sin embargo, se les olvida que fueron protagonistas en los Centroamericanos, en los que le dieron a México el mayor número de medallas ganadas de oro y en total. Algo que abonó para que presumieran el histórico lugar obtenido en El Salvador.

A los dirigentes deportivos se les olvida, cuando terminan Centroamericanos y Panamericanos, lo que hace la natación y los nadadores, y ya no les hacen caso, los dejan en el olvido.

Con humildad he pedido a las autoridades que volteen a ver a los nadadores que han hecho un trabajo extraordinario en el ciclo olímpico y no veo la razón para que no se les apoye y los alienten con lo más indispensable para que sigan en su camino representando a México.

La ilusión de cualquier deportista es ir a unos Juegos Olímpicos y estos jóvenes no desisten en lograrlo. Es un puñado de no más de ocho los que pueden aspirar a dar marca; quizá se pueden reducir a tres con Mata Cocco, Jorge Ida y el ya clasificado Miguel de Lara. Pero también están Gabriel Castaño y Andrés Dupont.

Ya en este ciclo olímpico logramos hacer un fideicomiso, con gran apoyo de la iniciativa privada, para apoyar a los nadadores que tengan la posibilidad de estar en los 16 mejores nadadores en busca de los olímpicos. Se ha aportado lo más que se ha podido, pero a veces no es suficiente. Y me voy a olvidar de la Conade, que queda claro, no haría nada, para hablar del COM y la oportunidad que tiene de ayudar a estos muchachos y muchachas.

Sobre todo cuando han sumado una importante cifra de patrocinadores, desde bancos, multinacionales y marcas de ropa deportiva, con los que seguramente ha caído buen recurso, no solamente para planear y ejecutar lo que viene previo y durante París 2024, sino también para pagar las comisiones de aquellos que han llevado a dichos socios comerciales para que firmen con el Comité. Esto no es un pecado ni mucho menos, pero queda claro que para todo hay, siempre y cuando se organicen y por supuesto, existan las ganas de hacerlo.

No veo la razón de la falta de apoyo cuando nos dicen que llevan tantos patrocinios, o no lo entiendo cuando debe haber otro tipo de recursos, por ejemplo: ¿Dónde están los excedentes el master o del Campeonato Nacional de Curso Corto?

He insistido de manera oficial e informal que apoyen a los nadadores. Es muy triste andar mendigando lo que a estos muchachos les corresponde.

El COM recibe recursos públicos y del COI, además de los patrocinios que tienen, y seguramente apoyan a la gente que tienen posibilidad de medalla como los clavadistas y qué bueno que lo haga, pero no se deben olvidar de los demás.

Tengo un profundo respeto por el trabajo que hace la cabeza del COM, pero no entiendo las razones por las que no apoyan a los nadadores.

Y para que no vayan a empezar con la cantaleta de siempre, a mis 82 años no me interesa ser directivo ni mucho menos dirigir la Federación Mexicana de Natación, solamente quiero que apoyen a estos muchachos como debe ser y como mucha gente, que sin la necesidad de hacerlo, se ha comprometido con ellos desde hace tiempo al ver el abonado que sigue por parte de quienes deberían hacer todo lo posible porque tengan lo necesario para poner el nombre de México en alto.

