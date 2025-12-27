Así se elegía a la Reina del Montañismo Mexicano

El excursionismo nacional del siglo XX solía vestirse de gala para recibir a sus monarcas, mujeres que no sólo deslumbraron con su belleza, sino que asombraron con su habilidad y amor por la alta montaña, gracias al certamen Reina del Montañismo Mexicano.

Jóvenes señoritas, “símbolos femeninos de entereza, voluntad y fortaleza”, se unían bajo nobles objetivos: recaudar dinero para su brigada de rescate, hermanar a los grupos montañistas y demostrar que la mujer merecía un espacio en la cima.

En 1949, el entonces presidente de la Federación Mexicana de Excursionismo, Luis Toledo Villareal, definió a la mujer excursionista como “aquella que viste traje montañista y recorre las viejas y trilladas veredas de nuestro montañoso y rico país. La que a nuestro lado pone en el ambiente una nota alegre y risueña, a la que le extendemos la mano en el paso difícil y al hacerlo nos creemos y somos más fuertes”.

Lee también Socorro Alpino, rescatistas de altura

A pesar de tener metas desinteresadas, este certamen no estuvo exento de inconformidades y fallos, desapareciendo con más problemas que como inició.

Coronación de Sarita Martínez, 1958. El certamen tuvo como prioridad financiar al Socorro Alpino, pero a finales de los años 50 se consideró dividir lo recaudado entre la Federación Mexicana de Excursionismo, la Asociación de Excursionismo del DF y la organización rescatista; tal propuesta no avanzó. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

De marimachas a homenaje a las excursionistas

La Ciudad de México llegó a tener 400 clubes de montaña el siglo pasado, algunos unidos bajo la Federación Mexicana de Excursionismo (FME) y otros sin afiliación. Con la popularización del montañismo también aumentaron los accidentes y fue necesaria la creación del Socorro Alpino de México (SAM) en 1946, organización manejada con fondos y voluntariado de los mismos excursionistas para rescatar a sus compañeros.

De acuerdo con Enrique Chávez Poupard, rescatista con 51 años de experiencia, dos veces presidente del Socorro Alpino e investigador del montañismo nacional, la mujer mexicana se involucró en el ascenso de alta montaña a partir de los años 20 “y eran muy mal vistas”. Según comentó en entrevista con Mochilazo en el Tiempo, “las catalogaron de marimachas porque se ponían botas y pantalón; hubo clubes [excursionistas] que no las aceptaban”.

Lee también Socorro Alpino, arriesgando la vida en altas alturas

Ese es el contexto que nos lleva al certamen Reina del Montañismo Mexicano a favor del Socorro Alpino: la paulatina aceptación de la mujer dentro del excursionismo y la necesidad de recaudar una buena cantidad de fondos para la brigada de rescate.

Convocatoria para Reina del Excursionismo Mexicano, 1952. A pesar de ser un beneficio para todos tener un buen Socorro Alpino, algunos clubes negaron su apoyo y organizaron reuniones para boicotear la recaudación de fondos y eventos de las reinas, según denunció EL UNIVERSAL. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

Este concurso se creó a finales de los 40 y consistió en la coronación de bellas jóvenes montañistas, pertenecientes o respaldadas por algún grupo adscrito a la FME. La victoria no dependía de su belleza, sino de su interacción con los clubes para la venta de votos: lo recaudado iba al Socorro Alpino y quien juntaba más era la ganadora.

Chávez Poupard afirmó que este certamen buscó “involucrar a todas las asociaciones de la República, como un evento de unificación”, mientras los organizadores también lo veían como “homenaje a la mujer montañista […], para convivir y fraternizar, cambiar impresiones y compartir alegremente buenos ratos”, según afirmó la revista Alpinismo.

El 22 de abril de 1948, EL UNIVERSAL informó de la primera convocatoria para Reina del Montañismo Mexicano. Sólo había dos requisitos para quien buscara ocupar el trono: ser montañista activa en los últimos dos años y pertenecer a un club.

Lee también Cuando votaban para elegir Reina de la Primavera

Para inscribir a sus candidatas, cada agrupación debía comprar 2 mil votos iniciales con el costo de 5 centavos cada uno y enviar un retrato tamaño postal de la jovencita.

