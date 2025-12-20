Las aventuras de Los Polivoces en El Aviso Inoportuno

Texto: Liza Luna

El pasado 4 de diciembre de 2025 falleció el comediante e imitador Eduardo Manzano, último del dúo Los Polivoces. Aquella unión cómica que entabló con Enrique Cuenca divirtió a chicos y grandes entre los años 60 y 70, tanto en televisión como en el cine.

Una de sus películas más famosas fue El Aviso Inoportuno, estrenada en 1969 con un gran desempeño en la taquilla.

La cinta contó con el acompañamiento de grandes artistas y, sin duda, fue de gran ayuda el apartado de clasificados de este diario, a través del cual los personajes de Los Polivoces vivieron esta travesía.

Disco de El Aviso Inoportuno, bajo el sello de Orfeón; la cinta incluyó canciones como Qué Bonita es mi Tierra e Ingrata Pérfida. Cuenca y Manzano se conocieron en la Hora del Imitador, programa de 1960; ambos ganaron el concurso de imitadores y decidieron unirse como Los Polivoces. Foto: ESPECIAL.

“Aprendices de todo y oficiales de nada”

La producción de El Aviso Inoportuno comenzó en julio de 1968, según apuntó EL UNIVERSAL. En la silla de director estuvo Rafael Baledón, con trabajos previos como El Infierno de Frankenstein y La Maldición de la Llorona; su productor fue Gonzalo Elvira, mientras que Mauricio Kleiff se encargó del guion, siendo su primer argumento para cine.

Además de Enrique Cuenca y Eduardo Manzano como protagonistas, la cinta de 1969 contó con las breves participaciones de Marco Antonio Campos “Viruta”, Carlos López Moctezuma, Mary Carmen y sus Muñecos, Xavier López “Chabelo”, Ramón Valdés, Jorge y Queta Lavat, junto con Mauricio Garcés y Beto “El Boticario”.

Con casi 90 minutos para demostrar sus habilidades, Los Polivoces presentaron a varios de sus personajes en El Aviso Inoportuno, incluyendo sus interpretaciones insignia, Gordolfo Gelatino y Doña Naborita.

Actuaron del Presidente Municipal de San Cuilmas y su Primera Dama, también de Chano y Chón; el Comandante y el físico nuclear Chiflágoras; las Chicas Ye Yé y el señor Bayito; Don Chupe y Kid Descontón, además de una imitación del “Ratón” Macías.

La historia de los hermanos Enrique y Eduardo comienza en su pueblo natal, de donde sus padres prácticamente los corren para que se valgan por su cuenta en la capital.

Escena con Viruta; su personaje entrega a los hermanos el Aviso Oportuno para que busquen empleo. Foto: Captura de pantalla/ESPECIAL.

Tras su atropellado arribo al D.F, acuden a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pensando que ahí encontrarían empleo. Es entonces cuando reciben un ejemplar de nuestro Aviso Oportuno, el mejor sitio para encontrar ofertas de empleo.

Su primera chamba es en la filmación de una película protagonizada por Gordolfo Gelatino, donde Enrique la hace de doble de riesgo y se avienta de una azotea. Luego se convierten en descuidados enfermeros que olvidan regresar el hígado a un paciente.

Caminando por la capital llegan a la entonces recién construida Plaza Universidad, donde auxilian a una empleada que es acusada de robo. Después, se convierten en meseros y lo único que hacen es embucharse las órdenes de sus clientes.

En el único trabajo donde parece que sí le echaron ganas fue como ayudantes en una gasolinera… hasta que Eduardo hizo estallar un coche. Pasaron muy poco tiempo trabajando en una construcción y cuando les cayó la noche, se metieron en problemas en el cabaret de las Chicas Ye Yé.

Un peculiar millonario los contrata para darle serenata a una de las cabareteras, pero no les da ni un quinto. A la mañana siguiente, se convierten en aprendices de sastre y esa chamba les dura poco porque el hijo del dueño hace explotar la sastrería.

El ejemplar de EL UNIVERSAL que revisan Enrique y Eduardo es del 26 de noviembre de 1968. Foto: Captura de pantalla/ESPECIAL.

Después consiguen empleo de botones en un hotel, pero Enrique se enrola con la esposa del administrador. En menos de dos días, los malafortunados hermanos intentaron de todo y sólo sacaron problemas, lo que los lleva a una pelea de box para ver si pueden apostar.

Se disfrazan de vendedores de refrescos, pero terminan regalando toda la mercancía por despistados; hasta ahí llega su travesía, pues prefieren tomar un camión que los regrese a San Cuilmas y dejar atrás su intento de triunfar en el D.F.

