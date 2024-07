Pusieron el último clavo al ataúd de la elección

De verdad que los “madrazos” no dejan de llovernos, y eso que aún no arranca oficialmente el amenazante “Neomaximato”. Lo grave es que los fregadazos, una vez más, no vienen del enemigo. Este dolerá, desilusionará y “encaboronará” a muchos. Resulta que, aunque la “Calcandidata”, o su jefe, ya andan repartiendo carteras, no pueden hacerlo porque, aún no ha sido declarada Presidente Electa, lo cual, aunque “aiga sido como aiga sido”, todo indica que será declarada, más ahora que Xóchitl les ayudó. La pequeña esperanza que existía, estaba en la impugnación que interpuso, en donde solicitó que se revisara la elección porque decía tener pruebas de irregularidades y, afortunadamente, el Tribunal la aceptó. Pero como Xóchitl, ni alguien de su equipo asistió a la audiencia para el desahogo de pruebas, todo indica que, de esta forma infame, mataron la esperancita y ya podrán declararla Presidente Electa.

Para “defenderse”, al estilo de los políticos, alegó que fue avisada tan solo con un día de antelación. Cuando un candidato sabe que está contra una Elección de Estado y del Narco, en la que hay un INE y un Tribunal Electoral infectados, y que tuvo la fortuna de que le aceptaran la impugnación, debe estar consciente de que debe tener todo perfectamente preparado para que en el instante en que le pidan que se presente al desahogo de pruebas lo haga instantáneamente. Máxime, si alimentó la esperanza de los electores, pidiéndoles que le enviaran pruebas, para luego, salir con la batea de babas, que dejó plantado al Tribunal el día que la citaron, echando a la basura sus pruebas y su entusiasmo, así como una oportunidad de oro para defender la democracia y a los mexicanos, y, en su caso, exhibir el fraude. Ya no es una cuestión política, ni algo que se resuelva en redes, es algo legal, que debió atenderse en el tribunal personalmente. Esto desconcierta y decepciona terriblemente a muchos. Lo grave del asunto no es que haya perdido simpatizantes, sino que otra vez desilusionó e hizo enojar a muchos, lo que incrementó el nefasto derrotismo existente, que tan perjudicial resulta en la situación actual, la cual exige una enorme multitud de mexicanos reaccionarios, y como normalmente somos agachones, esto, pegará al pesimismo y el derrotismo, lo que resultará muy perjudicial para el futuro de la patria.

Lo triste es que hay indicios de que, Xóchitl aún con sus limitantes y que muchos la rechazaban, (algunos a lo idiota), probablemente fuera la mejor candidata de todos los tiempos. No tenía cola real que pisarle, no tenía compromisos políticos, era una candidata sensible que estaba del lado de los ciudadanos, no de los políticos. Presentó propuestas adecuadas para solucionar problemas que lastiman al pueblo y tenía algunas otras ventajas. Todos los candidatos anteriores tenían cola y su candidatura se la debían al partido o a alguna camarilla. Pero en cuanto, empujada por una distorsión de la democracia, felicitó a quien, gracias a un proceso sumamente disparejo y antidemocrático, la derrotó, prácticamente se la tragó la tierra y solo habló de proyectos legislativos que difícilmente serán aprobados.

¿Qué le pasó? ¿Perdió la brújula? Declaró que no pretendía anular la elección. ¿Entonces para qué impugnó? ¿Se le cayeron los ovarios, se le desvaneció la valentía, le falló su ingeniería, se le acabó su inteligencia y todo aquello que tanto pregonó? Felicitándola y abandonando todo, acabó de romper el corazón de muchos y de alguna forma, convalidó el encumbramiento dudoso de la pupila del “jefe Máximo de la Trastornación”, (o sea la dictadura que están implantando), e incrementó el desánimo. Lástima. ¿Dónde quedó aquella candidata que arrastraba multitudes?