Coronación Lucía Ocaranza, 1952. Según comentó Alma Tamés, cada reina compró sus vestidos de gala; sobre el cetro, algunas recibieron una réplica miniatura de un piolet, hecho con hachuela de hierro y mango de madera. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

“No siempre había muchas candidatas, tres a lo mucho”, sostuvo Enrique Chávez. Según comentó, cualquier persona podía votar por su montañista favorita, desde miembros de los clubes hasta familiares y amigos.

EL UNIVERSAL informó que las nominadas a reina debían visitar los diversos clubes para ganarse su preferencia, sin importar si eran candidatas capitalinas o de provincia. Tras el conteo de votos, la FME anunciaba a la ganadora, junto con el segundo y tercer lugar que se convertirían en sus princesas.

Lee también Cuando México tuvo su propio Volcán de Fuego

La coronación de la corte real se realizaba con un elegante baile, cuya entrada también tenía un costo y servía como otra forma de inyectar fondos al SAM. Las reinas participaron en ascensos y convivencias alpinas, fomentaron la construcción de albergues o encabezaron bailes, asambleas y aniversarios de clubes de montaña; era una labor tanto a nivel ciudad como en los altos picos.

Coronación de María Trinidad I, 1951. Además de recibir el título de manos de su antecesora, Alma I, a la celebración también acudieron las reinas anteriores, María Elena I y Melania I. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

La FME tuvo 11 reinas montañistas

De acuerdo con nuestros datos, el excursionismo mexicano tuvo 11 reinas federadas entre 1948 a 1964, aunque la falta de información podría ocultar algún otro nombre.

Según informó EL UNIVERSAL el 14 de agosto 1948, la primera Reina del Montañismo Mexicano fue María Elena López, excursionista que rebasó los 50 mil votos y recaudó más de 2 mil 500 pesos. La segunda reina fue Melania Ruíz, coronada en julio de 1949.

Lee también Así se vivió la época disco en el Distrito Federal

Alma Tamés fue la tercera reina nacional, elegida en 1950; el certamen de ese año alcanzó los 6 mil 110 pesos. Además de tener su coronación en el Salón de las Maravillas, Alma y sus princesas tuvieron otra investidura cerca de la Marquesa; estas dos formas de celebrar a las monarcas del montañismo nacional eran habituales, recibiendo su título entre vestidos de gala y también con botas de excursión.

Su Gran Majestad Melania I, reina en 1949. Entre sus funciones, las reinas debían llevar los banderines de los clubes a la cima del Popocatépetl para la Confraternidad Montañista por el Día de la Raza. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

La cuarta reina fue María Trinidad Montaño, ganadora en julio de 1951 con 121 mil 820 votos, convertidos en 6 mil 903 pesos para el SAM. El quinto trono fue para Lucía Ocaranza, coronada en agosto de 1952; lamentablemente falleció en 1954 durante un ascenso en las Montañas Rocallosas y Alma Tamés quedó como monarca temporal.

Para enero de 1955, los votantes eligieron a María del Refugio Ponce. Para septiembre de 1956, el certamen de Reina del Montañismo Mexicano recaudó 23 mil 719 pesos para financiamiento rescatista, con la victoria de Inés Bernal.

Lee también El papá excursionista que fomentó el amor a la naturaleza

A pesar de la creciente respuesta monetaria en este concurso, para 1957, EL UNIVERSAL denunció la apatía por parte de clubes que no inscribían candidatas, provocando que la FME retrasara la elección de reina hasta 1958. Para entonces se nombró a Sara Martínez como ganadora.

Su Gran Majestad María Trinidad I, 1951. Los bailes de coronación también servían para reunir fondos y se supo que, en el caso de candidatas de provincia, el monto recaudado por sus votos iba al Socorro Alpino local. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

Fue hasta agosto de 1960 cuando se anunció a Ana Cecilia Garza como la novena reina, aunque su coronación ocurrió hasta abril de 1961. Su sucesora para 1962 fue Ethel Kovalsky, aunque existe la posibilidad de que sólo fuera monarca interna del Socorro Alpino y no de la Federación Mexicana de Excursionismo.

Para junio de 1963 otra vez dominó el desinterés de los clubes y el certamen se retrasó otra vez. EL UNIVERSAL lamentó que “nuestras principales instituciones montañeras no hayan respondido, síntoma de que o no están trabajando de acuerdo o de que hay cuarteaduras en sus estructuras”.

