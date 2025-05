Isaac del Toro, un orgullo mexicano

El joven ciclista mexicano Isaac del Toro está protagonizando una actuación histórica en el Giro de Italia 2025. Con solamente 21 años, y tras la etapa 13 (al momento de escribir este texto), lidera la clasificación general con una ventaja de 38 segundos sobre su compañero de equipo Juan Ayuso, consolidándose como el portador de la maglia rosa y principal contendiente al título.

Es importantísimo que le demos el valor que merece a logros como el de Isaac del Toro. Falta una semana para que termine el Giro, pero hasta ahora, el joven ha puesto el nombre de México en alto, y eso no es poca cosa.

Mientras gran parte del país está pendiente de la final de la Liga MX, este chico está liderando una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial. Esta hazaña debería estar en las portadas, y no relegada a una nota de sección.

El éxito de Del Toro no solo es una victoria personal, sino una inspiración para muchos otros jóvenes. Y no solo en el ciclismo, sino en cualquier actividad de la vida.

Del Toro nació el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California, y creció en una familia apasionada por el ciclismo, lo cual se refleja perfectamente en lo que hoy está logrando. Desde niño participó en competencias de montaña y ruta junto a su hermano, con sus padres como entrenadores.

En 2019, se unió al equipo A.R. Monex Pro Cycling Team de San Marino, con el que comenzó su carrera profesional. En 2023, ganó el Tour de l'Avenir, siendo el primer mexicano en lograrlo, y dominó todas las clasificaciones: general, montaña, puntos y mejor joven.

Después de esta actuación, el UAE Team Emirates lo firmó para la temporada 2024. Con este equipo, y en ese mismo año, ya hizo historia al ganar la Milán-Turín, siendo el primer mexicano y el ciclista más joven en la historia de la carrera en conseguirlo.

En su debut en el Giro de Italia, Del Toro ha mostrado una gran capacidad física y mental, aprovechando las oportunidades para ganar segundos valiosos en cada etapa.

Se acercan las etapas de montaña, y el mexicano ha demostrado ser un escalador sólido. Con la ventaja que tiene y el respaldo de un equipo fuerte, sus posibilidades de coronarse campeón son reales.

Y no es solamente un mensaje para los jóvenes mexicanos, sino para todos en general. Nos ha demostrado que el talento de nuestro país puede brillar en cualquier parte del mundo cuando se combina con disciplina, apoyo y oportunidades. No cabe duda que este es un ejemplo más de que los mexicanos logran ser protagonistas gracias a un esfuerzo individual y un esfuerzo de las familias, quienes siempre están con ellos, en las buenas y en las malas. Esperemos las autoridades lleguen pronto a esos objetivos de mejorar las condiciones para todos los deportistas y que como ahora hablamos de Del Toro, podamos tener una gran lista de éxitos a nivel internacional.

