Si ya sabemos que muchas de nuestras federaciones y asociaciones deportivas no funcionan, es tiempo de enfocarnos en los clubes de México, ya que son extremadamente importantes, debido a que las instalaciones deportivas públicas son limitadas en cantidad, calidad, oferta de clases y —además— su administración es muy complicada, ya que no existen presupuestos para mantenimiento o, si existen, no se utilizan correctamente.

Los clubes tradicionales en México están teniendo severos problemas económicos por la situación en la que vivimos y, para contrarrestar este déficit, podrían subir las cuotas, pero —si suben sus mensualidades— empiezan a tener sensibles bajas de usuarios que ya no pueden pagar los gastos de mantenimiento, más los costos provenientes de las clases que requieren los hijos.

¿Cómo se puede ayudar? Bien, los clubes tienen que pagar altos costos de predial, de recursos humanos, de agua, luz, jardinería, mantenimiento, remodelaciones, etc., por lo que ya no pueden darse el lujo de contratar a mejores profesores. En esta problemática, hoy en día, se da un círculo vicioso.

Este es un problema complejo y difícil para un padre de familia que desea que su hijo se forje como deportista, y para el club es otro problema, pues la mesa directiva quiere mantener estándares en el club. Asistir a uno se convierte en un lujo que solamente pocos se pueden dar.

Puedes leer: "Los millonarios de 2020"

Las escuelas, privadas o públicas, no ofrecen estas clases, siendo sólo algunas universidades privadas las que abren sus puertas a deportistas de alto rendimiento para que los representen, pero no para desarrollar atletas.

La función de los clubes deportivos es determinante y, por ello, deberían contar con el apoyo de sus federaciones para poder acudir a los dirigentes de las diferentes ciudades y solicitar ayuda económica, a través de rebajas importantes en costos de predial, luz y agua, además de recibir un estímulo económico para que se inviertan en programas de enseñanza deportiva.

Claro que esto sería bueno en un mundo perfecto, pero —antes— los directivos de federaciones y asociaciones se tendrían que preparar para ofrecerles a los clubes cursos para profesores, evaluarlos e impulsarlos, integrando y dando oportunidades de trabajo a docentes mexicanos que se preparan en las escuelas.

¡Vamos! Esperemos que nuestras autoridades gubernamentales colaboren en una reducción de impuestos de predial, de agua y luz a los clubes que estén realizando bien sus tareas. Todo esto no es fácil, pero —si todas las partes colaboran— habrá resultados a mediano plazo.

[email protected]