Lee también Teresita, la primera en dormir dentro del cráter del Popocatépetl

La onceava Reina del Montañismo Mexicano se anunció hasta noviembre de 1963 con la victoria de Lupita Nieto, quien esperó hasta abril de 1964 para recibir su corona. Ella es la última monarca que nuestra investigación logró identificar, pues tras su reinado hubo reporte de desacuerdos entre la FME y grupos excursionistas, lo que pareció agotar el certamen de una vez por todas.

Coronación de Alma Tamés, 1950. El entonces presidente de la FME, Luis Toledo Villareal, es quien le coloca la corona durante una convivencia alpina. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

Lista de Reinas del Montañismo Mexicano, con los clubes que las propusieron y sus princesas. Según indicó Enrique Chávez, éste no fue el único certamen para coronar a jovencitas excursionistas, pues los clubes de montaña tenían sus propias monarcas, pero tales regencias no fueron válidas a nivel nacional. Foto: EL UNIVERSAL.

El reinado apócrifo de Fresia I

Aunque siempre hubo inconformidades en la búsqueda de reina del montañismo, el conflicto que más afectó a este certamen fue la coronación no oficial de Fresia García como “Reina de la República de todos los Turistas y Excursionistas” de 1948 a 1950.

La joven montañista era miembro del Club Everest, uno de los más importantes de su época y donde su padre, el general Rubén García, era presidente.

Lee también Salón de Belleza, película mexicana con infidelidades y chismes de los años 50

A inicios de 1948, esa agrupación se alió con el Club de Exploraciones de México y la Liga Interzonas de Excursionismo para elegir a una señorita de entre sus miembros y hacerla pasar como reina nacional, siendo Fresia García la seleccionada. Su coronación se celebró en mayo, con un representante de la SEP para validarla.

Coronación de Fresia I en el Cerro de la Estrella. Sus princesas fueron Lola Williams, Isabel Pedrozo, Melusina e Isis García. Años después, algunos montañistas consideraron que, si Fresia quería colaborar con el excursionismo, debía renunciar al título de reina y respetar a las elegidas por la FME. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Fue el 14 de agosto de 1948 que la Federación Mexicana de Excursionismo anunció a la que sería su primera reina de la historia, María Elena López. Esta noticia no agradó al general García, quien usó un espacio de este diario para arremeter contra la FME.

“El excursionismo mexicano tuvo reina desde que se eligió a Fresia I. La unión entre el Club Everest, la LIZE y Club de Exploraciones de México asustó a la poco conocida Federación de Excursionistas, que sólo busca dinero para el Socorro Alpino, socorro que jamás otorga”, escribió el 18 de agosto de 1948 para EL UNIVERSAL.

Lee también Ellas se hacían “caras nuevas” en el siglo XX

Fresia realizó varios intentos para ser considerada Reina del Excursionismo Nacional, como el Día de la Cordialidad, un evento alpinista celebrado el 15 de enero de 1950 que reunió a 90 clubes federados e independientes. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL

Para el 5 de septiembre de ese año, el general volvió a atacar y aseguró que el reinado de Fresia I se organizó “por instituciones y clubes libres e independientes, amantes del deporte, de la democracia y libertad, [que] no aceptan imposiciones de círculos, federaciones o uniones excursionistas estrujadoras de la dignidad”.

La “Reina de la República de todos los Turistas y Excursionistas” continúo en 1949 y 1950, encimándose con los reinados de María Elena López, Melania Ruíz y Alma Tamés.

Lee también Cuando la mujer empezó a mostrar la pantorrilla

Incluso tuvo más fama que las dos primeras, pues realizó varias actividades montañistas y hasta quiso unificar a clubes libres y federados, pero nunca contó con apoyo de la FME o del Socorro Alpino. Para finales de 1950, la excursionista del Club Everest dimitió y sólo las elegidas bajo votación nacional se quedaron con el título.

En 1950, Fresia García rompió el entonces récord mundial de descenso con cables a rapel, logrando 105 metros en las Grutas de Villa García. Una vez que dejó el reinado montañista se convirtió en Reina de los Telegrafistas en 1951. Hemeroteca EL UNIVERSAL

“El alpinismo te forja carácter, eres resiliente y persistente”

En el acervo sobre montañismo nacional de Enrique Chávez Poupard se encuentra el acta que la FME emitió en 1950 para anunciar a Alma Tamés como Reina del Excursionismo. La candidata del Cuerpo Alpinista de México y Club Peteretes obtuvo 69 mil 100 votos o 3 mil 455 pesos de apoyo para el Socorro Alpino de México.

