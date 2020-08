Retos del empleo en México tras la pandemia

Hace seis meses, cuando se hizo evidente el terrible alcance de la enfermedad Covid-19, muchas organizaciones acudimos a nuestros colaboradores para diseñar estrategias que nos permitieran continuar con la operación. Así diseñamos soluciones que, a lo largo de estos difíciles días, se han ido ajustando según lo necesario.

Actuamos con agilidad para adaptarnos a una realidad inédita. Nos mantuvimos flexibles para navegar a pesar de las cambiantes circunstancias. Y lo hemos hecho esforzándonos por no perder la calidad que distingue a nuestros productos y servicios. Hay que decir, sin embargo, que esto no ocurrió en todas las empresas. Muchas se vieron obligadas a tomar decisiones complejas y drásticas. Otras, que lograron sortear esa primera acometida, hoy se enfrentan a los desafíos propios del regreso a las funciones aun cuando la pandemia no tiene fecha de término, entre señales de incertidumbre económica.

Y es que ahora que los semáforos sanitarios autorizan el reinicio de algunas actividades, nos encontramos con que directivos, colaboradores, proveedores, socios y clientes buscan respuestas concretas. ¿Debemos abrir ya? ¿Cómo hacerlo, todos a la vez o gradualmente? ¿Contamos con lo necesario en términos de filtros sanitarios, equipos de protección personal, políticas de distanciamiento físico, ventilación adecuada y limpieza óptima? ¿Qué haremos ante las probables resistencias? ¿Qué parte de nuestra operación podría continuar en modalidad a distancia?

Recursos Humanos (RH) tiene la gran responsabilidad de preparar estas respuestas con los mejores fundamentos disponibles. Una tarea clave es diseñar una comunicación impecable que logre transmitir nuestra confianza y, sobre todo, la convicción de que cada persona es esencial para cumplir los objetivos de la organización, tanto como lo es para sus hogares y familias.

Esta tarea requiere una gran agilidad por parte de RH. Por una parte, resulta indispensable echar mano de nuestro profundo conocimiento de la fuerza laboral, de los mapas de experiencia de cada empleado y de las estrategias de desarrollo diseñadas para cada uno. Por otro lado, debemos tener claro que hoy todas las interacciones y colaboraciones de nuestro talento habrán de dirigirse a dar resultados en equilibrio con el bienestar de las personas.

Como nunca, se requiere tener presente a cada persona, pensando en sus competencias críticas, pero, sobre todo, en su calidad de vida. La pandemia ha puesto de manifiesto el importante papel que hoy juega el empleador en el bienestar financiero, físico y mental de su fuerza de trabajo. En este sentido, un concepto que vale la pena revisar es el de los puestos críticos, aquellos que implican capacidades esenciales para que una organización cumpla sus metas estratégicas. La tendencia actual es pensar más bien en personas con habilidades críticas que contribuyan al éxito de los flujos de trabajo fundamentales. Esto implica que ahora, más que preparar a alguien para un puesto específico, debe buscarse el fomento de esas habilidades críticas en varias personas.

Lo que hemos descrito hasta aquí forma parte de lo que se conoce como agilidad en los negocios, sin perder de vista que el centro es la persona. Y ese es precisamente el tema del Congreso Internacional de Recursos Humanos de Amedirh Edición 55, que este año lleva como título “Business Agility: The Human Experience”. Para poner en funcionamiento esta nueva mentalidad, el Congreso también se realiza por primera vez en su historia de manera totalmente digital.

Los días 9 y 10 de septiembre, la plataforma tecnológica de Amedirh se abrirá para ofrecer, a profesionales de gestión del talento de toda América Latina, la oportunidad de escuchar desde su auditorio virtual a expertos de renombre mundial que compartirán conocimientos, experiencia y propuestas en uno de los ámbitos profesionales que más ha evolucionado en los meses recientes.

La plataforma del congreso ofrece un espacio virtual para que marcas de bienes y servicios innovadores para la gestión de talento den a conocer sus soluciones, en productos y servicios, con diversas opciones de interacción. También se han creado interfaces que recrean el fructífero encuentro uno a uno. Una de las funcionalidades más atractivas de este formato es la de crear un portafolio con los materiales más valiosos que cada participante desee conservar de esta experiencia única e irrepetible.

El Congreso Internacional de Recursos Humanos de Amedirh se realiza en un momento idóneo para llevar a los profesionales del talento las ideas, las herramientas y los contactos necesarios para reactivar empresas ágiles, capaces de sortear ya no digamos los retos de mañana, sino los del presente inmediato.



*Director General de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh)