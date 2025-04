El plan de siete puntos para Ucrania o la guerra que no se resuelve en 24 horas

En un raro llamado de atención, Trump escribió en su red social Truth que no estaba contento con los últimos ataques rusos sobre Kiev, los más devastadores en meses. “No son necesarios y el momento es muy inadecuado”; “¡Vladimir, PARA!”, escribió. En un post separado Trump criticó a Zelensky por no ceder en cuanto al status de Crimea. Estos posts permiten ubicar de mejor manera el contexto del plan de siete puntos presentado por EU para detener la guerra en Ucrania. Por un lado, exhiben signos de agotamiento del presidente de EU al respecto del tema. Por otro lado, muestran su frustración por no conseguir que Putin ceda más allá de lo poco que ha cedido hasta el momento. Así que dicho plan, no solo parece representar condiciones muy complicadas, por no decir imposibles, para Zelensky, sino que quizás se trata de un mensaje que muestra lo más que Washington está pudiendo estirar la liga de Moscú. Hace unos días escribimos acerca de las circunstancias que podrían rodear el retiro definitivo de Trump de estas negociaciones. Hoy necesitamos añadir esta pieza al análisis.

(Nota: Este es un texto de seguimiento, le invito a leer el análisis de hace unos días para un mayor contexto: “Negociaciones sobre Ucrania estancadas: ¿Qué significa ‘seguir adelante’ para Trump, Rubio y Putin?”).

1. Primero, estos son los siete puntos que el plan de EU propone: (a) cese al fuego inmediato; (b) negociaciones directas entre Rusia y Ucrania; (c) la renuncia de Ucrania a formar parte de la OTAN; (d) reconocimiento oficial de la soberanía rusa sobre Crimea por parte de Washington; (e) reconocimiento de facto de la ocupación rusa sobre las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Kherson, anexadas por Rusia en septiembre del 2022; (f) un acuerdo de recursos minerales entre Kiev y Washington, y (g) eliminación de todas las sanciones sobre Rusia, además de la cooperación energética entre EU y Moscú.

2. Segundo, bajo ese acuerdo Ucrania obtendría, además del cese al fuego permanente, lo siguiente: (a) garantías de seguridad a ser brindadas por parte de algún grupo de países (sin mencionar a cuales, pero que no incluyen a EU); (b) el retiro de tropas rusas de ciertas partes de la región de Kharkiv; (c) navegación libre sobre el río Dnipro en la zona del frente sur, especialmente en áreas como Kherson o Zaporiyia, donde ese río es clave para transporte, logística y control territorial; (d) asistencia y compensación para la reconstrucción del país; (e) la planta nuclear de Zaporiyia sería desocupada por Rusia y quedaría bajo administración de EU.

Analizando los puntos anteriores podemos evaluar lo siguiente:

3. El más complicado de los siete puntos propuestos por EU es el reconocimiento oficial de la soberanía rusa sobre Crimea (una concesión que, dicho sea de paso, Trump ya había puesto sobre la mesa a Putin desde su gestión anterior). Prácticamente todos los otros puntos eran ya conocidos, y se sabía que Kiev iba a tener que ceder en su mayor parte. El punto fino estaba (y está) quizás en determinar los detalles de las potenciales garantías de seguridad para Kiev, considerando que Ucrania—como ya se sabía—no iba a poder ingresar a la OTAN. ¿Qué países ofrecerían esas garantías de seguridad, asumiendo que Putin ya se había opuesto a que éstos fuesen países miembros de esa alianza atlántica? Y acaso estaba por verse qué tipo de sanciones y bajo qué calendario, se irían eliminando a Moscú. Pero, insisto, el punto crucial del nuevo plan estadounidense consiste en el reconocimiento oficial de Crimea como parte de Rusia, pues supone aceptar que un país puede, en pleno siglo XXI, resolver disputas territoriales relativas a la soberanía e integridad territorial mediante la fuerza, y obtener reconocimiento oficial una vez que derrota a otro por la vía militar.

4. Pero más allá de ello, hay que entender que en Ucrania existe una amplísima mayoría de la población que hasta hace poco se oponía a cualquier clase de concesión territorial a Rusia, mucho menos si las conquistas rusas reciben cualquier clase de reconocimiento oficial. Esto implica, en el fondo, que Zelensky podría ser visto internamente como traidor por la mayoría de la sociedad ucraniana (según encuestas) si acepta ese tipo de términos.