Semanas antes de su victoria, la revista Alpinismo describió a la entonces joven montañista de 17 años como “esbelta, con una facilidad y gracia fantástica para sonreír, va salpicando su conversación con pequeñas anécdotas y una feminidad que desgraciadamente escasea cada vez más”.

Lee también Las primeras ajedrecistas que pusieron en jaque a los prejuicios

Según se leyó en esa edición, el principal objetivo de Alma Tamés –si alcanzaba el trono excursionista– era ayudar al SAM, “tratar de acabar con los accidentes, instalar una escuela [para aprender montañismo] y trabajar en pro de los albergues”.

Alma Tamés frente a un camión del Grupo Explorador Peteretes. “Yo empecé a salir de excursión antes de nacer”, aseguró, pues su madre y abuelos maternos eran fervientes montañistas; “mi mamá era una alpinista que muchos hombres envidaban su fuerza”. Alma tuvo sus primeras excursiones a los 12 años. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

Con 93 años de edad y a 75 de su reinado, Alma Tamés platicó con EL UNIVERSAL. La ex monarca excursionista recordó que su candidatura fue por casualidad. “Estábamos en Tlamacas, en el Popocatépetl. Un tío mío era un fotógrafo reconocido […], y había un tronco y me dijo ‘párate ahí, te voy a tomar una foto’. En aquel entonces era tomar medida de metros, exposímetro, luz y se tardó muchísimo”.

“En ese rato bajó del volcán Luis Toledo Villareal, que era presidente de la FME; me saludó y fue directo con mis papás para preguntarles si querían que yo fuera reina del excursionismo. Así me escogió, por estar tomándome una foto”, comentó.

Lee también Cuplé, el género musical erótico-político cantado solo por mujeres

Su candidatura la respaldó el Cuerpo Alpinista de México, donde su papá era miembro, pero “era un club de puros hombres, no tenían mujeres. En realidad, el club que me apoyó y al que pertenecí desde ese momento fue el Club Explorador Peteretes”.

Cartel para recaudar votos para Alma Tamés. Además de su trayectoria montañista, nuestra entrevistada encontró su verdadera vocación en la docencia, siendo profesora en materias químicobiológicas. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

Cartel con la candidatura de Alma Tamés. Según comentó, hoy en día “las patrullas del Socorro Alpino están integradas por hombres y mujeres tan capaces unos como otros. En las patrullas hay doctoras, enfermeras, terapeutas, todas excelentes montañistas y los hombres las respetan. Es una cosa muy diferente a como nos tocó vivir a nosotros”. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

“Por la época; la mujer tenía que luchar mucho para que se nos tomara en cuenta. Gracias a Dios, el alpinismo te forja el carácter, eres resiliente y persistente”, sostuvo.

Tras ganar el certamen con gran ventaja, Alma encabezó un reinado con “mucha actividad montañista y social. Tenía que aparecer en eventos, reuniones de clubes o en algún campeonato de tenis de mesa, donde hacía de jurado y florero”.

“Cuando había alguna expedición mexicana que iba a salir al extranjero, yo asistía al abanderamiento, como la expedición al Chimborazo [con seis montañistas nacionales que ascendieron al pico ecuatoriano en julio de 1950]. También participé en la entrevista radiofónica que le hicieron a esa misma expedición con la XEW”, recordó.

Lee también Así eran los tratamientos estéticos para lograr ser casi perfecto

De acuerdo con Alma Tamés, su tiempo como Reina del Montañismo Mexicano fue pesado, pues justo por esos años cursaba la licenciatura en Química Farmacéutico-Biológica y “no podía dejar de estudiar o presentar trabajos. Entonces, me llevaba a las excursiones mi trabajo o libros y mientras otros estaban platicando, yo me sentaba en una piedrita o arbolito a estudiar; esa era la condición que me pusieron mis papás”.

Alma Tamés entregando el cetro con forma de piolet a Lucía Ocaranza. Según comentó, ella votó por Inés Bernal y Ocaranza cuando eran candidatas a reina; las tres pertenecían al Socorro Alpino. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

A pesar de lo demandante que fue, Alma describió a su reinado como “una etapa preciosa de mi vida, pero después tuve que reflexionar mucho para sacarme la vanidad, porque si a los 17 o 18 años todo el mundo te caravanea y te dice ‘qué linda, qué buena’, imagina lo pesadita que estuve. Gracias a Dios se me quitó”, compartió.

