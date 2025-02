Copa Internacional Veracruz 2025

A partir de hoy, inicia la Segunda Copa Internacional de Natación, que ahora se lleva a cabo en Veracruz. Desgraciadamente, no se pudo hacer en Querétaro por decisiones, más que nada, de alberca.

Veracruz se ha preparado bien y ahí se han llevado a cabo eventos internacionales de gran relieve, como los Juegos Centroamericanos 2014 y algunos otros, por lo que el organizador —Raymundo Trujillo— se decidió por esta sede.

Esta será la séptima edición de este evento, como el gran concepto que es, y que en sus inicios se realizó en Querétaro con una gran aceptación y éxito.

Participarán grandes exponentes de la natación a nivel nacional e internacional, como Jorge Iga, quien es subcampeón panamericano, medallista en los Centroamericanos de El Salvador y lugar número 20 en los 200 metros libres de los Juegos Olímpicos París 2024.

También estará Ángel Martínez, otro gran nadador, junto con su pareja y medallista olímpica, Sydney Pickrem, y que ya nada para acuática nelsonvargas.

En total, participarán 750 nadadores, y habrá representación de 63 clubes de todos los estados de la República Mexicana.

En cuanto a los nadadores internacionales que vienen, podemos destacar a Chase Kalisz, Grant House, Jack Dolan, Jack Dahl, Taylor Ruck, la mencionada Pickrem, Penny Oleksiak, Leo de Deus y Michael Andrew.

Por los nadadores nacionales, destacan Martínez e Iga, además de Jonas Casademunt, Andrés Puente, Fernanda Elizondo, Sofía Revilak y María José Zúñiga.

Esta competencia será en el Complejo Acuático Leyes de Reforma, que cuenta con una alberca de 10 carriles antiturbulencia, además de que se tendrá lo último en tecnología y tribunas con capacidad para hasta mil 500 personas.

Ojalá que la encargada de solicitar los avales para las competencias a World Aquatics, Verónica Pavón, haya metido la solicitud en tiempo y forma, lo cual le daría todavía un mayor impulso a esta gran competencia.

Los organizadores pidieron el apoyo de esta persona para lograr tener este aval, en espera de que no ocurra lo sucedido en otros eventos, en los que por no hacer ese trámite, los tiempos hechos por los nadadores y nadadoras no fueron tomados en cuenta por WA.

Es importantísimo que las autoridades de México se den cuenta de que un evento que no les cuesta deja el nombre del país en alto. Ojalá vieran que se pueden hacer maravillas, como lo está haciendo Raymundo Trujillo.

Esperemos que, aquí en Veracruz, sea todo un éxito la competencia. Más que nada, porque compiten muchos nadadores de todas las categorías, que quieren emular a los grandes héroes que han venido a esta Copa tan importante.

Por esta razón, debemos aplaudir su organización, así como el esfuerzo que hace el Gobierno de Veracruz, y por supuesto Raymundo, quien ha apostado por hacer algo importante por la natación mexicana, que tanto lo necesita.

