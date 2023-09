A evitar más confusión en la comunidad acuática

La natación mexicana, y el resto de los deportes acuáticos, viven total confusión en la forma de administración y participación en los eventos nacionales. Pese a que la Conade ya desconoció totalmente a la última administración de la Federación Mexicana de Natación y le ha quitado su lugar de participación dentro del deporte nacional, al no cumplir con los estatutos avalados por la World Aquatics, esta sigue operando.

Es increíble que suceda esto, pese a la comunicación del Comité Olímpico Mexicano, en la que se dice que el único organismo que puede organizar eventos es la Comisión Estabilizadora. Es incomprensible que la desconocida federación siga convocando a eventos, ya sean competencias o congresos.

Tan es así que tenemos un campeonato master simultáneo, porque habría uno en Aguascalientes (de la FMN) y otro en Querétaro (de la Comisión Estabilizadora). De igual manera, la federación ha convocado a congreso técnico nacional y las asociaciones replican esa convocatoria, lo que ha provocado una gran confusión en la comunidad.

En lo que respecta a selectivos, no ha habido problema con las convocatorias de la Comisión Estabilizadora, como ya ocurrió para los Centroamericanos, Panamericanos y Campeonatos del Mundo. Pero a nivel nacional, existe una verdadera revolución, porque no hay claridad en lo que respecta a la convocatoria de la FMN a sus congresos técnicos.

Es importante que la Conade y el COM definan qué deben hacer los deportistas de las actividades acuáticas y que comuniquen a los dirigentes de los institutos y asociaciones estatales que no pueden competir o participar en eventos que no sean avalados por ellos.

En verdad que es una gran confusión para las familias, los clubes los atletas, los institutos. Los entrenadores mexicanos no saben en dónde participar. Hay una confusión permanente y no saben qué decirle a sus deportistas, porque si participan en lo que convoca cada asociación, están fuera de la realidad de lo que ya comunicaron las autoridades del deporte.

Por otro lado, tienen la incertidumbre de en qué eventos participan, si la Comisión Estabilizadora no convoca a competencias estatales —a través de las asociaciones— y a nacionales.

Es difícil trabajar cuando existen dos frentes y esto claro que genera incertidumbre, porque no saben qué hacer. Repito, a nivel internacional —para selectivos— no ha habido problema, pero a nivel nacional, de clubes, en categorías infantiles, juveniles y demás, necesitan una definición clara de Conade y COM, abierta a institutos del deporte y clubes, porque lo único que cuenta para los atletas es lo que haga la Comisión Estabilizadora.

A quién le hace caso la comunidad acuática. Es, en verdad, muy desalentador para los entrenadores, que son los que enfrentan la problemática día a día. Es urgente que se defina la postura y el camino que se debe llevar para no perder más tiempo y que todos los involucrados sepan perfectamente bien hacia dónde hacerse.