Ella entregó el reinado a su sucesora María Trinidad Montaño en 1951 y también lo hizo con la ganadora de 1952, Lucía Ocaranza; “yo era como una reina-comodín”, dijo. Fue a mediados de 1954 que Ocaranza falleció y Alma Tamés regresó al trono excursionista; “me quedé hasta que volvió a haber certamen a finales de 1954”.

Lee también Las jóvenes más fotografiadas de Estados Unidos

Fue a través de su reinado y con su preparación en ciencias biológicas que Alma se integró al Socorro Alpino. “Me preguntaron si quería ser enfermera [en las patrullas del SAM], porque se iban a formar el primer grupo oficial de enfermeras en 1952; dije que sí y nos dieron un curso de salvamento y Primeros Auxilios en la Cruz Roja”, comentó.

Invitación para la coronación de Alma I como reina y de sus princesas Margarita y Gloria. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

Coronación de la reina Alma I (centro) y de sus princesas Gloria Mendiola (izq) y Margarita Castañeda (der). Las ceremonias se hacían tanto en lujosos salones como en alta montaña. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

El primer rescate de Alma consistió en recuperar el cuerpo de una mujer en el Popocatépetl. Según recordó, “fueron unos hermanos; los papás no querían que se llevaran a la hermana, pero la llevaron engañándolos y ella murió. Yo revisé el cuerpo para determinar clínicamente de qué había muerto; fue una experiencia fuerte”.

“[Con el SAM] Me tocó guiar y acompañar delegaciones extranjeras que venían a México a conocer nuestros altos picos”, incluyendo la visita del afamado alpinista Sir Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay para subir al Popocatépetl en 1955.

Lee también Un oficio que nació en los volcanes

A consideración de nuestra entrevistada, el certamen de Reina del Montañismo sirvió para defender la presencia de la mujer en alta montaña y excursionismo. “Había clubes como el Cuerpo Alpinista que no admitían mujeres y a raíz del reinado, me admitieron a mí y mi mamá empezó a pasear con ellos. Fue un avance tremendo”, aseguró.

Alma Tamés con su indumentaria de Reina del Montañismo Mexicano. En palabras de la FME, este certamen era “una exaltación al sexo femenino que forma parte activa en nuestro deporte […] los invitamos a que designen una representante y se rinda un justo homenaje a la mujer excursionista”. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.

“Los reinados sirvieron para reivindicarnos”, comentó Alma Tamés. “En el Club Peteretes nunca tuvimos problema como mujeres, porque el presidente de ese entonces, José Llaca Nieto, siempre apoyó a la mujer montañista, pero otros grupos no les gustaba; decían que éramos marimachas”.

Al preguntarle si el certamen de la Federación Mexicana de Excursionismo se parecía a otro concurso de belleza, Alma mencionó que el reinado del montañismo no fue una contienda de estética, “sino un certamen de servicio para ayudar al Socorro Alpino, a diferencia de otros que son mucha política y preferencias monetarias”.

A sus 93 años, Alma Tamés es socia honoraria de la Patrulla 1 del Socorro Alpino de México junto a su hermana Marcela, y aunque ya no realiza alguna actividad fuerte de montañismo, todavía participa en la Confraternidad Montañista Internacional que se realiza cada año en el volcán Iztaccíhuatl.

Su familia conoce sus vivencias en montañismo y celebran su paso por el reinado excursionista. “Me han dicho que están muy orgullosos, les gusta presumirme. Doy gracias a Dios y a la vida por todo lo que me sigue permitiendo vivir dentro del medio excursionista. Ha sido un regalo y privilegio poder vivir todas estas cosas”, concluyó.

Alma Tamés en 2021, frente a una placa de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México. En 2023 conoció a una nueva Reina del Montañismo Mexicano durante una Confraternidad en el Iztaccíhuatl; “ella se puso muy emocionada cuando supo que estaba yo. La identifiqué porque traía capa y corona, nosotros nunca lo usamos en la montaña”, mencionó. Foto: ESPECIAL/Cortesía Enrique Chávez Poupard.