México queda a deber en la X Cumbre de Líderes de América del Norte

El 2023 inició con la X Cumbre de Líderes de América del Norte donde se reunieron Justin Trudeau, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México del 9 al 11 de enero. La agenda de esta reunión, de acuerdo al canciller, Marcelo Ebrard, incluyó temas como medio ambiente y seguridad, pasando por salud. México llegó al encuentro con graves deudas como la protección del océano, el combate a la pesca ilegal y el impulso de la pesca sostenible.

El combate a la pesca ilegal combina el cuidado del medio ambiente y el acceso a mercados regionales. A dos años de la firma del T-MEC, México sigue incumpliendo compromisos asumidos. Al suscribir el T-MEC, México se comprometió a comercializar únicamente pescados obtenidos de manera legal y sostenible, es decir, producto capturado de forma que se asegure la existencia de la especie en el futuro. Aun así, de acuerdo con cifras oficiales, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es más del 40 % de la captura total. De acuerdo con la autoridad, cuatro de cada diez pescados en México vienen de pesca ilegal.

Los altos porcentajes de pesca ilegal y la falta de acciones para atender esta problemática han traído a México restricciones comerciales. Desde 2020, México es objeto de un embargo comercial de Estados Unidos (EU) que impide comercializar productos pesqueros del Alto Golfo de California. Además, en 2021, durante seis meses no pudimos exportar camarón a EU, nuestro principal mercado de exportación de este producto. Estas medidas se han impuesto pues persiste la pesca ilegal que ponen en riesgo a especies en peligro.

Por si fuera poco, a partir de febrero de 2022 se prohibió el ingreso de embarcaciones pesqueras mexicanas a puertos de Estados Unidos en el Golfo de México, pues se han encontrado embarcaciones mexicanas pescando ilegalmente huachinango en aguas estadounidenses. Autoridades norteamericanas declararon que, si México no resuelve este problema, el siguiente paso puede implicar restricciones comerciales sobre el huachinango mexicano.

La falta de combate a la pesca ilegal incumple compromisos internacionales y afecta a las comunidades costeras. Además, pone en riesgo el equilibrio marino, al sobreexplotar el mar e impedirle regenerarse. Erradicar la pesca ilegal es un tema prioritario en la agenda medioambiental de países de vanguardia. ¿México estará a la altura del reto?

Una de las medidas que México puede implementar es la Norma de Trazabilidad para conocer de dónde viene el pescado que se vende y dar seguimiento a toda la cadena de valor, desde que se pesca hasta su último punto de venta. Esta herramienta cerraría la puerta al pescado ilegal, pero esta norma se encuentra detenida en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), autoridad obligada a combatir la pesca ilegal.

Mientras México no cuente con herramientas legales que permitan asegurar que los pescados que comercializa vienen de pesca legal y que por lo tanto no ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas marinos o la forma de vida de los pescadores y las pescadoras legales, México seguirá incumpliendo compromisos internacionales y fallándole a su gente, a los más pobres, pues no asegura que puedan mantener su modo de vida ni el hábitat marino que le brinda al país la proteína animal más amigable con el planeta.

Directora de Transparencia en Oceana