Cambios y tendencias

Recuerdo con emoción, a mediados de los 70, cuando el periodismo deportivo se convertía en una modalidad informativa de alto impacto social por la globalización del deporte, sobresaliendo los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Futbol.

Otros deportes estelares, por su universalidad, eran el boxeo, el tenis y el automovilismo. México, en ese entonces, tenía dos canales de televisión que le dedicaban tiempo al deporte: Canal 13 (estatal) y otro privado, Televisa, que competían por tener un mejor contenido y le daban su lugar a ese gran movimiento mediático que representaban los deportes.

En aquel entonces, destacaba “DeporTV”, conducido por José Ramón Fernández. Muy visto, popular y respetado por su entonces moderno formato, que daba un repaso a cada una de las importantes disciplinas, con comentaristas especializados y exhibiendo videos de actividades deportivas de Estados Unidos. Televisa, por su parte, contaba con “Acción”, con un formato ligeramente diferente, sin comentaristas a cuadro, dinámico y también muy seguido. Ambas televisoras competían por contenidos y eran un universo pequeño de comentaristas y periodistas deportivos, quienes tenían que prepararse y estudiar.

Entérate: Se estrena el documental de Michael Jordan

Esta competencia hizo que creciera una mejor oferta de periodismo deportivo en México, a través de los medios electrónicos, sin sustituir a los diarios deportivos.

En ese entonces, la programación de radio comenzaba a tener espacios dedicados a programas deportivos, en AM. Ya se hacían transmisiones en vivo de partidos de la Liga Mexicana de Beisbol, boxeo, futbol y tenis. En esa época, me llamaba la atención la cabina permanente de radio instalada en el estadio de tenis del Deportivo Chapultepec, para transmitir Copa Davis y otros importantes torneos. Años más tarde, Stereo 100, estación de FM, se convirtió en la primera estación en aventurarse con programas deportivos hablados. En éstos se hacían transmisiones de los principales eventos, vía telefónica, desde las sedes de Juegos Olímpicos, torneos de Grand Slam, Fórmula 1 y otros, además de los programas diarios que cubrían noticias.

En televisión por cable, satelital y ahora con las nuevas plataformas digitales, existe una enorme oferta de programas de televisión, de transmisiones de eventos en directo, de noticiarios y programas de debate. Ahora, se ha sumado la consolidación del internet y la inmediatez de las redes sociales.

Aún recuerdo las palabras de José Ramón a su grupo de comentaristas antes de cualquier evento, diciendo “prepárate, estudia, observa y entre menos palabras, menos tonterías vas a decir”.

Ya marcada la tendencia en el periodismo deportivo, viene el cambio con el internet y plataformas con oferta deportiva. La manera de producir noticias y análisis en todas las plataformas, ha creado un cambio de fisonomía, otra manera de apreciar el comentario deportivo y, si no hay preparación, y no hay estudio, el comentario y análisis no tendrán credibilidad, porque el internet y las redes sociales te rebasaron por la izquierda. ¡Vamos... A prepararse y estudiar!

[email protected]