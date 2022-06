Lo de Serena es un capricho

Serena Williams está considerada entre las mejores tenistas de la historia, se ha empeñado en empatar el record de mas Grand Slams ganados que tiene la australiana Margaret Smith Court los cuales se le ha negado, pero nunca dudaremos que Serena ha sido una campeona fuera de serie, no diría ejemplar por sus desvariadas conductas con jueces, publico, medios así como sus irrelevantes posturas de diva que no han dejado ningún buen ejemplo ni ninguna herencia.

A sus 41 años solicita una invitación especial de Wimbledon para jugar el torneo y pierde en la primera vuelta dejando un amargo sabor de boca empañando sus grandes títulos y sus mejores momentos. Serena ya no juega, ya no entrena, su evidente estado físico la delata siendo ademas un enorme capricho así como uno de los más vivos ejemplos de los grandes deportistas que no saben retirarse a tiempo.



La primera semana de Wimbledon siempre es de enormes congregaciones, muchos jugadores, enormes draws en todas las categorías, público, jueces, fiestas de los patrocinadores, hacen de esta fiesta el DisneyWorld del tenis y de las experiencias que se viven al entrar a los “grounds” de tan prestigiado y aristocrático club de tenis que lleva como nombre The All England Club, un orgullo de los ingleses y del deporte mismo.

Esta primera semana hay muy pocas sorpresas y tanto Novak Djokovic, como Nadal, Alcaraz y Tsitsipas avanzan sin mayores problemas y los colores verde y morado brillan en sus preciosos jardines que rodean sus canchas.

Roger Federer es el gran ausente de Wimbledon. Roger ha sabido diluir paulatinamente su imagen al rebasar los 40 años de edad. El suizo ya no tiene la misma magia que lo ha hecho grande.

Federer trabaja en un retiro lento, justificado por sus cirugías de las cuales no se ha recuperado para regresar, ademas sus compromisos con los patrocinadores y sus innumerables fans continua latente y seguramente lo veremos en uno que otro evento, pero ya sin la intensidad a la que nos tuvo acostumbrados. Vamos, Wimbledon se empezara a poner emocionante a partir de este fin de semana.