Tal como los describió El Duende Filmo en 1969, estos torpes muchachos eran “aprendices de todo y oficiales de nada”.

La cinta es una compilación de sketches de Los Polivoces, recorriendo escenarios capitalinos como el Palacio de Bellas Artes, entonces custodiado por las banderas de los países participantes en las Olimpiadas México 68; la entonces Torre Seguros América, ahora Torre Latinoamericana; la Plaza de la Constitución y de Santo Domingo; el Caballito de Tolsá todavía ubicado en Paseo de la Reforma y Bucareli; Tlatelolco; la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Palacio de los Deportes, recintos que lucían distintivos de los Juegos Olímpicos.

Todas las peripecias de los hermanos ocurren con el Aviso Oportuno en sus manos, con nuestras páginas acompañándolos en su fallida incursión a la capital.

Escena con Mauricio Garcés en El Aviso Inoportuno. Durante su exhibición, la película de Los Polivoces compitió en taquilla con “Modisto de Señoras”, “500 Millas” con Paul Newman y “El León del Invierno” con Peter O’Toole. Foto: IMDb/ESPECIAL.

Los Polivoces eran “gusto de la chamaquería”

La película de Rafael Baledón se estrenó el 23 de octubre de 1969, dominando 11 cines de la capital, incluyendo el Palacio Chino, Cine Continental, Hipódromo o el Francisco Villa.

Fue con El Aviso Inoportuno que se inauguró la sala cinematográfica Fausto Vega, ubicada en la colonia Escuadrón 201, así como el Cine Corregidora en San Juan de Aragón. También fue la cinta que reabrió el cine Marina en Marina Nacional.

Para el año en que se estrenó El Aviso Inoportuno, Los Polivoces acumulaban un éxito tras otro. Según informó este diario en octubre de 1969, Enrique Cuenca y Eduardo Manzano realizaron una gira por Europa, además de atraer gran audiencia en teatros, clubes nocturnos y cabarets; tenían un contrato exclusivo con el programa Sonrisas Colgate y vendían miles de copias de sus producciones discográficas con Orfeón.

Anuncio en EL UNIVERSAL de El Aviso Inoportuno, 1969. En su segunda semana se mantuvo como el estreno más importante. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Según afirmó Eduardo Manzano a EL UNIVERSAL, su disco Gordolfo Gelatino alcanzó el medio millón de copias vendidas, un récord para esa época, equiparándose con el éxito que tuvo Pedro Infante con su interpretación de Las Mañanitas.

A pesar de ese éxito y de que El Aviso Inoportuno hizo una sátira inocente a nuestra sección de clasificados, esta casa editorial fue muy severa con Los Polivoces. No dejó de compararlos –para mal– con Gaspar Henaine “Capulina” y consideró que su comedia sólo podía ser “gusto de la chamaquería”.

En su columna del 30 de octubre de 1969, el crítico cinematográfico Ángel Alcántara Pastor, bajo el seudónimo de El Duende Filmo, describió su primera vez viendo El Aviso Inoportuno. “Al entrar a la sala repleta del Palacio Chino, me recibió una tormenta de carcajadas que llegaban a mis oídos en oleadas”, aseguró.

A pesar de la severa crítica contra El Aviso Inoportuno, el Duende Filmo consideró a Los Polivoces como “cómicos al natural”. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

El especialista en cine comentó que dicha efusividad de la audiencia se mermó conforme avanzaba la película, quedando todos en rotundo silencio cerca del final, “porque el autor del argumento [Mauricio Kleiff] no es humorista y parece haber aprovechado algunas cosas que los Polivoces hacen en la pantalla chica, sin pensar que no es lo mismo verlos durante media hora a hora y media”.

Semanas antes, EL UNIVERSAL afirmó que Los Polivoces “matan de risa al populacho y a los chiquillos, y de aburrimiento a la gente de cultura media para arriba. Que Dios coja confesados a quienes los miren en la pantalla grande”. A pesar de tan malos comentarios, El Aviso Inoportuno acumuló ganancias en taquilla.

Con la reciente muerte de Eduardo Manzano, sólo quedan recuerdos de Los Polivoces, de sus programas de televisión, discos y películas. Puede que su comedia de imitación no agrade a todos, pero lo que hicieron en esta cinta goza de un carisma atemporal y no pudieron tener mejor fuente que el Aviso (sí) Oportuno para encontrar empleo.

Publicidad de El Aviso Inoportuno. El costo de la entrada al cine varió entre los 3 y 2 pesos, un poco más accesible que otras películas “para que quede al alcance de todo mundo”, según informó este diario. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.