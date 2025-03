"Es PATÉTICO": lo que revela un chat de alto nivel en EU sobre política exterior

En entrevista con el Daily del NYT, Jeffrey Goldberg se mostraba abiertamente sorprendido e incrédulo acerca de lo que acababa de vivir. Él, un periodista, había sido incluido, por error, en una conversación en la que se discutían temas de alto nivel de seguridad. La entrevista en buena medida, así como la mayor parte de lo que del tema se ha escrito, ha versado sobre la gravedad del error, sobre potenciales violaciones a los mecanismos para tener ese tipo de conversaciones acerca de temas de seguridad nacional o acerca de planes inminentes de guerras o ataques. Todo eso es fundamental. Pero me quiero concentrar por un momento en lo que en ese chat se revela pues nos dice mucho acerca del momento que viven EU y el mundo. Primero, el tema de los houthies en específico y el rol de EU en su combate. Segundo, el tema de la relación EU-Europa. Tercero, y de forma vinculada, el choque entre una visión aislacionista y la visión que busca conseguir “la paz a través de la fuerza”.

Los houthies

1. Hace dos semanas expliqué acá el tema con todo detalle. El resumen es este: Se trata de una organización rebelde que controla una importante parte de Yemen incluida la capital, pero que se encuentra en guerra desde hace años con el gobierno oficialmente reconocido de ese país dirigido por Hadi. A esa guerra se sumó una coalición liderada por Arabia Saudita, la cual, después de años de combate, no consiguió doblegar a los houthies, respaldados por Irán y aliados de su “eje de resistencia”, pero que actúan con cierta independencia de Teherán. En respaldo a otro miembro del eje proiraní, Hamás, y en solidaridad con el pueblo palestino, los houthies lanzan una campaña de ataques contra Israel y contra embarcaciones que ellos afirman que tienen lazos con Israel. Esto, al final del camino resulta en una enorme disrupción a la navegación comercial en el Mar Rojo, punto neurálgico por el que transitan los productos que se comercian entre Asia y Europa.

2. Los puntos discutidos en el chat de referencia—los cuales pudimos observar en comunicaciones oficiales de la Casa Blanca una vez que los ataques de hace dos semanas se hicieron públicos—son esencialmente que la administración Biden fue débil y negligente en combatir a los houthies, y que se responsabiliza directamente a Irán de lo que esa agrupación ha hecho y siga haciendo.

3. El chat, como vemos, es muy elocuente en esta idea de que Irán es como una especie de comandante de grupos como los houthies, sin considerar los matices que existen en el eje proiraní. Claro que Teherán tiene un grado de influencia sobre los houthies, pero esta influencia es altamente limitada, y eso sin mencionar que a medida que fueron pasando estos 18 meses, los houthies se fueron empoderando como actores que defienden la causa palestina, lo que les confiere incluso un grado mayor de independencia.

4. Por otro lado, ha habido reportes de acercamiento serio entre los houthies y Rusia, no solo para el apoyo de Moscú en armamento y entrenamiento de los houthies, sino también para el reclutamiento de houthies a fin de asistir a Moscú en su guerra contra Ucrania (FT, 2024). Probablemente todo eso está en pausa en este momento, pero asumir que los houthies responden al dictado de Teherán es algo que necesita cuestionarse.

5. Por último, el chat filtrado por Goldberg muestra una plena convicción por parte de varios de quienes ahí participan, de que la aplicación de la fuerza masiva contra agrupaciones como estas es suficiente para eliminarles, disuadirles o cuando menos, producir cambios en sus conductas. Tras años de experiencia internacional, y en especial de experiencia contra los houthies, esto también necesita ser repensado, dado que, históricamente, las campañas aéreas por sí solas sin intervención terrestre, son insuficientes para ese tipo de objetivos, y aún con años de intervenciones terrestres, esas estrategias usualmente fallan en sus metas mayores. A menos de que el objetivo no fuese tanto el de “eliminar” a los houthies, como el mandar mensajes de fuerza en toda la región y en el mundo. Esto también puede entreverse de las conversaciones del chat, lo que nos lleva al siguiente factor.

El aislacionismo vs “Paz a través de la fuerza”

1. El caso de referencia es excelente para mostrar las contradicciones que existen entre ambas posiciones. El vicepresidente Vance expresa su reticencia a hacer un trabajo que Europa debería estar haciendo por ella misma. En su argumentación, EU no es quien comercia mayormente por esas rutas, sino Europa. Es decir, se trata de una visión, muy en línea con Trump y su exasesor Bannon, o incluso con Tucker Carlson a quien Trump tanto escuchaba, más bien aislacionista y transaccional. Y por eso, justamente, hay realistas puros que están argumentando que lo de Trump no es realismo político, sino otra cosa. Para esta visión, EU no tiene un rol que jugar como protector o garante en esos mares lejanos, peleando los conflictos de otros que no desean cuidar sus propios intereses. Si Washington gana algo concreto en el camino, entonces adelante. De lo contrario, no es una guerra que EU debería estar luchando.

