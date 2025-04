La verdad está a nuestro alcance, pero hay que buscarla

Los males ocasionados por la falsedad, ineptitud, indiferencia, corrupción, perversidad, necedad y otros males, de todo tipo causados por la 4ª Trastornación, tanto de ayer, hoy y mañana, siguen en pleno apogeo. Son tantas, que muchas pasan sin darnos cuenta. Y si sumamos las noticias de un mundo, que está para llorar, por la pérdida de valores y la lucha que públicamente está efectuándose entre la conspiración globalista y la libertad. Lucha que genera incertidumbre, en la que está presente la infaltable desinformación, que va mucho más allá de una lucha de aranceles entre Washington y Beijing.

La muerte del Papa Francisco, atiborra las noticias. Aunque la propaganda predominante, lo pinta como un extraordinario Papa y satura de loas. Si bien los católicos le pedimos al Dador de la vida (y la muerte), que tenga piedad de él y lo tenga en el cielo; muchos creyentes de a pie, tenemos serias dudas sobre su desempeño. Desgraciadamente por la debilidad humana, ha habido Papas y jerarcas eclesiásticos que obran contra las enseñanzas verdaderas de Jesús. Tal vez digo una burrada, tipo “Lenina”, la autonominada “Ministra del Pueblo”, pero como que hay dos Iglesias, como sobrepuestas o algo así, con límites confusos. De un lado está la Iglesia perfecta fundada por Jesús, aquella contra la cual no podrán los poderes infernales, cimentada en principios inmutables, del otro, la conformada por la jerarquía eclesiástica, que es la que vemos. Desde su arranque enfrenta infinidad de ataques, unos, compresibles, por la diversidad de formas de pensar e interpretar la realidad y las costumbres predominantes, pero otros, inspirados por el mal, para desviarla, usarla o desaparecerla. Así que, si sobrevive, es gracias a la promesa de protegerla los ataques satánicos. Cuentan, que Napoleón, en la cúspide de su poder y soberbia, muy orondo le espetó a un cardenal: “Yo voy a acabar con la Iglesia”, el cardenal, entre sonoras carcajadas, le dijo: “nosotros, en cientos de años, no hemos podido, tú, menos”. Efectivamente, le han aparecido bastantes enemigos desde adentro. Lutero era fraile agustino y causó tal daño, que hoy, existen 33,000 denominaciones diferentes. Y parece que vienen otras más. Se escucha de los obispos alemanes. Aunque predominan los elogios, Francisco desconcertó con actos dudosos. Permitió que en el Vaticano se adorara a la Pacha Mama, que el PCCH nombrara los obispos de la Iglesia patriótica China y, sorprendentemente, calló ante la furibunda persecución religiosa, parecía estar de acuerdo con la globalista Agenda 2030, manifestaba amistad con tiranos “comunistoides” y múltiples actos sospechosos. Ahora dicen que, en los rituales mortuorios, había varios signos masónicos. Para un pueblerino, es difícil saber la verdad, pero ya se presentó ante su Creador y entregó cuentas. Que la misericordia Divina lo tenga en el Cielo.

La cuestión religiosa es algo intrínseco a la esencia humana, pero es sumamente compleja y si le agregamos necedad y rigidez, tenemos una bomba. Lamentablemente descuidamos terriblemente este rubro de nuestra vida; el cual fatalmente a más tardar enfrentaremos al morir. Me van a disculpar, pero por el fallecimiento del Papa, el teclado me jaló por un tema religioso. Así, que, por bien de sus tripas, es mejor, que los jacobinos, comecuras y similares, aquí le dejen. Para culminar su vida, el ser humano requiere religarse adecuadamente con el Ser que le dio la vida y todo lo demás, pero luego, le resulta complicado. Si no podemos creer que la 4ª Trastornación está acabando con el país, cuando los hechos lo gritan, menos aceptaremos cuestiones espirituales, aunque también existan muestras palpables. Para muchos es algo difícil de aceptar.