5. Aún así, y mirando el panorama completo, es probable que, bajo las condiciones actuales en el territorio de la guerra, bajo la estimación de que la prolongación de las hostilidades terminará por favorecer a Rusia, y bajo las circunstancias políticas que rodean a la administración Trump, este plan representa el máximo alcanzable por ese presidente en este punto.

6. En la lista expuesta por Washington, por lo que alcanzamos a leer, Moscú tendría primero, que aceptar renunciar a demandar la cabeza de Zelensky y su gobierno (lo que en términos de Putin implicaba “desnazificar” a Ucrania). Segundo, Putin tendría que renunciar a “desmilitarizar” a Ucrania o reducir el tamaño de su ejército. Y tercero, Rusia tendría, al menos por ahora, que renunciar a otro tipo de demandas efectuadas a la OTAN durante años, como compromisos de no expansión y repliegues. Ninguno de esos aspectos aparece en lo dado a conocer hace unos días.

7. Así que, desde la perspectiva de Trump, el estar consiguiendo retirar ese tipo de demandas, es ya un logro mayor que debería ser inmediatamente aceptado por Kiev.

8. Todo ello ha causado, naturalmente, que esta semana se haya desatado una dinámica muy tensa en torno a las negociaciones, lo que terminó por reducirlas de nivel. Tanto el secretario de estado de EU, como el secretario exterior británico, omitieron participar en las mismas.

9. Pero al margen de lo anterior, lo que queda en evidencia es que Trump se está topando con la pared de una realidad que no se puede “resolver en 24 horas”. Esta realidad incluye a un Putin que se autopercibe empoderado, con el tiempo a su favor, y con la capacidad no solo de negarse a un cese al fuego temporal propuesto por Trump, sino de efectuar demandas mayores y emplear la presión militar mientras las obtiene; y del otro lado, una realidad que también incluye a un Zelensky que puede aceptar casi todo, pero no el 100% de lo que se le impone.

10. Esta pared parece tener a Trump altamente frustrado y exasperado, pero no solo con Zelensky, sino también con Putin. De ahí, los límites de tiempo que está buscando comunicar, y el mensaje de que, si las partes no aceptan el plan que la Casa Blanca está proponiendo, EU podría simplemente “seguir adelante” y dejar que las partes continúen peleando su guerra.

11. Hace unos días escribí que una posibilidad es que el mensaje de que “EU seguirá adelante” podría entenderse no necesariamente como un cierre total del respaldo a Kiev, sino como una pausa en la vía diplomática y un sostenimiento —quizás temporal— del apoyo militar e inteligencia, pensado como instrumento de presión hacia Moscú.

12. No obstante, conociendo el perfil de Trump y su base, se abren otras lecturas que Putin seguramente ya está valorando. Más del 70% de quienes votaron por Trump, según encuestas, se oponen a que EU siga enviando armas a Ucrania. Desde esa lógica, esta no es su guerra y la prioridad debe centrarse en otros asuntos como la seguridad fronteriza o China. La narrativa de que Europa debe hacerse cargo de sus propios asuntos podría volver con fuerza.

13. Bajo esa óptica, un escenario sería el retiro inmediato y total del respaldo a Kiev dada su “negativa a aceptar el plan de siete puntos”. Pero otro escenario sería que el respaldo estadounidense a Kiev podría mantenerse o incluso escalar temporalmente como señal hacia el Kremlin, aunque difícilmente de manera sostenida. Moscú podría prolongar el conflicto, apostando a desgastar tanto a Ucrania como a las audiencias en EU y Europa, especialmente en países donde el ascenso del nacionalismo ha vuelto más difícil justificar un apoyo prolongado a Kiev.

14. La clave está por un lado en ver si Putin está dispuesto a asumir los costos de ese alargamiento o si decide aprovechar la impaciencia de Trump para obtener réditos inmediatos y sacar adelante el acuerdo con las muchas concesiones que ya se le están efectuando. Y, por otro lado, habrá que ver hasta qué punto se puede seguir estirando la liga ucraniana.

Instagram: @mauriciomesch

TW: @maurimm