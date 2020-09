Política en el US Open

1. Que el deporte y la política no se llevan…? Claro que se llevan y se llevan muy mal. Todo empezó ayer cuando Kristina Mladenovic de Francia perdió su partido después de haber estado adelante 6/1 5/1 y 40-15.

Mladenovic estaba furiosa de haber perdido con la rusa Varvara Gracheva y declaró “ni los organizadores ni la USTA tuvieron la culpa de que yo no supe ganar mi partido hoy, pero ya basta de tantas pruebas de COVID y desigualdades en el trato con los franceses en este torneo”.

Bueno, pues el problema trascendió hoy cuando Manarino de Francia tenía que enfrentarse a Zverev de Alemania y Manarino y los franceses pidieron que cambiaran el partido de horario y al final lo lograron. Manarino perdió de todas maneras contra Zverev.

De hecho no hay que olvidar que Roland Garros en París se celebrará en un mes, pero como dicen los franceses “con nuestras reglas y protocolos de seguridad y de salud”. El problema se originó porque previo al torneo uno de los jugadores franceses fue positivo de COVID y lo descalificaron. Algunos tenistas franceses jugaron cartas con él infectado y entonces los organizadores apretaron los protocolos y eso no les pareció a los tenistas franceses y se enojaron diciendo "que no estaban en ninguna cárcel".

2. Novak Djokovic está en el ojo del huracán, pues es de los pocos jugadores que prefiere rentar una casa y el Comité Organizador fue el que se la ofreció por tres semanas por 40,000 dólares.

Los jugadores llegaron a Nueva York y jugaron el torneo ATP 1000 de Cincinnati, pero en Nueva York y Nole, como es el jugador de tenis que más premios ha ganado, más que Roger y que Rafa, se dio el lujo de rentar la casa y no quedarse en el hotel, que es la burbuja de la que tanto hablan y donde se están quedando casi todos los participantes. Mientras Nole trata de distribuir los premios en los torneos con su nueva agrupación de una manera más equitativa, hay algunos que se atreven a criticar al serbio por rentar una casa tan cara y no quedarse en el hotel oficial.

La verdad es que cada quien hace con su dinero lo que quiera y quizá a muchos no les parezca, pero Djokovic gana tanto dinero que puede rentar la casa en Nueva York y además donar escuelas en Serbia. Nadie dice nada cuando Roger Federer renta aviones para desplazarse y otorga donativos en África y ni de Rafa Nadal que desea dejar su legado con academias de tenis en varias partes del mundo, incluido Cancún y hace obras de caridad en España.

3. Denis Shapovalov y Taylor Fritz, ambos de 21 años de edad y miembros de la nueva generación de estrellas del tenis ofrecieron un partido lleno de emociones en 5 largos sets. Cuando todo parecía que el norteamericano Fritz se adjudicaba el partido, Shapovalov sacó la magia, y vino de atrás para adjudicarse el quinto set y darle a Canadá otro triunfo más en este torneo.

El tenis canadiense se puso a trabajar hace algunos años y los resultados están a la vista. Canada empleo profesores canadienses, los concentró, los apoyo y tienen una campeona del US OPEN en Bianca Andreescu y ahora a varios tenistas canadienses avanzando en el US OPEN en las clasificaciones mundiales.

4. No olvidemos que para ganar un torneo de Grand Slam, la campeona y el campeón tienen que ganar 7 partidos en un lapso de 14 dias, así que aún falta mucho.