La cuestión espiritual también cuenta con pruebas palpables de su realidad, algunas comprobadas científicamente, que dejan muy claro que no son cuestiones humanas. Tenemos el caso del doctor boliviano, Ricardo Castañón Gómez, que harto de que presentaran hostias consagradas sangrantes, decidió desenmascarar a los “farsantes” y se puso estudiar con rigor científico esos casos. Pero, el tiro le salió por la culata. Comprobó que esas hostias consagradas, realmente sangraban milagrosamente. Y tan se convenció, que hoy viaja por el mundo buscando convencer a otros. Encontró que la sangre de todas esas hostias y las que van apareciendo, pertenece al mismo individuo. Algunas de ellas, contenían células de un corazón infartado, de alguien que había sufrido mucho. Hay más información que explica porque esa sangre efectivamente es de Cristo. Se puede buscar a este doctor en Internet.

También tenemos una Sábana Santa de Turín, que ya no debería existir, está impregnada de sangre, tejido humano, suciedad y polen de donde ha pasado. Posiblemente, las radiaciones emitidas durante la resurrección, generaron una especie de “radiografía”. Le han hecho muchos estudios científicos. Se encontraron minúsculas porciones de polen de los diferentes lugares por los que pasó, incluido polen de plantas de Jerusalén de aquellos tiempos. Se encontró que la sangre encontrada arriba del corazón, pertenecía a un ser vivo y la de abajo a uno muerto. Se constata que fue flagelado, crucificado y coronado con espinas, como lo relatan los evangelios. Pudieron reproducir la cara y el cuerpo. Los fariseos pagaron a quienes cuidaban el sepulcro, para que, estúpidamente, dijeran que “mientras dormían”, sus “discípulos habían robado el cuerpo”. Pero, tantas gentes narraron haberlo visto vivo, que invalidaron sus mentiras. Desde página 655, el tomo 11 de la obra milagrosa de María Valtorta “El Hombre-Dios”, narra muchas apariciones no contempladas en los evangelios. Detalla la de su Santísima Madre, Lázaro e infinidad de gente. La de la madre de Judas el traidor, es impresionante. Estas concluyeron, cuando ante una multitud, ascendió al Cielo. (En la capilla del Santo Sepulcro, en Jerusalén, desde el siglo III o IV, cada Domingo de Resurrección, milagrosamente, se enciende solo “El Fuego Sagrado”).

Los mexicanos poseemos la milagrosa Tilma de la Virgen de Guadalupe, que proporciona una buena dosis de pruebas científicas que no es obra humana. Los anticatólicos para ocultar su milagroso origen han inventado multitud de cuentos, es más trataron de volarla con una potente explosión, que ni siquiera la rasguñó. Entre otras maravillas, mediante rigurosos estudios científicos, encontraron que los colorantes son de un material desconocido, la vida de esa tela es de treinta años, Por su rugosa textura, no puede pintarse sin preparación previa. Oculistas han estudiado sus ojos y, sorprendentemente, se toparon con unos ojos vivos. En ellos, de forma inexplicable, está reflejado lo que estaba frente a ellos, en el instante de la impresión milagrosa. Pero lo más impresionante de todo, que es poco conocido, es que la imagen, que a los españoles no les dijo nada, para aquellos indígenas, resultó mensaje tan amplio y tan verdadero, que originó, que inexplicablemente, como nunca ha sucedido, 8’000,000 millones de indígenas pidieran masivamente ser bautizados, sin que mediara la prédica de algún sacerdote o catequista. Los sacerdotes no se daban abasto bautizando. Tecleando en Youtube “Los misterios de la tilma de Guadalupe” encontraremos un interesante video que narra más ampliamente esto, y, algo más.

Igualmente, alrededor del mundo, hay una multitud de individuos, que han muerto temporalmente. En este caso, no es posible recurrir a la ciencia para comprobar humanamente el hecho, sin embargo, encontramos que, aunque es vivido por seres de muy diferentes culturas y religiones, sus narraciones son similares y permiten aceptar su veracidad. Además, confirman las enseñanzas cristianas. Algunos tuvieron oportunidad de ver el cielo, el purgatorio y el infierno. Las narraciones son muy variadas. Es cuestión de buscar en Internet, pero prudentemente, pues abundan las falsedades. Estos asuntos, y otros muchos, nos ayudan a confirmar que las enseñanzas de Cristo son verdaderas. Informémonos. Ahora que, si fueran falsedades, seguirlas da una tranquilidad extraordinaria que nos permite enfrentar con éxito las peores desgracias terrestres con entereza y eso es una ganancia enorme. Y nos podrían ayudar a liberarnos de la perversa y dañina 4ª Trastornación.