“La Mujer Murciélago”, la apropiación mexicana de Batman

Salida de los ring de lucha libre y dominando la pantalla grande, una vigilante enmascarada se batió a puños con un malvado grupo criminal en Acapulco. La Mujer Murciélago exhibió a una escultural mujer combatiendo al mal en las playas mexicanas, usando sin permiso un personaje de cómics estadounidenses.

“Una maravillosa mujer, inmensamente rica [cuya] fortuna la ha puesto al servicio de la justicia, luchando incansablemente en contra del mal. Dotada de unas cualidades poco comunes, en corto tiempo logró dominar todos los deportes y bajo una máscara y el apodo de la Mujer Murciélago, se convirtió en una extraordinaria luchadora”, dicta su introducción en la cinta.

Estrenada en 1968, con la hermosa actriz italiana Maura Monti detrás del antifaz, Roberto Cañedo como el villano principal y David Silva como líder de los secuaces, La Mujer Murciélago resultó un atropellado ejercicio de “colgarse del éxito” que tenía Batman en esa época, pero que años después logró consagrarse como cinta de culto.

Batwoman surgió en los cómics de 1956 y tuvo una adaptación no autorizada para la pantalla grande en 1966 bajo el título “El Salvaje Mundo de Batwoman”, también para aprovechar la fama de Batman. Aun así, la cinta de René Cardona es considerada la primera versión cinematográfica. Foto: IMDb

Versión mexicana (y femenina) del "caballero de la noche"

La cinta inicia con el descubrimiento de un luchador muerto en playas de Acapulco, el quinto que aparecía con una incisión en el cráneo para robarle líquido de su glándula pineal. Había un asesino que acechaba a estos deportistas con fines desconocidos.

Ante la incertidumbre por estos crímenes y su similitud con otros asesinatos internacionales, la policía de Acapulco solicitó la intervención de la Mujer Murciélago, una enigmática vigilante con habilidades únicas, entallada en un minúsculo bikini y una máscara muy parecida a la que Adam West mostraba en su serie de televisión.

El responsable de las muertes de luchadores era el científico y neurocirujano Eric Williams, quien quería el líquido pineal de sus víctimas para crear un hombre pez, criatura que sería superior al humano en todos los aspectos evolutivos, de un llamativo color rojo y conveniente parecido al Monstruo de la Laguna Negra.

La criatura Piscis, interpretada por Alfonso Bárcenas, muy parecida al Monstruuo de la Laguna Negra, otra figura del cine estadounidense. Foto: ESPECIAL.

Eligió a luchadores para su experimento pues “se precisan hombres atletas, de suprema fortaleza física, que nos aseguren un espécimen perfecto”, según sentenció el malvado genio. La labor de la Mujer Murciélago era detener los planes del científico y evitar más muertes entre el gremio de la lucha libre acapulqueña.

La decisión de llevar a los cines mexicanos una locochona versión del “caballero de la noche” surgió del productor Guillermo Calderón, quien quiso aprovechar “el éxito que está teniendo el legendario personaje Batman en México” y tener una película nacional, según informó EL UNIVERSAL el 8 de marzo de 1967.

Entre sus primeras elecciones para el papel de Mujer Murciélago estaban las actrices Regina Torné o Sonia Furló e incluso se realizaron audiciones para buscar a un hábil Robin que acompañara a la protagonista, pero el personaje no llegó al filme.

Cartel italiano de “Batwoman: L'invincibile superdonna” o “La supermujer invencible”. Foto: IMDb.

En la silla de director estuvo René Cardona, con un guion y adaptación de Alfredo Salazar, sin dar crédito a los creadores del universo de Batman, Bill Finger y Bob Kane. La filmación de La Mujer Murciélago se hizo en los Estudios Churubusco entre el 17 de abril al 11 de mayo de 1967, con grabación secundaria en Acapulco.

El buzo Alfonso Arnold, uno de los más importantes hombres-rana del puerto guerrerense, se encargó de las tomas submarinas para la película, que resultaron las más interesantes de todo el filme. El también hábil buzo y hombre-rana, Alfonso Bárcenas, actuó como la criatura Piscis, aguantando el traje de monstruo bajo el agua.

La Mujer Murciélago tuvo su estreno en México el 28 de marzo de 1968, siendo el principal lanzamiento de la semana con proyecciones en 11 salas, incluyendo el cine Alameda, Ópera, Colonial y Minerva. Su taquilla no se sostuvo por muchos días y para la segunda semana, sólo tuvo exhibiciones en el cine Río.

Anuncio para EL UNIVERSAL del 28 de marzo de 1968, para la proyección de “La Mujer Murciélago” en la Ciudad de México. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

La fiebre por Batman y un espacio para luchadoras

La serie de Batman, producida entre 1966 a 1968, tuvo gran impacto en Estados Unidos y México. En nuestro país, el “caballero oscuro” generó gran entusiasmo en niños y adultos; trajes para los más pequeños, vestidos para mujeres y hasta el éxito musical de la cantante Sonia López, Batijugando, llenaron el mercado con la Batimanía.

