Repasando patrañas de la 4ª trastornación

Las noticias brotan a borbotones, siete años de corrupción y destrucción, no pueden ocultarse y la cloaca se derrama tanto, que imposibilita comentar al día. Personeros emblemáticos de esta Trastornación comunista, son atrapados contradiciendo sus predicas. El flamante Presidente del Senado y porro reventador, clasista y fifí José Gerardo Rodolfo del Niño Andrés Fernández Noroña, inspirado por su pobreza franciscana, festejó su cumpleaños con nuestro dinero, en Europa, acorde a su clasismo y egolatría comunista, viajó en primera, “hospedose” como potentado y disfrutó exquisitos manjares capitalistas. Para tales “sacrificios”, fue “presumir”, ante el Congreso Europeo, los supuestos “logros” de la 4ª Trastornación, nunca vistos en el mundo. Con su soberbia característica, les presumió que son tan “democráticos”, (omitiendo su “súpermegafraudesote”), que, hasta los jueces, (previamente palomeados), serán “votados”. Pero, al anunciarlo, el recinto quedó prácticamente vacío. Eso del derroche, no es exclusividad “cuatrotera”, es una costumbrita burguesa comunista. La camarada argentina Cristina Krishner, en una visita a Paris, se botó US$100,000 en chanclas de marca.

La impunidad para “cuatroteros” serviles, sigue viento en popa. Con su tradicional incongruencia globalista, que se manifiesta universalmente, el “MORENARCOPRIAN”, inexplicablemente, respaldado por mujeres, que, aglutinadas en torno al agresor, coreaban: “no estás solo, no estás solo”, por agredir a su media hermana le otorgaron al “Cuauh” la impunidad del “bienestar”. ¿Mujeres defendiendo a sus agresores? ¡Que alguien me explique!

Es que, todo lo surgido de la 4ª Trastornación, conlleva perversidad, ineptitud, impunidad, irracionalidad, absurdo, injusticia, falsedad, corrupción, dictadura, caos, abuso, despilfarro, insensibilidad y demás. Accidentalmente, escuchamos las soporíficas patrañas de la “Subsub” espuria (con A), de una mañanera, realizada en Manzanillo hace tiempo, y como, escuchamos algunas engañifas básicas de la 4ª Trastornación, mismas que escucharemos mientras este sexenio dure; decidimos hacer algunos comentarios. Luego de recibir kilos de incienso que le ofrendó servilmente la gobernadora colimense, tomó la palabra y redobló la humareda de incienso, para su amo. (De verdad que hay humanos sin dignidad). Habló de la grandiosidad única que ha significado para México el cambio, (destructivo), que, a partir del nefasto 2018, comenzamos a padecer. Obviamente, que para ella es maravilloso, gracias a eso, obtuvo su “medio hueso”, aunque la domine “Plutarco López Obrador”. Ahora que se les apareció el Coco Trump, se encuentra entre la espada, la pared y su voluntad. Elogió las sublimes frases (huecas), de su Titiritero: “El gobierno, no puede separase de su pueblo” (Claro, si no, ¿cómo lo “jode”?) Sin morderse la lengua, despotricó contra los “feos” gobiernos “anteriores”, (quienes, por menos “piores”, añoramos). Culpándolos de solo acercarse al pueblo en tiempos electorales para comprar el voto y ofrecer programas, (ellos están permanentemente en tiempos electorales), pero, ya en el poder, lo olvidaban y se dedicaban a llenar sus bolsillos. Pero que, eso, ya cambió, porque llegó la 4ª Trastornación a la vida pública de México. (Juar, juar, juar). Refirió; que en lugar de “dos mujeres, un camino”; la alcaldesa de Manzanillo, la gobernadora y ella, ahora, eran “tres mujeres un camino”. ¿Qué camino? El camino de la transformación de la vida pública de México. Mostrando desconocimiento de nuestra verdadera historia, (tal vez, conozca mejor la de Lituania y Bulgaria, naciones de sus ancestros), presumió que en 2018, algo extraordinario pasó en nuestro país. Después de muchos años de lucha, un gran movimiento que, (basado en mentiras y falsedades de un individuo), fue conquistando, (engañando), el corazón del pueblo para llevar a la presidencia, al mejor presidente que ha tenido este país, (tan “mejor”, que está escondido y lo esperamás el lugar preminente del estercolero de la historia). Tanto les molesta a sus adversarios, que, no pueden olvidarlo. Pero, que lo importante, era que el pueblo lo lleva en el corazón. Que, en 2018, México inició una revolución. No como las revoluciones previas, porque, ha tenido cuatro trasformaciones que son revoluciones, porque transformaron de fondo, de raíz lo que ocurría en el país”. (sic). La primera, fue la Independencia, (con lo que

