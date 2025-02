Fiscalías como blindaje criminal. ¿Pasarán desapercibidas?

México lleva un mes en el ojo del huracán estadounidense. Han sido cuatro semanas intensas entre amenazas arancelarias, persecución migrante y debates estériles como el del cambio de nombre del Golfo de México. Además de la advertencia de Trump que no ha sido menor de que los cárteles controlan el país y con ello la declaración de considerar algunos como grupos terroristas.

Pero parece que el gobierno federal de Estados Unidos no es el único actor de aquel país que tiene algo que decir sobre nuestro país. Ayer, la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, publicó un informe sobre México que también debe generar debate político en nuestro país por la forma en la que nos ven nuestros vecinos.

Como parte del informe “Doble Injusticia. Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios”, se narra la historia de Pascuala, que perdió a su hijo Mateo de 20 años cuando fue asesinado a tiros mientras caminaba por una calle cerca de su casa. Pascuala buscó justicia ante la Fiscalía de su estado con la presentación de la respectiva denuncia. A pesar de que está detenido el presunto líder del grupo criminal que habría asesinado a Mateo, el juicio ha sido aplazado 14 veces.

Las palabras de Pascuala referidas en el informe erizan la piel: “La gente me dice: ‘Déjalo. Estás amenazada. Dios hará justicia’”, explicó Pascuala a Human Rights Watch. “Yo les digo: ‘Hay un Dios, sí. Pero también hay autoridades aquí en la Tierra. ¿Por qué no hacen nada?’”

Como en el caso de Mateo y Pascuala, de acuerdo con Human Rights Watch son los problemas sistémicos los que socavan las investigaciones y afectan los derechos de las víctimas y de quienes son acusados de los delitos:

1.️ Fiscalías a ciegas: sin peritos ni recursos

Si en México se matan en promedio a más de 90 personas al día, ¿por qué las fiscalías estatales siguen operando como si fueran oficinas de trámites administrativos en lugar de unidades de investigación? No hay suficientes investigadores, fiscales ni peritos calificados. No se puede esperar justicia cuando ni siquiera hay insumos básicos para buscarla.

2.️ La burocracia como aliada del crimen

Las fiscalías están atrapadas en sistemas formales que no funcionan: cada investigación se convierte en un trámite que rebota entre escritorios, y el tiempo perdido se traduce en carpetas olvidadas. La coordinación es un lujo y el intercambio de información entre dependencias parece una misión imposible.

3.️ Sin protección, sin justicia

Los testigos no hablan porque saben que pueden ser los siguientes. Los familiares de víctimas se enfrentan a la misma disyuntiva: exigir justicia o sobrevivir. El Estado, que debería garantizar su seguridad, los deja a su suerte. No hay protocolos eficaces, no hay garantías reales. Lo que sí hay es miedo, el mejor aliado de la impunidad.

4.️ Casos armados a la medida del fracaso

Cuando la presión mediática exige resultados, las fiscalías no buscan la verdad, buscan cerrar casos a como dé lugar. Se fabrican culpables, se manipulan testimonios y se presentan pruebas tan endebles que cualquier tribunal serio las desecharía.

5.️ Corrupción sin castigo

Si el propio sistema no se supervisa, ¿quién lo hará? La corrupción y los abusos dentro de las fiscalías rara vez se investigan. Los malos funcionarios no son sancionados ni removidos, sino promovidos o simplemente ignorados. ¿El resultado? La gente deja de denunciar porque sabe que no servirá de nada.

Este informe pone el ojo en el verdadero centro del problema de la justicia mexicana: las fiscalías. Además, denuncia que hay varias razones para sospechar que la verdadera tasa de homicidios de México puede ser superior a la cifra oficial. Concluye con una serie de recomendaciones a distintas autoridades, pero me parece que la principal a tomar nota en Palacio Nacional es Tomar medidas para mejorar la capacidad humana y material de las fiscalías estatales y los servicios periciales.

¿Las autoridades mexicanas tomarán en cuenta el informe de Human Rights Watch? ¿O solo le hacen caso a las amenazas trumpistas que las acusan de nexos con el crimen organizado? ¿Seguirán pensando que elegir jueces y juezas es la solución mientras en las fiscalías se maquillan cifras y se congelan casos?