“Ahora están de moda las batipalabras, // si tú no dices bati, // dicen que no hablas. // Hoy todo es lenguaje batirenovado, // y si tú no lo usas eres anticuado”, decía la canción de 1967. Fue en ese contexto que La Mujer Murciélago comenzó su producción.

La vigilante mexicana no era como el Batman de EU, que cada capítulo tenía un gadget diferente para defenderse de sus enemigos. El personaje de Maura Monti sólo usó un par de sencillas batiherramientas, como una paleta de maquillaje que se convertía en pistola; en su lugar, las mejores armas de esta combatiente del crimen eran sus destrezas de luchadora, noqueando a los secuaces del Dr. Williams a puño y patada limpia.

Maura Monti colaboró en otras cintas del cine de luchadores como “El Tesoro de Moctezuma” y “Blue Demon, Detector de Espías”. Para los años 70, abandonó la actuación y se enfocó en la pintura, escritura y escultura. Foto: Captura de Pantalla/ESPECIAL

Según recuperó The New York Times en 2023, la misma Monti hizo sus propias escenas de riesgo, a excepción de sus encuentros de lucha libre, donde se recurrió a verdaderas luchadoras profesionales “como gesto de solidaridad” con el gremio.

De acuerdo con la investigación de Ricardo Cárdenas Pérez, Representaciones y Roles Femeninos en el Cine Mexicano de Luchadoras, en 1956, el “regente de hierro” Ernesto P. Uruchurtu, prohibió la participación de luchadoras en espectáculos de lucha libre en la Ciudad de México, por lo que estas atletas buscaron otros espacios para destacar en este deporte, como el cine, aunque fuera de dobles de riesgo o extras.

El mismo René Cardona, director de La Mujer Murciélago, fue responsable de las primeras cintas de lucha libre protagonizadas por mujeres: Las Luchadoras contra el Médico Asesino de 1963, Las Luchadoras contra la Momia de 1964, Las Lobas del Ring un año después y Las Mujeres Panteras de 1967, aunque ninguna luchadora profesional las protagonizó, sino actrices.

Con los Juegos Olímpicos a finales de 1968, el diseño de producción de “La Mujer Murciélago” incluyó varios carteles de México 68. Foto: Captura de Pantalla/ESPECIAL

Fueron pocos los gadgets que la Mujer Murciélago mostró en su cinta, pues su principal arma eran sus habilidades de luchadora. Foto: IMDb.

“Son unos churros”, pero se convirtió en película de culto

Es muy sencillo criticar los puntos negativos de la cinta, porque tiene bastantes, pero hoy en día se aprecia más por ser un experimento bienintencionado de cine nacional. The New York Times consideró a la cinta de René Cardona como un “encantador y cálido entretenimiento, con calidad artesanal y una estrella [Monti] con un encanto natural”.

La actriz italiana, Maura Monti, participó en otras entregas del cine de luchadores, incluyendo El Santo contra los Marcianos, El Tesoro de Moctezuma, Blue Demon, Detector de Espías y Pasaporte a la Muerte. Su carrera en el séptimo arte sólo abarcó los años 60, pues para la siguiente década optó por otras expresiones.

La Mujer Murciélago se convirtió en un exponente de culto, apropiándose –sin permiso– de un personaje de cómic extranjero, adaptándolo al concepto de lucha libre nacional y jugando un poco con el cine de terror, gracias a su curioso monstruo. Era una entrega de detectives, ciencia ficción y un toque de intriga romántica, todo en uno.

Mientras el Batman de Adam West usó como Batimóvil un Lincoln Futura bastante modificado, la Mujer Murciélago de Maura Monti usó un Ford Thunderbird 1957 Raven Black con una franja roja en el cofre, sin ningún otro rasgo digno de una superheroína. Foto: Captura de Pantalla/ESPECIAL

Maura Monti afirmó, en un evento organizado por la Filmoteca UNAM en 2019 que, al grabar la cinta de René Cardona, “nunca en su momento lo vi como cine trascendente […] yo por una parte me avergonzaba y pensaba ‘bueno, pues son unos churros’, pero no, ahora veo que estamos en lo clásico, que es un cine de culto”.

Se tuvo mucha fe en esta combatiente del crimen, esperando que se convirtiera en la primera de varias cintas con la Mujer Murciélago como protagonista, pero sólo quedó en una única entrega, convirtiéndola en un filme todavía más preciado.

En la actualidad, el Academy Film Archive incluyó a La Mujer Murciélago en su acervo para asegurar su preservación y el público conocedor mexicano ya la honra como se merece.

Tráiler de “La Mujer Murciélago”, 1968. Fuente: YouTube.