Un tema espinoso que requiere aclaración

Lo que sucede en Argentina, es muy interesante y aleccionador, ahora que masivamente, cambiaron al kirshnerismo comunista, por alguien que defiende la vida desde su concepción, que es partidario de la libre empresa, de la democracia, de la libertad de expresión, la religiosa y que “verdaderamente” busca el progreso de su país y el bienestar del pueblo. (No el de la 4ª Trastornación). O sea, justamente lo que queremos para México. Consecuentemente, enfrenta la hipocresía socialista.

Su estrategia se cimentó en tres puntos: economía, seguridad y batalla cultural. La prosperidad de un pueblo, en contraposición de lo que estúpidamente sostiene la “Vicecandidata”, de que no es necesario trabajar, para tener un buen nivel de vida. No entiende, que solo necesitamos una oportunidad para conseguir un empleo con un salario digno. Ya que es produciendo, como las naciones prosperan. El gobierno solo debe establecer y aplicar leyes justas, para evitar, lo más posible, los abusos. En lugar de asociarse y abrazar cariñosamente delincuentes, determinó combatirlos. Y, algo vital, que pocos gobernantes detectan, también decidió entrarle a la batalla cultural, que los promotores de la Agenda 2030 oculta y perversamente realizan por muchos frentes. Entre otros, el feminismo hegemónico, movimientos “aborteros”, la ideología de género, el parasitismo estatal; diseñados para socavar la sociedad y envilecer al ser humano. (Esto no se detecta fácilmente, pero está). Su Justicia social, la realizan despojando a los que tienen para darles, una parte, a los que no tienen. Esto lo hacen para promover la miseria. Los pobres, son más controlables.

Milei recibió un país económicamente arruinado, que requería medidas dolorosas para la población. Los zurdos, que perdieron sus jugosos “negocios”, inmediatamente, con sus sobadas “mentiras”, intentaron derrocarlo, pero sabiamente, el pueblo los ignoró. Creyeron que cuando les apretara el cinturón, tendrían oportunidad de organizarle un mitote. Pero, ¡oh sorpresa! Los argentinos están muy contentos. De traer una inflación del 3,700% en noviembre, para marzo era del 11% y en abril será de un dígito. Además, cada día, su popularidad crece internacionalmente. Justamente lo contrario sucedió con el “Candidato-Presidente”, que por su proceder maligno, la historia, lo espera en su estercolero. No sabe quedarse callado., Es valiente. Fue a una de las sedes globalistas y en su cara les dijo sus verdades. Las grandes cadenas internacionales “desinformadoras” del globalismo o “chayoteadas”, lo acusan de loco y le cuelgan infinidad de defectos. Pero con sus “Estos Datos” está liberando a Argentina de la miseria “marxistoide”.

Por esto, convendría que Xóchitl, en lugar de reclamarle a MIlei, de forma que podría interpretarse algo de soberbia, al pedirle que se lo dejara a ella, mejor le permitiera ejercer su Derecho de Réplica”, ante un brabucón injerencista. Pues sería conveniente hacer un frente internacional para enfrentar al complot socialista.

Ya que andamos en Argentina, encontré que Agustín Laje, un conferencista internacional muy prestigiado que se define como de Derecha Extrema y con argumentos muy sólidos, defiende la vida, desenmascara la batalla cultural con la que el globalismo socava al mundo. Tiene muchos seguidores en México. Nada más que ahora si patinó. En algunos videos ha comentado que los mexicanos estamos perdidos, pues teníamos dos candidatas globalistas, una del gobierno y la otra, abortista y colaboradora de la agenda 2030. Que, el PAN la escogió estúpidamente. Con su opinión desinformada y con su prestigio, a más de algún elector desorientó.

Con su desconocimiento favorece la dictadura que con tanto denuedo y valor combate, y nos “jode” pues, en primer lugar, necesitamos urgentemente promover el voto para derrotar a la “Vicecandidata”, pues enfrentamos una elección de estado, si nos gana, irremediablemente nos encadenará al socialismo. Además, con su error, fortalecerá un movimiento irracional, de católicos despistados, que promueven votar por un candidato que ni pizca tiene de posibilidad y ni idea del gobierno, pero que es muy católico. Cuando no necesitamos un “santo”. sino alguien con posibilidades para derrotar al marxismo. Este santo y sus votantes, en una elección tan difícil podrían significar la derrota de México.

