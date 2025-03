ISSSTE: derechohabientes sin derechos

En medio de la crisis de violencia y de inseguridad por la que atraviesa nuestro país, hay historias de personas en lo individual que padecen alguna enfermedad que requiere atención especializada y que al momento de solicitar el servicio médico del Estado se encuentran con deficiencias y anomalías.

Cuando una persona ingresa a laborar al sector público o privado, su patrón le informa que a su salario se le descontará un porcentaje que irá directamente para su seguridad social, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE. Así, mes con mes, cada persona trabajadora dedica una parte de su salario con la esperanza de que, si un día se enferma, ella o su familia tendrá acceso a todos los servicios médicos que su padecimiento requiera. Lamentablemente, para la mayoría de los derechohabientes es todo lo contrario.

La señora Evangelina García Aguilar es derechohabiente del ISSSTE debido a que su esposo fue profesor en el sector público y contribuyó toda su vida al ramo de seguridad social en el ISSSTE. Hace unos meses, doña Evangelina fue diagnosticada con síndrome mielodisplásico, por lo que requiere transfusiones de plaquetas recurrentes. Además de que presenta hiperbilirrubinemia. Desde el día en el que recibió el diagnóstico, doña Evangelina se ha enfrentado a que sus contribuciones de toda la vida no fueron suficientes para recibir la atención que necesita.

Doña Evangelina vive en Mazatlán, por lo que en diciembre del 2024 acudió al ISSSTE de ese municipio. Desde el primer día se encontró con que no había especialistas en el hospital, por lo que la doctora que les atendió en ese momento le recomendó a ella y a su familia acudir a un hematólogo particular.

Ya con el diagnóstico con mano, vino la necesidad de recibir tratamiento. Doña Evangelina necesita transfusiones de plaquetas recurrentes, pero para ello, su familia necesita llevar donadores cada semana (las plaquetas caducan cada 5 días en almacenamiento) al Hospital General de Culiacán, en donde reciben la atención, ya que el ISSSTE de Mazatlán no cuenta con Banco de sangre. En los últimos meses, el Hospital General de Mazatlán no ha contado con insumos necesarios para otorgarle el servicio a la señora Evangelina. Han faltado desde bolsas hasta reactivos. Esto ha ocasionado que la familia de doña Evangelina tenga que recurrir a bancos de sangre particulares donde el procedimiento puede costar cerca de $17,000. Al menos la mitad del tratamiento de doña Evangelina ha tenido que ser realizado por la vía particular.

Cuando esto sucede, en el ISSSTE de Mazatlán le han dado la opción a la familia de que la señora Evangelina pueda recibir la transfusión en el ISSSTE Culiacán. Sin embargo, esta “solución” se torna imposible para la familia y para doña Evangelina, pues para recibir plaquetas en el ISSSTE de Culiacán necesitan llevar donadores, y en Culiacán no conocen a nadie.

¿Qué deben hacer doña Evangelina y su familia? ¿Rendirse ante la falta de servicios e insumos en el ISSSTE, la institución que prometió atenderla cuando lo necesitara?

Consulté a personal del Hospital General de Culiacán para poder entender cuál es la razón por la que doña Evangelina, y muy probablemente otras derechohabientes, tienen que batallar y sufragar gastos adicionales para recibir sus transfusiones.

Una de las personas con las que me entrevisté me dijo que en los últimos años se han tenido que licitar los servicios de transfusión. Pero últimamente han tenido problemas para que las empresas cumplan con la demanda de pacientes

La verdadera solución a este problema sería que el ISSSTE restablezca el servicio del banco de sangre que alguna vez existió en Mazatlán y hoy está en el olvido. Con ello se garantizaría el derecho a la salud de pacientes como doña Evangelina que hoy está abandonada a su suerte a la espera de lo que el Hospital General le pueda proporcionar.

@MaiteAzuela