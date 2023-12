El recurso bien utilizado en eventos 

A partir del 14 de diciembre, se llevará a cabo el Campeonato Nacional de curso corto, en Monterrey. Hay una gran expectativa por la organización, que será de primera, gracias a la manera en que utilizan los diferentes recursos.

Hay que recordar que aporta la Secretaría de Turismo del estado, además del ingreso que se tiene por las cuotas de inscripción, que será cercano a dos millones de pesos; además, está el apoyo de algunos patrocinadores, como Arena, que da en especie para los kits, y el apoyo del Instituto del Deporte del estado y la UANL.

Se tendrán los instrumentos que se requieren: placas, pantalla electrónica y las mejores herramientas. Es lo que la comunidad acuática valora y —por eso— se ha tenido una gran respuesta, lo que significará una derrama económica muy importante, con poco más de tres mil personas, entre nadadores, entrenadores y familias.

Ante todo esto, viene algo que me pregunto permanentemente: ¿Por qué la antigua Federación Mexicana de Natación, la que ha dejado de ser reconocida, no utilizaba estos recursos que salían de las inscripciones, para organizar mejores eventos? La natación genera grandes recursos para hacer buenos eventos; incluso, quedarían para apoyo a los representantes más destacados. No hay razón alguna para que las federaciones y las asociaciones piensen que el dinero que llega es para beneficio personal.

Por ejemplo, en Acuática nelsonvargas, nos especializamos en hacer eventos y contamos con una persona específica encargada. Lo que se genera en los eventos de nuestra empresa, también lo utilizamos en otras cosas:

—Aportación al fideicomiso (un millón de pesos) para el Top 16.

—Becas para 12 nadadores.

—Apoyo para preparación de nadadores en EEUU y México.

—Apoyo en kits deportivos y uniformes para más de 150 nadadores que asisten a los campeonatos nacionales en Monterrey.

—Apoyo para materiales que se requieren: Pantallas gigantes para ver los resultados, contratación de personal especializado en organización de eventos y lo que requieren nuestros nadadores.

—Apoyo en premios.

—Apoyo para tener entrenadores y asistentes.

—Entrega de premios en nuestros eventos más destacados.

—Premios a los campeones y subcampeones de cada categoría.

Este fin de semana se hará el Torneo Navideño, con todos aquellos que no dieron marcas para el Campeonato Nacional.

No se trata de presumir lo que les damos en ANV a nuestros nadadores. Es un ejemplo de que se puede generar el recurso para apoyar.

Es hora de que la comunidad acuática exija a sus asociaciones y a quien organice las competencias, que el recurso no sea para beneficio personal. Toda la comunidad acuática está esperando un evento espectacular en Monterrey.

Tenemos que hacer que la gente que se dedica a promover la natación utilice el recurso que se genera, para beneficio de los nadadores.