Esto, aunado a la mala actitud que siguen manteniendo los “partiditos”, con la que están “autosuicidandose”, nos indica claramente que la sociedad está obligada a redoblar sus esfuerzos, ya que es la “única” que puede rescatar a la patria. Se vislumbran tiempos muy difíciles. La situación económica va a complicarse por el terrible derroche y desperdicio irresponsable de recursos. Y si siguen como van, habrá inversiones y las que hay, se irán. Muchos logros que costaron mucho tiempo y esfuerzo, de un plumazo los están desapareciendo, por lo

estaremos mucho peor que antes. Esto no es para que nos asustemos y nos paralicemos; es para que tomemos consciencia que las cosas estarán más difíciles y exigirán más de nosotros, así que preparémonos para una lucha más complicada. Veamos a los venezolanos, ahora que tienen unos buenos candidatos y han redoblado sus esfuerzos, al parecer tienen grandes posibilidades de, por fin, derrotar a la tiranía. Hay ratas “cuatroteras” que están siendo investigadas en el extranjero y pudiera ser que esto ayude en algo. No hay que perder la fe. Los milagros se dan. ¡No claudiquemos!

Ahora vamos a cambiar de tema, sin cambiar, y entraremos a un asunto que se mezcla con el espinoso y controversial, pero no intocable, tema religioso, así que, a quien le moleste esto, mejor le deje aquí. Encontramos videos dónde, Bukele, como jefe de estado, sorprendentemente, habla de Dios. Por fin alguien lo hace. Lo curioso, es que al parecer es mahometano y no sabemos cómo perciban a Alá. Pero como el padre de Bukele, antes de ser mahometano fue evangelista, y su esposa también; posiblemente por esto, al referirse a Dios, lo hace como cristiano. Es decir, un Dios tan poderoso y sabio, que no solamente diseñó y creó desde los elementos que conforman al átomo, hasta al infinito universo y la vida, sino que es tan, pero tan grandioso, que, aunque a su modo, el cual muchas veces los humanos no entendemos, mantiene una relación amorosa, íntima y muy personal con cada uno de nosotros.

La decisión de tocar este asunto, surgió viendo un video donde Nayib relataba como enfrentó a la delincuencia. La violencia tenía aterrorizada a la población y había que acabarla. Entendió que la lucha contra el mal se da en dos niveles: el material y el espiritual y que hay que actuar en ambos. Para vencer al mal material, hay que vencer espiritualmente. Con su equipo de seguridad detectó que había tres grupos y decidieron atacarlos uno por uno. Pero temían que en cuanto iniciaran las acciones, morirían inocentes. Antes de iniciar, se pusieron a orar y, sin una sola muerte, obtuvieron resultados extraordinarios. Y de ser uno de los países más peligrosos, en un plazo corto, pasó a ser de los más seguros, lo que les abrió un nuevo horizonte. Al entrevistarlo un famoso periodista estadounidense, comentó que ahora, ya tenía los tres principios para enfrentar el problema económico. El entrevistador se destanteó al escuchar que el primero, era buscar la sabiduría de Dios y ahí se atoró. Efectivamente, suena desconcertante que, el primer punto para resolver un problema 100% material, sea buscar la sabiduría de Dios.

Y Bukele en varias entrevistas y exposiciones menciona la ayuda de Dios para diferentes asuntos gubernamentales. Si analizamos a fondo esto, encontraremos que también algunos dictadores títeres globalistas saben esto, nada más que lo hacen del lado espiritual oscuro. Así, el “Jefe Máximo de la Trastornación” en la mañana protestó legalmente y en la tarde en un rito chamánico, ampliamente difundido, se arrodilló, bien para consagrar la patria o su sexenio a esas fuerzas malignas. Se oye que en palacio se realizan ese tipo de ritos. Castro y Chávez los realizaban, igual Maduro y Ortega. Se escucha, que Rosario Murillo, su esposa, es la bruja mayor del mundo.

Por esto, sería sumamente conveniente que los verdaderos estadistas, para resolver exitosamente los problemas que los aquejan y conseguir el bien de sus países, recurrieran al Bien espiritual. Esto, de tomar en cuenta lo espiritual en el gobierno, desgraciadamente, es ignorado, con lo que, los jerarcas del mundo se pierden de la mejor oportunidad para construir un mundo mejor.