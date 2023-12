Campeonato Nacional por la unidad de la natación en México

Es increíble la participación de la comunidad acuática para el Campeonato Nacional, tanto de categorías juveniles (13-14, 15-16 y 17-18 años), mayor (+18), así como infantil B (11-12), que se llevará a cabo en Monterrey, a partir del 14 de diciembre.

Es increíble, porque la respuesta a la convocatoria habla de la unidad que tienen los clubes, la cual se ha demostrado ya en los nadadores que han sido seleccionados para Juegos Centroamericanos, Panamericanos y que ahora buscan el boleto olímpico.

La comunidad acuática sigue demostrando que tiene una gran fuerza y ahora manda el claro mensaje de que está unida, pese a que la pasada federación está haciendo un campeonato nacional en Colima.

Por supuesto que van a tener participantes, pero serán aquellos que no dan marca para ir a los verdaderos nacionales. Ojalá —por esos muchachos y sus familias— que todo salga bien, aunque queda claro que van a una competencia sin real valor.

Regresando al verdadero campeonato, más de 175 clubes se han inscrito, lo que demuestra que la comunidad acuática quiere la unidad de la natación.

Todavía falta un día de inscripciones, pero ya es un éxito de esta Comisión Estabilizadora que preside el COM, al igual que del Instituto del Deporte de Nuevo León, que comanda Melody Falcó, que ha dado todas las facilidades. Se esperan más de dos mil 500 participantes en este nacional.

También hay que destacar el trabajo que están haciendo los organizadores —junto con la comisión técnica designada—, que está resultando atractivo. Será un gran campeonato, porque esa unidad se está viendo con la participación de toda esta gente.

Desafortunadamente, los mejores exponentes no podrán asistir, porque sería muy riesgoso para ellos tener una competencia tan demandante en estas fechas, cuando deben prepararse lo mejor posible para el Campeonato Mundial que tendrán a mediados de febrero, y para el que deben enfocarse, ya que será donde podrán dar marcas para París 2024.

Estos muchachos tendrán que hacer un campamento de entrenamiento antes del Campeonato Mundial —en la primera quincena de febrero—, en Doha.

No me queda más que felicitar a la Comisión Estabilizadora, al COM, al Instituto del Deporte de Nuevo León, a la Comisión Técnica —junto con el responsable, Manuel Sotomayor—, porque están por hacer un Campeonato Nacional por la unidad de la natación.

Es justo que la gente que ha usurpado funciones en la natación mexicana se dé cuenta de que, en los últimos dos años, luego de ser desconocida la anterior federación, hemos tenido las mejores actuaciones de México en Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos y Centroamericanos...

Esto quiere que, sin esos personajes que tanto daño hicieron y se querían eternizar al frente de la natación, a México le ha ido mucho mejor.