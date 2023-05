Contratos por 424 mdp suma empresa del hijo de Bartlett

La distribuidora de insumos médicos de León Manuel Bartlett Álvarez, el hijo del director general de la CFE, lo hizo de nuevo. Contra todos los escándalos mediáticos y las tres inhabilitaciones que le impuso la Secretaría de la Función Pública, cumplió este 2023 su quinto año ininterrumpido como proveedora del gobierno federal, con lo que acumula una bolsa de negocios de más de 424 millones de pesos.

Cyber Robotics Solutions fue adjudicada recientemente por el IMSS, de Zoé Robledo, para brindar el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Acelerador Lineal Dedicado a Radiocirugía Robótica CyberKnife” del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, un contrato por 9.7 millones de pesos con vigencia hasta el 31 de diciembre.

El procedimiento fue reportado como la licitación LA-050GYR051-E363-2022, aunque solamente participó la empresa de León Manuel Bartlett, por lo que se hizo sin problemas de un contrato de servicios que ha operado desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, y por el que el IMSS le ha entregado 33.8 millones de pesos.

Este mismo servicio, el mantenimiento preventivo del acelerador lineal para radiocirugía del centro oncológico, lo vendió Cyber Robotics Solutions en 2019 en 2.8 millones de pesos, pero a cuatro años de ese primer contrato el valor ha incrementado en 246%, según la tarifa que la empresa ofreció en el procedimiento actual.

En tiempos de Irma Eréndira Sandoval como titular de la Función Pública, sobre la empresa del hijo de Manuel Bartlett Díaz cayeron tres inhabilitaciones que le impedían tomar parte de contrataciones públicas, dos el 6 de julio de 2020 y una más el 31 de agosto del mismo año, principalmente por la venta a sobreprecio de ventiladores mecánicos a la delegación Hidalgo del IMSS.

Entre finales del 2020 y principios del 2021, los tribunales en materia administrativa echaron por tierra los impedimentos con suspensiones judiciales. De hecho, el 2020 fue el año con mayores ingresos para Cyber Robotics en el sexenio: 166.3 millones de pesos recibió en contratos con el IMSS, el ISSSTE, la Sedena y la Semar.

Tampoco parecía importarles mucho a las dependencias que la firma vinculada con el hijo del director de la CFE estuviera inhabilitada, pues aun en los periodos de vigencia de la sanción recibían las ofertas de este proveedor. Un ejemplo de ello fue el 11 de diciembre de 2020, cuando el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío recibió y adjudicó oferta de servicios a Cyber Robotics por 3.4 millones; para ese entonces se mantenía vigente la inhabilitación publicada el 31 de agosto.

La historia es por demás interesante, ya que el tercer proceso de inhabilitación, anunciado ese día por parte de la Función Pública, entró en vigor tan sólo unas horas después de que Cyber Robotics obtuviera sus primeras suspensiones judiciales de manera provisional, lo que hace ver que Irma Eréndira realmente quería amarrar las manos de Bartlett, quizá porque entre ellos se disputaban el título del integrante del gabinete con más propiedades inmobiliarias.

Más adelante Sandoval fue expulsada del gobierno por bloquear el paso de Félix Salgado Macedonio hacia la gubernatura de Guerrero, mientras Manuel Bartlett sigue hablándole al oído al Presidente y manejando prácticamente a su antojo la política energética de este país, con modelos que en la mayor parte del mundo son obsoletos.

Posdata 1

Una comparecencia “histórica”, vaticinó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en estas páginas de El Gran Diario de México. Se refirió a la que finalmente, y tras posponerse varias veces, se llevó a cabo ayer en el Senado de la República en la que participaron el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el titular de la Marina, Rafael Ojeda; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La realidad es que no tuvo mucho de histórica, primero porque fue a puerta cerrada, es decir, sin que los medios de comunicación estuvieran presentes en toda la comparecencia, y segundo porque los pocos senadores de oposición que forman parte de la Comisión Bicameral no fueron incisivos en sus cuestionamientos, salvo el caso de Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, quien sí cuestionó al secretario de la Defensa sobre el departamento de lujo que adquirió a un contratista de la dependencia a su cargo. Fue la secretaria Rosa Icela Rodríguez quien salió al quite al decir que esa pregunta no tenía lugar.

El secretario de Gobernación llevó la voz cantante, al hablar más que el resto de los funcionarios del Gabinete sobre los temas de seguridad, el combate a las drogas y de pasada se lanzó contra el Poder Judicial. Adán Augusto López dijo que urge transformar al PJF para terminar con la impunidad y la inseguridad. “Es un profundo lastre”, lanzó.

Más allá de la línea que siguió el secretario en el pleito casado con la Corte y el Consejo de la Judicatura, y en el contexto de la próxima reunión para definir los lineamientos de elección de la “corcholata” presidencial de Morena, vale la pena preguntarse quién de l@s aspirantes transitará y podrá coordinarse con las Fuerzas Armadas, dado el inmenso poder que han amasado en el actual sexenio. ¿Quién será la “corcholata” del general y el almirante?

Posdata 2

De locos, lo que está sucediendo en Coahuila con Morena y sus partidos aliados a nivel federal, el Verde Ecologista de México y el PT, pero que en la elección del próximo domingo decidieron ir cada uno por su lado.

La negociación que hicieron los dirigentes del PVEM y el PT con Morena para declinar en favor de Armando Guadiana dejó a la deriva a los candidatos Lenin Pérez y Ricardo Mejía, quienes ya dijeron que no se bajarán. Tardaron tanto en negociar que las boletas se imprimieron y saldrán como originalmente se planearon, por lo que no se prevé que estas decisiones de último minuto cambien el rumbo de la votación, la cual hoy tiene en la bolsa el candidato del PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, según los resultados de todas las encuestas.

La reflexión que queda es cuál va a ser realmente el margen de negociación del Verde y el PT en las candidaturas del 2024, ahora que perfilan ir con Morena. Y más aún, si no van con el partido en el poder, ¿pondrán en juego su registro? ¿Alguno de los dos partidos transitaría en una eventual alianza opositora? ¿Los dirigentes del PT y el PVEM ya pactaron con Mario Delgado, el presidente de Morena, cuántos legisladores federales y locales les van a tocar? o ¿en cuáles gubernaturas y alcaldías van a llevar mano? Muchas preguntas.