perdimos medio territorio), en la que participaron, la heroica Josefa y Leona Vicario. Fue una revolución violenta. Murieron muchos, pero logró construirse un país libre, soberano, independiente. (Controlado por la masonería). En 1824, con la 1ª Constitución, nos convertimos en república. (Que está por desparecer). La 2ª, La Reforma, separó la Iglesia del Estado. Emitió la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, (que, acabaron con las instituciones caritativas que fortalecían a los pobres y educaban nuestra niñez). 3ª, la Revolución Mexicana, también violenta, que logró derechos sociales para el pueblo, (pero nos subordinó al gobierno gringo y enjaretó el priismo). Afirmó, que de 1982 a 2018, vino el período “neoliberal”, (invento suyo). Pero que el pueblo fue organizándose para lograr una transformación pacífica. (Su perjudicial 4ª Trastornación). Pero no por ello menos profunda. En solo seis años, ocurrieron muchas cosas, una trasformación, en la que el pueblo y el gobierno; uno solo. (¿Dónde? Ahora, en la peor trastornación de todas, el pueblo no cuenta ni tantito). Que lo principal, fue que separó el poder económico, del poder político (y lo ligó al narco). Y el gobierno, comenzó a servirle a su pueblo. (A servirse de). Que, así dejó de haber gobiernos que miraban a unos cuantos, los de hasta arriba y comenzó a haber un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que esa, era la verdadera democracia. Que, en su campaña, comentaba dos cosas. Que se trataba de continuar con la “transformación”, sin regresiones al pasado y que era tiempo de mujeres. Que la continuación de la transformación, consistía en seguir gobernando con los mismos principios. Que el máximo principio, era por el bien de todos y primero los pobres, (entre más, mejor), que, cuando se apoyaba al que menos tiene, entonces a todo México le iba mejor. Que nuestra economía, ya era muy sólida, muy fuerte, (casi sin crecimiento desde 2018), y que eso era gracias a los programas de bienestar, (¿Cuándo regalar dinero genera progreso?), al aumento del salario mínimo y apoyando al que menos tiene. Que se estaban reivindicando los derechos del pueblo. Que los neoliberales, hacían creer, que el pobre era pobre, porque no trabajaba. ¡Falso! Hay familias que trabajan de sol a sol y no consiguen lo mínimo indispensable. Que era un sistema opresor, que impedía que las familias tuvieran bienestar. Que hay derechos del pueblo, que establece la Constitución. (¿Segura?) Para terminar, mencionó el derecho a la educación, (pero educan tan mal, que forman individuos con un nivel académico tan pobre, que los inhabilita para sobrevivir en un mundo tecnológico, aunque bien adoctrinaditos). Del derecho a la salud, poco faltó para que hablara de Dinamarca, cuando es un servicio que empeora día con día. Del derecho a la vivienda, dijo que INFONAVIT y FOVISTE otorgaban créditos impagables y, nomás de lengua “cuatrotera”, acusó que era corrupción. Que ahora, el INFONAVIT, además de prestar, construiría un millón de viviendas para los que menos tienen. Pareciera que se siente en campaña. Manifestó su deseo que no regresaran los gobiernos del pasado, sino que regresaran lo robado. Con esto, la corrupción del bienestar crecerá más. Y, si sucede como como con el aeropuerto, el Tren Maya y Dos Bocas: corrupción y fracaso seguro.

Después de este análisis, vemos que no cambian, su perversidad, falsedad y “Otros Datos”. Hoy hay demasiados sucesos, siguen conociéndose perversidades. Pinta, que su democracia “única” en el mundo fallará el día de la elección. Se oye que Trump está logrando que dejen los “abrazos”. Ya están haciendo incautaciones cuantiosas, atrapando cabecillas narcos y se oye que caerán “narcogobernantes”. Por algo el “Ex” no aparece, hay quienes aseguran que huyó a Cuba. Se menciona que, “Andresito”, su delfín. está involucrado en el huachicol. Esperamos que sucedan cosas buenas. Mantengámonos informados, hagamos lo que esté a nuestro alcance y oremos fervorosamente1,388.