Este muchacho desconoce que, hace meses, aunque había algunos precandidatos que podrían ser excelentes presidentes; ni todos juntos, completaban un candidato con alguna posibilidad de éxito, ante una títere que, con el apoyo presidencial, inició su campaña desde hace buen tiempo. Quienes amamos a nuestro país, ante ese desolador panorama estábamos abatidos. Pero el cielo se apiadó de nosotros.

Había un trio de senadoras que prácticamente eran la únicas, que enfrentaban las maldades, ineptitudes, estupideces y caprichos del tirano, que como no tiene palabra de honor, se burló de una de ellas y la dejó que tocara la puerta sin abrirle. Y por esto, un amplio sector social, le suplicó que fuera nuestra candidata, después de unos días dijo: ¡Si ustedes van, yo voy!

Es una mujer nacida en un pobre pueblito indígena. Vivió violencia familiar y muchas carencias. Pero luego, con un espíritu de lucha y constancia, pasó por la UNAM, recibió adoctrinamiento marxista y con un tremendo esfuerzo, se tituló y puso una exitosa empresa. Cuando empezó a sobrarle dinero, no le ganó la ambición y decidió, crear una fundación para alimentar niños indígenas. Por su desinteresada labor, Fox, con dificultades, la puso al frente de una institución indigenista. Recorrió la república de arriba abajo y benefició muchos poblados pobres. Promovió carreteras, escuelas y universidades. Sin ser panista, el PAN, la apoyó para candidata a una Delegación y luego para senadora.

Si tres partidos aceptaron su candidatura, lo hicieron forzados, pues estorba, sus “movimientos políticos”, pero solo con ella tenían alguna posibilidad en la elección. Esto nunca se había dado, desde hace años, todos los candidatos eran puestos o impuestos por las camarillas dominantes. Además, aunque le han buscado hasta debajo de su almohada, no le han encontrado un solo peso mal habido, y esto, en este medio es una rareza. No tiene compromisos con alguna “camarilla” y, aunque no es perfecta, tiene muchas cualidades. No es difícil que sea el mejor candidato de nuestra historia. Es sensible al dolor de los demás, es inteligente, visionaria, capaz, profesional y humana. Conecta con la gente y parece sincera. Esto es una rareza. Pinta que podría convertirse en el mejor presidente de México.

Si nos equivocáramos, sería una esperanza fallida, mucho menos dañina que si se continuara con la destrucción del país, su democracia e instituciones. Sabemos que, aunque dice defender la vida, solo defiende la de los que lograron nacer. Parece que sus asesores, no son tan “xingones”, pues no la orientan bien, en este tema tan delicado y controversial, que lastima a muchos mexicanos. Algo parecido sucede con su simpatía por el movimiento LGBTYQWYZYUOFGYU, uno de los malignos tentáculos globalistas. Este es un tema que convendría atendiera adecuadamente.

A ti Agustín, te suplico de la manera más atenta, que no opines sin saber, nos causas daño, pues promueves al partido más fuerte de México, el abstencionista, favoreciendo al socialismo que queremos sacudirnos. Investiga, estas desinformado. Ojalá que esto llegara a tus manos, pero no tengo otro medio.

Ya andando en Sudamérica, encontramos el conflicto con Ecuador. Lo que confirma que al Candidato-Presidente todas las leyes le valen pito y que así como tenemos un sistema legal, vulnerable; en lo internacional pasa lo mismo. Un solo individuo ha podido causar terribles daños al país y pitorreándose de leyes internacionales, demostró su vulnerabilidad pues no contemplan cómo proceder, cuando una embajada, violando la ley, asila un delincuente juzgado. Ante esta laguna Ecuador, buscando justicia, invadió ilegalmente una embajada que ilegalmente albergaba delincuentes. Ambos violaron la ley, pero, ante esa indefinición, solo a uno asiste la justicia.

Esto nos reconfirma los nexos del “Troglodita Palaciego” con el narco, pues, uno de los asilados está relacionado con el narco. Tenemos que asistir forzosa y masivamente a las urnas para votar por la dictadura o la democracia.