2. Concretamente, no hay en los argumentos de Vance, una consideración siquiera al papel de EU como soporte de Israel o Arabia Saudita (países atacados por los houthies), sus aliados, o de la rivalidad de EU con Irán u otros actores. Para Vance se trata de un tema de comercio, ganancias o réditos. Es Europa quien está perdiendo más por la actividad de los houthies, desde esta visión (no Israel a quien Trump jura defender). Y si esto fuese debidamente presentado al presidente Trump, seguramente él decidiría otra cosa dice Vance.

3. Este es el punto en el que otros actores en el chat como lo son el asesor de seguridad nacional Waltz o el secretario de defensa Hegseth, intervienen para explicar que este es el momento de mostrar determinación y de diferenciarse de Biden, a quien consideran débil y negligente para haber cumplido con su objetivo, y solo EU tiene la capacidad de mostrar esa fuerza.

4. Es claro, en el chat, que esa discusión termina amigablemente con una sencilla concesión por parte de Vance. Pero, dado que esta administración lleva apenas dos meses, y dado que el combate a actores como los houthies lleva apenas un par de semanas, este tema necesita ser evaluado con más detenimiento.

5. Justamente Bannon y Tucker Carlson dijeron varias veces a Trump en su administración previa, que él debía evitar este tipo de políticas, ya que esto podría arrastrarle a una guerra en un sitio como Medio Oriente, algo que no solo su base, sino aproximadamente un 70% de estadounidenses ven desfavorablemente. El punto es que prometer la “eliminación” o incluso la disuasión de los houthies y no conseguirlo, es algo que podría dañar la imagen de Trump como “presidente que cumple sus promesas”. Por tanto, no se debe descartar la posibilidad de que este tema conlleve una campaña mucho más larga de bombardeos y ataques que podrían arrastrar a EU a involucrarse más en la región, lo que hará aflorar estas contradicciones de manera más constante al punto de choques más abiertos.

6. Este, en pocas palabras, no es el último capítulo de la confrontación entre la aplicación de medidas de fuerza y determinación, versus medidas aislacionistas relacionadas con “esta no es nuestra guerra, es de ellos”, como dijo Trump el día de su toma de protesta al respecto de Gaza.

La relación EU-Europa

Por último, el chat refleja un tema crucial al respecto de las relaciones trasatlánticas.

1. Para esta administración el enemigo no está fuera de Europa, sino adentro, como lo planteó Vance en Múnich. Pero más allá de que Vance se refería a la supresión del liderazgo europeo de ideologías nacionalistas, antiglobalistas, entieuropeístas o iliberales, en otros planteamientos del propio Trump, Europa es injusta con EU, se aprovecha de ese país y le saca ventajas en temas que van desde el comercio hasta la defensa.

2. El chat refleja esta visión. Esto no es solo expresado por el vicepresidente Vance, sino compartido por el secretario de defensa, quien de manera pública ya lo ha expresado, aunque de formas más amables, pero que en el chat lo dice con estas palabras: “VP: Comparto completamente tu desprecio por el oportunismo europeo. Es PATÉTICO”. Así en mayúscula. Es esta misma noción de que Europa se aprovecha de EU, en oposición directa con otras perspectivas históricas sobre las metas estratégicas que EU ha tenido cada vez que ha invertido en el respaldo a sus aliados europeos.

3. Por tanto, según Vance, se estaba mandando el mensaje incorrecto a Europa. Por un lado, se le dice que ellos deben soportar la carga de respaldar a Ucrania, y por otro lado se les resuelve el problema de los houthies.

4. Así que más allá de la contradicción entre una política exterior de fuerza vs una política exterior aislacionista y transaccional, el chat refleja esta animadversión que Trump y su equipo tienen por Europa y por la forma como se han conducido las relaciones entre aliados.

El punto interesante es que, a diferencia de otros momentos, no es Trump el vocero de esas perspectivas, pues Trump no es quien estaba en el chat. Hay que poner mucha atención por tanto a actores como el vicepresidente Vance, y el poder que está adquiriendo su voz en el momento en que vivimos.

Instagram: @mauriciomesch

TW: @maurimm