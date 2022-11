Qué desilusión

La Selección de México que se está presentando en la Copa Mundial ha dejado mucho que desear; primeramente, por no estar avanzando y no haber convocado a jugadores como Carlos Vela, Chicharito Hernández y Santiago Giménez, además de no colocar a un centro delantero en un partido clave, contra Argentina, que tuvo como aliado a un director técnico que no ha podido estar a la altura de las circunstancias. Qué vergüenza.

El sábado, me desperté con la ilusión de ver un excelente partido, en el que Argentina se jugaba todo para seguir con vida y México —con una victoria— podría haber avanzado.

Curiosamente, el director técnico de México es argentino y —desde hace meses— creaba dudas, colocaba incógnitas. Se supone que es el líder del equipo mexicano y, como seleccionador, no pudo resolver, y —para colmo— ya con mi playera verde puesta, ilusionado, me entero a través de los medios de comunicación que no coloca a alguno de los arietes que llevó a Qatar y su formación era netamente defensiva. Sin ser especialista, sino apasionado del deporte, me preguntaba el porqué ponía una formación defensiva y no salía al ataque.

Otra vez, como en cada Mundial, muchísimos aficionados de México hicieron el esfuerzo de viajar hasta Qatar, distraer a los asistentes y al mundo entero con sus ocurrencias, y todos ellos —como millones de mexicanos— estaban esperanzados, ilusionados, quizá hasta engañados, de que podíamos ganarle a un muy necesitado equipo de Argentina. Por si fuera poco, entre muchas otras cuestionables decisiones, el técnico se dio el lujo de sacar al Chucky Lozano, quien era el único que creaba algo de peligro en el área argentina.

Me gustaría volver a ponerme la playera verde, pero con un equipo que represente a México en un Mundial, con un técnico mexicano, con los mejores jugadores del momento, que sean jóvenes, con hambre de triunfo y que la afición disfrute más el Mundial con un Tri protagonista. El “¡Sí se puede!” se transformó en “no se puede” y el “Canta y no llores” es lo mismo de siempre. Sí, desilusionado.

